2-vuotias lapsi jäi Venäjälle, kun rajat menivät kiinni – äiti ja tytär eivät nähneet toisiaan lähes kahteen kuukauteen

Lieksassa asuva Ekaterina Rodionova, 29, ajaa kädet täristen kohti Niiralan raja-asemaa Tohmajärvellä. On vappuaaton ilta. Rodionova on liikkeellä, koska hän on saanut samana aamuna viestin, jota on odottanut jo viikkoja.

Rodionova ei ole nähnyt 2-vuotiasta tytärtään Kristinaa lähes kahteen kuukauteen. Tyttö oli hoidossa mummolla ja jäi Venäjälle, kun raja sulkeutui maaliskuun puolivälissä.

Vappuaattona raja on edelleen kiinni, eikä sinne pitäisi olla tavallisilla kulkijoilla mitään asiaa. Rodionovaa jännittää. Miten hän selittäisi asiansa Suomen rajaviranomaisille?

Onko mitään tehtävissä?

Koronaepidemia on sulkenut rajat ja pakottanut monet eroon läheisistään eri puolilla maailmaa. Vielä maaliskuun alussa Ekaterina Rodionova ei olisi voinut kuvitella, että niin voi käydä myös hänen perheelleen.

Rodionova muutti viime syksynä Venäjän Karjalasta Lieksaan ja aloitti leipuriopinnot. Tytär Kristina oli opiskeluviikkoina hoidossa mummonsa luona rajan takana, sillä myös perheen isä tekee reissutöitä.

Rodionovalla ja hänen puolisollaan on oleskelulupa Suomeen, mutta Kristina reissasi maiden välillä turistiviisumilla. Kun raja sulkeutui, tytär ei enää päässytkään Suomeen eikä äiti tyttärensä luo. Lisäksi Venäjä määräsi, etteivät sen kansalaiset saa poistua maasta.

Kristinan 2-vuotispäiviä vietettiin viime syksynä. Mummo on tiiviisti läsnä perheen elämässä. Ekaterina Rodionovan kotialbumi

Rodionova oli ihmeissään ja neuvoton. Tilanne tuntui kestämättömältä, vaikka yhteyttä pystyi pitämään videopuheluilla jatkuvasti.

– Kristina näytti voivan hyvin, mutta minä en nukkunut enkä saanut syötyä, Rodionova kertoo.

Mummo ja tyttö viettivät Venäjällä päivät tiiviisti yhdessä sisätiloissa. Ulkonaliikkumiskiellon aikana edes puistoon ei ollut asiaa.

Lieksassa äiti valvoi öitä ja pohti, olisiko mitään tehtävissä.

Poikkeuksellista yhteistyötä viranomaisilta

Rodionova etsi netistä venäläisten viranomaisten yhteystietoja ja kirjoitti tilanteestaan Karjalan tasavallan lapsiasiainvaltuutetulle Gennadi Sarajeville. Siitä käynnistyi vilkas viestinvaihto.

Venäläisten viranomaisten lisäksi perheen asioiden hoitoon osallistuivat Suomen konsulaatin toimipiste Petroskoissa ja molempien maiden rajaviranomaiset. Lupa-asioiden selvittämisessä kului useita viikkoja.

– Ilman muuta halusimme auttaa perheen yhdistämisessä. Tapaus vaati erityisjärjestelyjä lupa-asioissa ja rajanylityksessä. Molempien maiden viranomaisten yhteistyö oli hyvin sujuvaa, sanoo johtava virkamies Johannes Puukki Suomen Petroskoin konsulaatista.

Asiat saivat onnellisen käänteen huhtikuun lopussa. Silloin Venäjä muutti säädöksiä niin, että pysyvästi muualla asuvat saivat luvan poistua maasta. Myös Kristina Rodionovan lupa-asiat olivat järjestyneet. Tytön oli nyt mahdollista päästä äitinsä luo.

– Vappuaattona sain viestin Gennadi Sarajevilta, että voisin hakea Kristinan rajalta vielä samana iltana kello 17.30, Ekaterina Rodionova kertoo.

Suomalaiset rajaviranomaiset eivät olleet tavoittaneet äitiä yrityksistä huolimatta, joten tämä ei tiennyt, että asia oli myös rajalla tiedossa. Sen vuoksi Rodionova ajoi Niiralaan jännityksestä jäykkänä.

Tytär pääsee sylistä syliin

Rajalla Rodionova yllättyy, kun käy ilmi, että häntä on jo odotettu. Kaikki on järjestetty valmiiksi. Rodionovalle suoritetaan passintarkastus. Hän pukee ylleen suojamaskin ja ajaa autolla Suomen ja Venäjän raja-asemien väliselle alueelle Suomen rajanviranomaisten saattelemana.

Ei mahda mitään, kyyneleet valuvat valtoimenaan.

Rodionova näkee jo kaukaa tutut ihmiset. 2-vuotias Kristina odottaa äitiään mummonsa sylissä. Äiti ja tytär ovat nähneet toisensa viimeksi lähes kaksi kuukautta aiemmin, maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Rodionova nousee autosta. Pieni tyttö levittää kätensä, hymyilee ja huudahtaa: “Äiti!”

Pian tyttö pääsee sylistä syliin.

– Näytti siltä, että naispuoliset rajaviranomaisetkin itkivät, Rodionova muistelee nyt.

Tytär Kristina on viimein kotona Lieksassa. Se on Rodionovan mielestä ihme. Hän ei keksi, miten voisi kylliksi kiittää Suomen ja Venäjän viranomaisia, jotka järjestivät tytön pääsyn Suomeen.

Mummo kääntyi rajalta takaisin

Rajaviranomaisilta tyttären kotiin paluun järjestäminen vaati tiivistä yhteistyötä. Kaksivuotias ei voi ylittää rajaa itse, eikä myöskään haluttu, että lapsen täytyy lähteä vieraaseen kyytiin.

Tapaaminen järjestettiin Venäjän puolelle rajaa. Mummo sai saattaa Kristinan äidin syliin saakka.

– Saimme puhelun Venäjän rajaviranomaisilta äidin ja lapsen palaamisesta takaisin Suomeen. Jatkoimme yhdessä matkaa rajatarkastukseen, jossa tarkastimme vielä äidin ja tyttären matkustusasiakirjat. Poikkeuksellisesta iloisesta tapahtumasta otettiin myös valokuva muistoksi, kertoo luutnantti Pentti Jeskanen Niiralan raja-asemalta.

Rajaviranomaiset Aimo Sinkkonen ja Pentti Jeskanen ottivat Ekaterina ja Kristina Rodionovan vastaan Suomen rajalla. Ekaterina Rodionovan kotialbumi

Ekaterina Rodionovalle annettiin vielä ohjeistus kotikaranteenista. Rajalta äiti ja tytär ajoivat suoraan kotiin Lieksan keskustaan. Päivät ovat kuluneet leikkiessä, kokatessa ja leipoessa.

– Ensimmäisinä päivinä Kristina oli koko ajan aivan kiinni minussa. Hän on ollut koko ajan hyvävointinen ja hyväntuullinen, Rodionova kertoo.

Karanteenimääräysten vuoksi perheen isä pääsee kotiin reissutöistä vasta ensi viikon perjantaina. Siihen asti äiti ja tytär ovat kahdestaan. Mummolle rajan toiselle puolelle soitetaan päivittäin monta kertaa. Vielä ei ole tietoa, milloin Kristina pääsee seuraavan kerran mummon syliin.

Lue myös:

Kahtia revitty elämä – Haaparannalla korona mullisti arjen molemmin puolin rajaa

3 yrittäjää rajakaupungista kertoo, kuinka korona ja venäläisten turistien katoaminen veivät tulot: "Myynti pyöreä nolla"

Poliisilla hankala pulma – Suomen ja Venäjän väliin jumiin jäänyttä matkustajaa ei voida palauttaa mihinkään