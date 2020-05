Rehtorit vakuuttavat, että kouluihin saadaan lisäkäsiä huolehtimaan koronarajoitusten toteutumisesta: "Tässä on vielä hyvin aikaa"

Kolme helsinkiläiskoulun rehtoria aloittaa ensi viikon luottavaisin mielin. Oppilaat palaavat etäopetuksesta opinahjoihin torstaina 14. toukokuuta.

Helsingin kaupunki on luvannut, että koulut voivat palkata lisää henkilöstöä, mikäli koronarajoitusten vaatimat turvaetäisyydet ja muut koulunkäyntiä aiemmasta muuttavat tekijät sitä vaativat.

Rehtorit pitävät kaupungin lupaamaa palkkausmahdollisuutta hyvänä. He eivät ole huolestuneita työtilanteesta, sillä sijaisia on tarvittu opettajien sairastumisen tai koulutuspäivien takia ennen korona-aikaakin.

Kysyimme, miten opetus aiotaan järjestää lukuvuoden viimeisinä viikkoina.

Miten opettajat riittävät?

Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen:

"Meillä on henkilöstön tilanne vielä vähän auki. Kartoitamme parhaillaan vakituisten opettajien tilannetta ja sen jälkeen katsomme mahdollisten lisäaikuisten tarpeen.

Arabian peruskoulu lähes 800 oppilasta, 34 opetusryhmää

luokat 1–9

noin 60 opettajaa, 13 koulunkäyntiavustajaa

yksi koulurakennus

Yläkoulun opetus vaatii enemmän pohdintaa, koska opetus perustuu aineenopetusjärjestelmään. Etäopetuksessa aineenopettajat ovat voineet opettaa lukujärjestyksen mukaan, nyt opetus on toteutettava eri tavalla. Alakoulun puolella opettajat lähtökohtaisesti huolehtivat oman luokkansa opetuksesta loppukevään ajan. Se on yksinkertaisempi organisoida.

Ensisijaisesti otamme yhteyttä tuttuihin, sijaislistalla oleviin työntekijöihin. Koululta on kysytty töitä. Tässä on vielä hyvin aikaa, sillä aiemminkin sijaistarpeet saattoivat tulla koululle hyvin lyhyellä varoituksella."

Pihlajiston ala-asteen koulun rehtori Heli Färm:

"Itsellä kävi tuuri, meillä aiemmin sijaisena ollut, kelpoisuuden omaava opettaja oli vailla töitä kevääksi, ja olen jo sopinut loppukevään sijaisuudesta hänen kanssaan.

Pihlajiston ala-asteen koulu 500 oppilasta, lähes 30 opetusryhmää

luokat 1–6

40 opettajaa, 5 koulunkäyntiavustajaa

kaksi koulurakennusta, pääkoulu Pihlajistossa, sivukoulu Viikinmäessä

Muutoinkin ihan hyvä tilanne. Apulaisrehtorit pitävät koulussamme sijaisrekisteriä, ja se on toiminut hyvin. Uskon, että jos lisätyövoimaa saadaan palkattua enemmän, opettajat ovat meillä aiemmin työskennelleitä sijaisia. Toivottavasti sairauslomasijaisia ei tarvita."

Vallilan ala-asteen koulun rehtori Sirkku Sagath:

"Meillä on ihan hyvä tilanne, koska alakoulussa kunkin luokan oma opettaja huolehtii opetuksesta.

Vallilan ala-asteen koulu yli 450 oppilasta, 20 opetusryhmää

luokat 1–6

34 opettajaa, koulunkäyntiavustajaa

kolme toimipistettä, pääkoulu Vallilassa, sivupisteet Hermannissa Kotikallion päiväkodin yhteydessä ja Nilsiänkadulla ammattiopiston yhteydessä

Lisäksi aineopettajat, erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat auttavat luokissa. Lisähenkilöitä tarvitaan vain tilanteissa, jos joku opettaja sairastuu.

Meillä on vakiosijaisten lista, ja heille kaikille on jo soitettu. 14 aiemmin sijaistanutta on luvannut olla käytettävissä, jos on tarvetta. He ovat pääsääntöisesti opettajaopiskelijoita."

Miten opetus järjestetään?

Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen:

"Lisätiloja on luvassa, mutta tilanne on vielä hieman auki. Opetusta annetaan opetussuunnitelman mukaan, mutta loppukevään osalta luovutaan aineenopetusjärjestelmästä. Tämä muuttaa opetusta jonkin verran, yläkouluopettajat sopivat keskenään ja aineenopettajat ohjeistavat omalta osaltaan. Käytetään myös etäopetuksesta tuttuja verkkomateriaaleja ja -yhteyksiä.

Alakoulussa retkeillään. Arabian koulu sijaitsee paikassa, jossa luonto, historia ja taide ovat heti ulko-ovelta tarjolla. Kaksi luokkaa aikoo siirtyä metsätyyppiseen opetukseen, jos säät antavat myöten. Lähellä on pullollaan oppimisympäristöjä.

Pihlajiston ala-asteen koulun rehtori Heli Färm:

"Luokkatilojen käyttöä mietitään eri tavalla, hyödynnetään liikuntasalia, aulatiloja ja erikoisluokkia.

Opetusta annetaan säiden salliessa myös ulkona lähiympäristössä. Uskon, että lapsia viedään paljon luontoon, retkeillään ja nautitaan keväästä ulkona eli tällä hetkellä kaikista turvallisimmassa ympäristössä."

Vallilan ala-asteen koulun rehtori Sirkku Sagath:

"Meillä on tilaa hyvin käytössä. Saamme lisätilaa ammattiopistosta, kun siellä opiskelevat nuoret ovat etäopetuksessa. Lisäksi saamme Vallilan leikkipuistontilat aamupäivisin käyttöömme.

Porrastamme kouluuntuloajat, välitunnit ja ruokailut, kun kaikki eivät voi olla sisällä tai pihalla samaan aikaan. Hermannissa oppilaat syövät luokissa muulloinkin, kahdessa muussa pisteessä ruoanjakoaikaa pidennetään, että porrastus toimii."

Miten paljon erityistilanne on työllistänyt?

Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen:

"Lisätöitä on riittänyt, kun on pitänyt miettiä luokkien sijoittelu, työjärjestykset, aikataulut, ruokailut, lisätilojen käyttö ja koululle jäävien osalta koulurakennuksen käyttö, jotta oppilaat pääsevät väljempiin tiloihin.

Opetusajat on porrastettu, kuten kouluun tulo- ja lähtöajatkin, samoin välitunnit ja missä oppilaat sen viettävät. Meillä osa syö ruokalassa, osa liikuntasalissa ja suuri osa oppilaista syö omissa luokissaan."

Pihlajiston ala-asteen koulun rehtori Heli Färm:

"On tuonut lisätyötä, on mietittävä lähiopetuksen päivärytmi niin, että ohjeiden henki toteutuu. Erityisesti ruokailu on ollut iso organisointi, muun muassa hygienian takia. Onneksi meillä on karttunut kokemusta turvallisesta ruokailusta jo ajalta ennen ensi viikon kouluun paluuta.

Myös henkilöstön osuus on mietittävä, kun opettajien yhteisiä tapaamisia ei ole. Kaikki tämä tehdään lukukauden päättämiseen ja arviointien sekä ensi syksyn suunnittelun kanssa yhtä aikaa."

Vallilan ala-asteen koulun rehtori Sirkku Sagath:

"On tämä työllistänyt. Lukuvuoden normaalien päätöstöiden ja ensi vuoden suunnittelun ohessa näitä tehdään, joten on lisättävä työtunteja työpäivään, niin selvitään.

Alakoulun suhteen painotamme loppukeväästä yhteisöllisyyttä ja luokkien hyvinvointi on etusijalla. Jaamme oppilaiden kanssa kokemuksia etäopetusajasta. Autamme mahdollisia pudokkaita, siis etäopetuksessa mahdollisesti kyydistä pudonneita.

Sellaisia ei kyllä pitäisi olla, sillä erityisopettajat ja luokanopettajat ovat olleet yhteydessä päivittäin. Jos oppilasta ei ole saatu kiinni, yhteyttä on otettu vanhempiin. Suurta huolta ei pitäisi olla alakoulussa, yläkouluissa voi olla erilainen tilanne. Aineopettajat ovat nyt apuna luokissa, joten koulussa voidaan kiinnittää paremmin huomiota oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin."

Mitä erityistä on huomioitava kouluissa lähiopetusviikoilla?

Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen:

"Tärkeää on tuoda koulussa psyykkistä turvallisuutta, mitä varmasti moni lapsi ja nuori kaipaa tällä hetkellä. Tämä on kaikille uusi tilanne, vanhat ohjeet eivät välttämättä toimi. Mikään koulu ei ole kuitenkaan yksin, kaupunki tukee ja myös valtakunnallista ohjeistusta tulee."

Pihlajiston ala-asteen koulun rehtori Heli Färm:

"Henkilökuntana toivomme ja teemme parhaamme, että lapsille jäisi hyvä ja turvallinen mieli tästä koulutyön lopettamisesta. Panostamme siihen, että opettajat ovat tukemassa lasten hyvinvointia. Se on meidän tärkein tehtävä."

Vallilan ala-asteen koulun rehtori Sirkku Sagath:

"Koulussa on aina huolta osasta oppilaista ja varsinkin tällaisen hyvin poikkeuksellisen jakson aikana sitä huolta on enemmän. Normaalitilanteessakin olemme huolestuneita joidenkin oppilaiden osalta, siksi on hyvä tavata kaikki oppilaat ennen kesälomia."

Sijaisina paljon opettajaksi opiskelevia Kouluissa on käynyt sijaisina paljon opettajaksi opiskelevia.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto, SOOL pitää tärkeänä lyhyitäkin työmahdollisuuksia.

Puheenjohtaja Salla Salmenojan mukaan kaksi viikkoa auttaisi opettajaopiskelijoiden toimeentulossa, sillä he kilpailevat kesätöistä muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Tänä kesänä osa kesäleireistä on peruttu. Lasten ja nuorten leirit ovat olleet monille opettajaopiskelijoille suosittuja ja sopivia työpaikkoja.

Osan opettajien valmistuminen on ollut vaakalaudalla, kun opetusharjoitteluja ei ole voinut tehdä koronarajoitusten vuoksi.

