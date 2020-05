12 tohmajärveläistä maanviljelijää sai luvan ampua rauhoitettuja valkoposkihanhia

Pohjois-Karjalaan on myönnetty lupa valkoposkihanhien ampumiseen. Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut 12:lle tohmajärveläiselle maanviljelijälle poikkeusluvan viljelyvahinkojen estämiseksi. Kukin viljelijä saa pelloillaan ampua 20–40 valkoposkihanhea vuodessa.

Yhteensä poikkeusluvalla saa ampua 375 hanhea vuodessa. Lupa on voimassa vuosina 2020–2021 valkoposkihanhien syysmuuttokaudella.

Kyse on poikkeuksellisesta luvasta, sillä valkoposkihanhi on rauhoitettu lintulaji. Rauhoitettujen lajien tappaminen, pyydystäminen tai muu häiritseminen erityisesti lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muilla lajin elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla on kielletty. Varsinais-Suomen ely-keskus tiedottaa, että näistä kielloista on mahdollista hakea poikkeuslupaa.

Ampumislupia on haettu kaksi kertaa aiemmin, vuosina 2016 ja 2019. Lupa myönnettiin viime vuonna. Ampumisluvan lisäksi Pohjois-Karjalassa on voimassa runsaasti häirintälupia.

– Nyt myönnetyssä poikkeusluvassa perusteena on valkoposkihanhien aiheuttamien vakavien satovahinkojen estäminen Tohmajärven Sikosuon ja Valkeasuon alueella ja se, että viljelyvahinkojen estämiseen täällä ei ole

ollut osoitettavissa muuta ratkaisua kuin jo käytettyjen karkotusmenetelmien tehostaminen valkoposkihanhiyksilöitä ampumalla, ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kertoo tiedotteessa.

Viime vuosina valkoposkihanhien määrä Pohjois- ja Keski-Karjalan pelloilla on kasvanut huomattavasti kevät- ja syysmuuttojen aikana. Pelloilla levähtää ja laiduntaa vuosittain satojatuhansia valkoposkihanhia. Aiemmin valkoposkihanhiparvet ovat pysähtyneet Venäjän puolella.

Viimeisen kolmen vuoden aikana valkoposkihanhien aiheuttamia vahinkoja on korvattu Pohjois-Karjalan alueella vuosittain lähes miljoonalla eurolla.

Ampumalla yritetään lisätä pelotevaikutusta ja parantaa siten vahingoittamattomien karkotusmenetelmien tehokkuutta.

Varsinais-Suomen elyn mukaan valkoposkihanhien aiheuttamista satovahingoista pahiten kärsiville alueille

tulisi jatkossa saada alueita, joilla valkoposkihanhet voisivat ruokailla rauhassa.

Korjattu 8.5.2020 klo 14:50 Toisin kuin jutussa väitettiin aiemmin lupien myöntäminen ei ole poikkeuksellista, sillä ampumisluvan lisäksi Pohjois-Karjalassa on voimassa runsaasti häirintälupia.

