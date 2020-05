Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen on Suomen ensimmäinen Vuoden eurooppalainen

Yleisradion EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen on valittu ensimmäiseksi Vuoden eurooppalaiseksi Suomessa. Tunnustuksen on tänään Eurooppa-päivänä myöntänyt Eurooppalainen Suomi ry. (siirryt toiseen palveluun)

Brysselistä tavoitettu Turunen kertoo olevansa otettu tunnustuksesta.

– Se on ihan huikea juttu. EU:n ja Euroopan seuranta on iso kakku ja työn täytyy olla pitkäjänteistä. Euroopassa tämä tunnustus jaetaan muissakin jäsenmaissa ja tiedän, että palkittujen joukossa on pääministereitä, komissaareja ja suuria kulttuurivaikuttajia, Susanna Turunen sanoo.

– Varsinkin kun tämä myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa, niin kyllähän se on ihan hirvittävä kunnia, hän jatkaa.

Turunen on keskittynyt toimittajana EU-asioihin noin 15 vuoden ajan.

Eurooppalainen Suomi ry. kiittelee häntä tinkimättömästä työstä ja kyvystä kansantajuistaa laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Eurooppalainen Suomi ry:n mukaan Turusen raporteilla on suuri merkitys suomalaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Susanna Turunen on pitkän linjan EU-toimittaja. Hän työskenteli ensimmäisen kerran Ylen Brysselin-kirjeenvaihtajana vuosina 2007–2012. Sen jälkeen Turunen oli Ylessä EU-erikoistoimittajana, kunnes aloitti jälleen Ylen EU-kirjeenvaihtajana Brysselissä viime syyskuussa.

Eurooppalaisuus on Turusella verissä.

– Minulle eurooppalaisuus merkitsee enemmän kuin EU. Eurooppalaisuus on hieno kokonaisuus historiaa, kulttuuria, kieliä, näkemyksiä, erilaisuutta, uskontoja… Siitä kumpuaa aina jotain uutta. Minusta Eurooppa kaikkinensa on huikea manner. Se on mahtava paikka.

Turunen toteaa, että monet hänen uransa mielenkiintoisimmista hetkistä EU-uutisoinnissa ovat liittyneet Euroopan kriiseihin, kuten finanssikriisiin. Meneillään olevan koronakriisin hän arvioi olevan uhka EU:lle, mutta ei eurooppalaisuudelle.

– Selkeästi on ollut vaikeuksia löytää yhteistä säveltä siitä, miten tästä selvitään yhdessä eteenpäin. On osoittautunut todeksi, että oikeastaan juuri kukaan ei selviä tästä yksin eteenpäin.

– Miten tämä muokkaantuu käytännössä politiikaksi, yhteistyöksi tai yhteistyön vähentämiseksi, on suuri kysymysmerkki, joka varmasti on kaikkien mielissä ja huulilla tällä hetkellä.

Tänään Eurooppa-päivänä Turunen aikoo paitsi rentoutua myös seurata, miten eurooppalaisuuden juhlapäivää vietetään koronakriisin oloissa.

– Ajattelin käydä pitkällä kävelyllä, jos aika sallii ja aurinko paistaa. Varmasti juon myös lasillisen skumppaa. Ajattelin seurata erilaisia videolähetyksiä siitä, miten Eurooppa-päivää juhlistetaan eri maissa.

– On hienoa, että vaikkei pystytä kaduilla juhlistamaan rauhaa ja yhteistä eloa, niin se tehdään tämän päivän teknologian sallimissa puitteissa. Kriisi on osoittanut, että olemme paljon valmiimpia tekemään asioita toisella tavalla kuin lopulta ymmärrämmekään, Turunen analysoi.

