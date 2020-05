Internet hullaantui videoista, joissa Heikki Ranta, 21, tekee biisejä kuin tutut suosikkiartistit – "En ole koskaan käynyt soittotunneilla"

Moni tietää, miltä J. Karjalaisen tai Juice Leskisen musiikki kuulostaa, mutta harvempi on analysoinut, miksi.

Tai ainakaan sitä ei ole tehty yhtä vetävästi kuin nyt. Youtubessa julkaistavat (siirryt toiseen palveluun) Tehdään biisi niin kuin... -videot ovat nousseet parissa viikossa Suomi-internetin viraalihiteiksi. Juice Leskisen tuotantoa ruotivan videon voit katsoa tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Videoilla vantaalainen Heikki Ranta, 21, poimii legendaaristen suomalaismuusikkojen tuotannosta oleellisen ja tekee analyysin pohjalta täysin uutta musiikkia. Koukkuna on, että musiikki kuulostaa häkellyttävän tutulta.

Hittikonsepti syntyi vahingossa, Ranta kertoo.

– Tein meidän bändille biisiä ja tapailin sitä pianon äärellä. Yhtäkkiä soitellessa tuli nostalginen sointukulku vastaan.

Sointukulku kuulosti Rannan korvaan aivan J. Karjalaiselta. Hän päätti keksiä päälle fraasin, jollaista legendaarinen muusikko olisi saattanut käyttää.

Kuka muistaa Pauliinaa / en minä ainakaan

– Naureskelin sille aikani ja ajattelin, että tästä saisi kokonaisen biisin samalla periaatteella.

Musiikki on Heikki Rannalle harrastus, mutta monien mielestä hänessä on tähtiainesta. Pipo Productions

Tekijä ei ole koskaan käynyt soittotunneilla

Videoiden rakenne on yksinkertainen. Ensin analysoidaan ja sitten soitetaan, mutta tekovaiheessa järjestys on päinvastainen. Ranta säveltää tribuuttikappaleen stereotypioiden pohjalta, ja vasta sen jälkeen alkaa määrätietoisesti poimia ehkä alitajunnassa syntyneitä yhtäläisyyksiä artistien tuotannosta.

Huomiot ovat hersyvän tarkkanäköisiä. Esimerkiksi J. Karjalaisen musiikille tyypillistä on laulun ja sähkökitaran vuoropuhelu. Lyriikalle ominaista ovat Rannan mukaan erilaiset yksityiskohdat ja asiat.

– Yksi hyvä on se, että siellä mainitaan joku rikkakasvi, Ranta muun muassa toteaa videolla ja todistaa väitteensä.

Siinä missä Karjalainen laulaa villeistä lupiineista, voikukista, päivänkakkaroista ja kurjenmiekoista, Ranta laulaa ohdakkeista.

Jäi lahkeisiini kiinni ohdakkeet / ja päähän sanat tyhjenneet

Rannalla ei ole kummoista taustaa muusikkona. Kotona vain on sattunut olemaan erilaisia soittimia, kuten isän vanha kitara ja vaarin isän vanha haitari.

– Niillä on tullut korvakuulolta leikittyä, mutta en ole koskaan käynyt soittotunneilla.

Ehkä juuri siksi analyysitkin ovat niin teräviä, Ranta arvelee.

– Kun ei katso biisejä ammattimaisesta näkökulmasta vaan itse oppineena kuulijana, esimerkiksi sointukulut tunnistaa ehkä eri tavalla.

Juice Leskinen on Rannan idoleita. Arja Lento / Yle

"Juice Leskinen on itselleni number one"

Ilman koronaviruksen aiheuttamaa poikkeusaikaa Ranta työskentelisi parhaillaan leikkaustehtävissä tv-tuotannossa, mutta työt siirtyivät kesän puolelle. Hän kirjoitti ylioppilaaksi kolme vuotta sitten ja on sen jälkeen tehnyt erilaisia media-alan töitä.

Vallitsevat olosuhteet ovat hänen faniensa onni, sillä nyt tekijällä riittää aikaa jatkaa videoiden tuotantoa.

– Koska ne ovat levinneet niin laajalti ja näyttävät piristävän, aion jatkaa pidempään kuin olin alun perin suunnitellut. Jos olisin tiennyt näiden suosiosta etukäteen, olisin tehnyt jo julkaistuistakin parempia, hän sanoo vaatimattomasti.

Sitä Ranta ei paljasta, kuka on hänen seuraavan videonsa innoittaja, mutta aina kysymys on nimenomaan tribuutista.

– Tarkoitus on kunnioittaa alkuperäisiä. Juice Leskinen on itselleni suomalaisista artisteista se number one, ja juuri sen takia lähdin hänestäkin tekemään videota.

Youtuben kommenttikentässä Rannan videot saavat suitsutusta, mutta etukäteen vastaanotto pelotti.

– Varsinkin Juicen kohdalla, koska hän on niin monelle suomalaiselle pyhä aihe, ja sitten tällainen kakskymppinen lähtee näppeineen sorkkimaan ja väittämään, että voi tehdä samanlaisen.

Saman kappaleen eri versiot kiehtovat

Kavereiltaan Ranta on kuullut, että maailmalla jotain tämänkaltaista on tehty aiemminkin. Esikuvia tekijällä ei silti ole.

– En ole halunnut raameja, minkä mukaan pitäisi tehdä, vaan pyrin siihen, että videot olisivat itseni näköisiä.

Sitä ne kieltämättä ovat. Reseptinä ovat harrastuneisuus ja intohimo musiikkiin, Ranta paljastaa.

– Kuuntelen hyvin paljon musiikkia vapaa-ajalla. Tykkään hakea biisin nimellä ja kuunnella siitä mahdollisimman paljon eri versioita. Ihan vain huvin vuoksi.