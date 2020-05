Rajanylitysliikenne liki tuplaantui Torniossa – sadat ihmiset vetosivat rajalla perustuslakiin

Taustalla on keskiviikkona julkisuuteen noussut tieto, jonka mukaan suomalaiset saavat sittenkin ylittää rajan, koska oikeus on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä liikenne Torniossa on vilkastunut tuntuvasti viime päivinä. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana Suomesta Ruotsiin ja takaisin on kulkenut noin 2300 ihmistä. Ylitysten määrä on liki kaksinkertaistunut, sillä vielä muutama päivä sitten ylittäjiä oli noin 1200 vuorokaudessa.

– Torstaina noin 400 ihmistä vetosi rajavartijoille perusoikeuteensa kulkea rajan yli, sanoo Torniossa sisärajavalvonnasta vastaavan Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentajan sijainen Valtteri Viitala.

Kun rajanylittäjä on vedonnut perustuslakiin kirjattuun oikeuteensa, rajavartijat ovat päästäneet hänet naapurimaahan.

Taustalla on keskiviikkona julkisuuteen noussut tieto, jonka mukaan suomalaiset saavat sittenkin ylittää rajan, koska oikeus on kirjattu Suomen perustuslakiin. Sitä ennen vallalla oli uskomus, että valtion rajat ovat koronapandemian vuoksi kiinni kaikilta muilta paitsi töihin kulkevilta ihmisiltä.

Harva hiiskuu nuuskan ostamisesta rajavartijoille

Yle on saanut lukuisia vinkkejä, joiden mukaan moni suomalainen olisi jo mennyt ostamaan nuuskaa Haaparannalle. Tätä ei kuitenkaan vahvisteta merivartiostosta.

– Siitä meillä ei ole tarkkaa lukua, sanoo Valtteri Viitala.

Lähes yhtä vaitonainen nuuskanostajien määrästä Tornion rajanylityspaikalla on myös yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiostosta.

– Nuuskanostajien määrää on vaikea sanoa. Ehkä yksi tai kaksi ihmistä on sanonut rehellisesti, että he ovat menneet hakemaan nuuskaa. Emme kuitenkaan voi valvoa sitä kattavasti, sillä tavaraliikenteen valvonta kuuluu Tullille, Rantala toteaa.

Rajavartijat vetoavat ihmisiin, että rajan yli ei kuljettaisi tarpeettomasti vaan noudatettaisiin viranomaisten suosituksia.

Rajavartijat eivät suosittele tarpeetonta rajanylitystä. Juuso Stoor / Yle

– Kukin harkitsee omalla kohdalla, onko rajan ylittäminen tarpeellista. Sisärajavalvonnan tarkoitushan on estää kulkutaudin leviäminen ja suojella riskiryhmiä, Viitala muistuttaa.

Suomeen palaavien on täytettävä lomake, jonne kirjataan henkilötietojen lisäksi muun muassa mahdolliset hengitystietulehduksen oireet. Lomakkeen allekirjoittanut sitoutuu olemaan 14 vuorokautta karanteenia vastaavissa olosuhteissa maahan saavuttuaan.

Tullilla ei tietoa laittomasta nuuskarallista

Tullin tiedossa ei ole, että nuuskaa olisi tuotu lähipäivinä ainakaan suuria määriä Suomeen.

– Tupakkalain mukaan nuuskaa saa tuoda enintään kilon vuorokaudessa omaan käyttöön, eikä Tulli puutu siihen. Tullia kiinnostavat sen yli menevät määrät, sanoo Tullin Tornion rikostorjuntayksikön päällikkö Tuomo Kunnari

Nuuskan määrä on romahtanut Suomessa liikennerajoitusten takia, koska suomalaiset ovat liki tyystin kadonneet Haaparannan nuuskakaupoista. Tästä huolimatta Tulli on paljastanut muutaman laittomaksi epäillyn nuuskantuojan länsirajalta poikkeusolojen aikana.

– Nuuskan salakuljetukset ja veropetokset ovat vähentyneet sen jälkeen kun kulkurajoitukset tulivat voimaan, Kunnari toteaa.

Hallituksen maaliskuussa päättämät sisärajatarkastukset romahduttivat länsirajan ylittävän liikenteen. Aiemmin Suomen ja Ruotsin rajan sai ylittää ilman estettä, mutta nyt Torniossa rajavartijat seisovat tekemässä rajatarkastuksia harvoille maasta toiseen kulkeville. Rajaliikennettä höllennetään ensi torstaina, mutta rajavalvonta jatkuu ainakin 14. kestäkuuta.