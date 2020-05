Professoreiden mielestä Vihriälän ryhmän puheet menetetystä vuosikymmenestä vahvasti liioiteltuja, mutta z-sukupolvelta ei saa leikata

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän työryhmä tarjoaa koronakriisin keskellä painivalle Suomelle karvaita lääkkeitä: veronkorotuksia ja menojen leikkauksia.

Perjantain tiedotustilaisuudessa toistui useaan kertaan ilmaisu talouden menetetty vuosikymmen. Jos mitään ei tehdä, kestää kymmenen vuotta päästä samalle tasolle, jolla oltiin ennen koronakriisiä.

Puheet toivat mieleen 90-luvun laman.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juho Saari näkee koronakriisiissä ja 90-luvun lamassa ratkaisevan eron.

– Suomi on saanut harjoitella lamasta selviämistä 90-luvun alussa. Niistä uudistuksista on opittu paljon. Nyt on se hyvä puoli, että lainarahaa on edullisesti tarjolla ja ponnistukset ovat maailmanlaajuisia. 90-luvulla Suomi rämpi ylös omin voimin, Saari sanoo.

Sisäministeriö nimitti professori Juho Saaren tänään selvityshenkilöksi. Saaren tehtävä on etsiä keinoja, joilla estetään koronaepidemian aiheuttamaa eriarvoisuutta.

Saari pitää Vihriälän työryhmän perusajatusta hyvänä: ensin elvytetään taloutta, sitten sitä ryhdytään vakauttamaan.

Nyt pitää ryhtyä pohtimaan sitä, miten tämä paketti kootaan.

Muutoksia voi tulla tukien kestoon

Saari ei ole huolissaan eläkeläisistä. Työeläkkeillä on muita etuuksia vahvempi perustuslain suoja. Hän ei lähtisi talouskriisissä myöskään leikkaamaan pienimpiä etuuksia.

Työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja kuntoutustuet ovat jo nyt Suomessa tasoltaan matalia.

– Nämä etuudet eivät ole tavattoman korkeita, mutta niitä saa aika pitkään. Todennäköisesti muutoksia voi siis tulla etuuksien kestoon, aktivointiin ja vastikkeellisuuteen, Saari sanoo.

Saari puhuu pienten lasten vanhempien ja nuorten aikuisten puolesta.

– Näiden ryhmien kannalta kaikki menolisäykset ja palvelujen lisääminen ovat investointi tulevaisuuteen. Heille en leikkauksia toivo. Siinä vaiheessa ihmiset ovat elämänsä saranakohdassa, Saari sanoo.

Kolmannes opiskelijoista menettänyt kesätyöpaikkansa

Myös Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anne Wilska pitää alle kolmikymppisten puolia.

Jyväskylän yliopistossa on tehty koronatutkimusta, jossa selvisi, että kolmannes opiskelijoista on menettänyt ensi kesän kesätyöpaikkansa.

Wilska kysyy, miten käy Z-sukupolven? Siihen kuuluvat alle kolmikymppiset ja tiukemmin ajateltuna alle 25-vuotiaat.

– Jos yritykset eivät pysty työllistämään, se kohdistuu ensin niihin, jotka ovat nyt siirtymässä työelämään, Wilska sanoo.

Kuluttamista tutkiva professori Wilska ei myöskään halua puhua menetetystä vuosikymmenestä.

– Moni kuluttaja on todella hämmentynyt ja ylipanikoi tilanteessa. Hallituksen tiedottamisen pitäisi olla paljon läpinäkyvämpää. Myös sosiaalinen media ja osa tiedotusvälineistä lietsovat pelkoja.

Lisää välillisiä veroja

Mitä veroja sitten kannattaisi korottaa, kun talous sakkaa?

Vihriälän talousryhmä esittää arvonlisäveron korotusta ja veropohjan laajentamista.

– Arvonlisäveroprosentin nosto tulee väistämättä listalle. Yhden prosentin korotus arvonlisäveroon tuo valtiolle valtavasti tuloja, Juho Saari uskoo.

Wilska on eri mieltä. Arvonlisävero on tasavero ja se nostaa esimerkiksi leivän ja maidon hintaa. Niitä on pakko ostaa, olipa miten pienituloinen hyvänsä.

Juho Saari ei pidä tuloverojen nostamista viisaana. Hän uskoo, että ensimmäisenä asialistalla ovat välilliset verot.

– Mitkään verot eivät ole kovin suosittuja. Mutta jos korotetaan liikkumiseen ja asumiseen liittyviä veroja, niiden vaikutukset kasvuun ja työllisyyteen ovat pieniä.

Tällaisia veroja ovat esimerkiksi kiinteistövero ja polttoainevero.

Saari uskoo, että paineita voi olla myös kotitalousvähennyksen pienentämiseen.

Vihriälän työryhmä ehdottaa myös opiskelupaikkojen lisäämistä. Sen voi toteuttaa monella tavalla.

– Uuden opintolinjan perustaminen on kallista, mutta muutaman paikan lisääminen isolle vuosikurssille ei maksa niin paljon, Saari sanoo.

Oppivelvollisuuden pidentäminen voi odottaa

Hallituksen suunnittelemaa oppivelvollisuuden pidentämistä Juho Saari olisi valmis lykkäämään tässä taloustilanteessa.

– Sen lykkääminen muutamalla vuodella on helpompaa kuin jo saavutettujen rakennelmien purkaminen. Vaihtoehtoisesti sitä voisi edistää alueittain, kuten peruskoulua aikoinaan, Saari sanoo.

Wilska olisi valmis luopumaan oppivelvollisuuden pidentämisestä kokonaan.

Hän pitää uudistusta kalliina ja tehottomana.

