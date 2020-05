Oletko valmis jakamaan häävieraasi useampaan juhlaan? Hyvä, sillä nyt juhlitaan minihäitä – Hääsuunnittelija: Ihmiset satsaavat laatuun

Helsinkiläinen lakifirma Frida perhejuristit keksi korona-aikaan uuden konseptin: boutique-häät. Lakimies Katariina Kuusiluoman mukaan vastaanotto on ollut innostunut.

Helsinkiläinen lakifirma Frida perhejuristit keksi korona-aikaan uuden konseptin: boutique-häät. Lakimies Katariina Kuusiluoman mukaan vastaanotto on ollut innostunut. Kristiina Lehto / Yle

Suuria kirkkohäitä ei saa nyt järjestää, ja pienimuotoinen siviilivihkiminen maistraatissa ei Helsingissä onnistu, sillä maistraatin varauskalenteri on täynnä. Muualla Suomessa maistraateissa aikoja on kyllä peruttu, mutta pääkaupungissa ei.

Helsingin Kruununhaassa sijaitsevassa lakifirmassa havahduttiinkin hääparien uudenlaiseen hätään koronan myötä. Syntyi uusi konsepti: boutique-häät.

Boutique-häissä vihkipari saa hankittua vihkimisen ja hääpaikan yhdestä paikasta. Lisäksi tarjolla on morsiuspukuja, sormuksia ja muuta tarvittavaa. Kristiina Lehto / Yle

Toimistotiloihin, rakennuksen kivijalkaan on rakennettu hääjuhlien ympäristö: hääalttari ja juhlatilat samassa paketissa.

– Nämä ovat tällaiset minihäät. Meidän kautta saa tärkeimmän, eli pääsee naimisiin, mutta saa myös samalla elämyksellisen juhlan, Frida perhejuristien lakimies Katariina Kuusiluoma kertoo.

Boutique-häät on kuin Las Vegasin pikahäät, mutta Suomen Helsingissä, ja ehkä suomalaisempaan makuun toteutettu.

– Teemme yhteistyötä paikallisten lähiyrittäjien kanssa. Vastaanotto on ollut innostunut. Tämän on tarkoitus olla saatavilla tietyn aikaa, mahdollisesti pidempään. Katsotaan, Kuusiluoma sanoo.

Minihäät näkyvät hääalalla

Minihäille on ollut nyt tarvetta, sillä vielä toukokuun ajan juhlissa saa olla vain kymmenen henkilöä kerralla.

Hääjuhlia työkseen suunnitteleva espoolainen Asja Jaarmo sanoo, että minihäät trendinä näkyy nyt myös hänen arjessaan.

– Jos pariskunta on päättänyt juhlien lykkäämisen sijaan pitää juhlat, niin silloin on pystytty parantamaan laatua. Panostetaan sisältöön. Ostetaan paremmat ruoat tai lähdetään hyppäämään lentokoneesta tai vuokrataan hienompi vene.

Minihäissä Helsingin Kruununhaassa hääalttarilta juhlapöytään on vain muutama askel. Kristiina Lehto / Yle

Jaarmo kertoo, että monet ovat myös päättäneet käyttää teknologiaa hyväkseen, häitä on striimattu.

– Valitaan vain ne ei-riskiryhmään kuuluvat 10 tärkeintä vierasta, ja striimataan häät muille. Katsoin juuri eilen ihania häitä järven rannalla. Kauniisti katetut pöydät, musiikkia ja grillijuhlat.

Sata vierasta kahteen eri vuoroon?

Kesäkuussa höllenevät rajoituksen tuovat Jaarmon mukaan myös uusia mahdollisuuksia. Viisikymmentä vierasta on jo aika paljon kerralla.

Jaarmo on keksinyt jo ainakin kaksi uutta mahdollisuutta.

– Voi viettää kaksi peräkkäistä hääpäivää, toisena päivänä 50 vierasta ja toisena toiset 50 vierasta.

– Tai sitten niin, että tekee vuorot. Jos vihkiminen alkaisi jo aamupäivällä ja sinne tulee vanhempi väki ja lapsiperheet. Sitten pari tuntia lepoa väliin, ja illalla juhlisi kavereiden kanssa.

Minihäihin tarvitsee hankkia vain kaikkein tärkeimmät. Kristiina Lehto / Yle

Jaarmo sanoo, että monen hääparin on täytynyt ensin fiilistellä, että onko minihäät oma juttu vai ei.

– Mutta olen sanonut, että minihäissä on se hyvä puoli, että kun on hyvin intiimi ryhmä, niin se on mieletön hetki oikeasti oppia tuntemaan ne ihmiset, jotka ovat paikalla.

– Useinhan morsiamen vieraat on salin toisella puolella ja sulhasen salin toisella puolella.

Prinsessahäät ovat hääsuunnittelijan mukaan vain asennekysymys.

– Kun pääsee siitä ensimmäisestä pettymyksen tunteesta yli, niin sitten vain uutta suunnittelemaan.

Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Maija Kuoppala toivottaa minihäiden viettäjät tervetulleiksi myös kirkkoon. "Meillä on täällä kanttori, joka soittaa urkuja, jos niin halutaan." Kristiina Lehto / Yle

Jaarmon mukaan häät ovat sen verran tärkeä tapahtuma, että hänen neuvo on ollut, että häitä ei peruttaisi.

– Me emme edes tiedä, mitä ensi kesänä tapahtuu. Sodankin aikana ihmiset menivät naimisiin. Mieluummin sopeudutaan kuin perutaan, Jaarmo sanoo.

Myös kirkko kannustaa tarttumaan hetkeen

Jaarmon kanssa samoilla linjoilla on myös kirkko.

Korona-ajan minihäät ovat näkyneet myös kirkossa. Osa isoja häitä suunnitelleista on mennyt naimisiin vain kymmenen hengen läsnä ollessa. Ja vihkiparit ovat joutuneet miettimään, ketkä otetaan juhliin mukaan.

– Meidän kannalta pienet häät ovat ihan samanlaiset juhlat kuin isommatkin, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Maija Kuoppala sanoo.

Frida Perhejuristien Ulla Rask kertoo, että heillä on ollut pitkään mietinnässä, että firman tiloille pitäisi saada uudenlaista käyttöä. Kristiina Lehto / Yle

Kuoppalan mukaan kirkon ohje on sama kuin hääsuunnittelijan.

– Sanon, että jos haluaa nyt naimisiin, niin tervetuloa pienimuotoisestikin. Me vihimme, vaikka olisi vain kaksi todistajaa. Tällaisista pienistä juhlista tulee yhtä lailla intiimit ja pyhiä.

