Koronavirus vei Kari Jokelaisen teho-osastolle Espanjassa – Rajoitusten purkaminen kauhistuttaa pitkään maassa asunutta suomalaista

Jokelainen kuvaa, että pahimman suojainpulan aikaan henkilökunta joutui pukeutumaan jopa jätesäkkeihin. Hän on kuitenkin tyytyväinen saamaansa hoitoon.

VILAFRANCA DEL PENEDÉS / LA GARRIGA Kari Jokelainen vilkuttaa Vilafranca del Penedésin pikkukaupungissa sijaitsevan kotinsa terassilta.

Katalonian viinialueen sydämessä paikallisen vaimonsa kanssa jo 17 vuotta asunut Jokelainen, 62, on päässyt sairaalasta muutama viikko sitten.

– Olo alkaa olla jo terve, mutta sairastaminen on hidastanut askelta. Kaikki sujuu verkkaisesti.

Hän vietti sairaalassa kuukauden ensin koronaviruksen ja sitten sen aiheuttamien komplikaatioiden vuoksi.

Ensimmäisiä rajoituksia on Espanjassa alettu purkaa. Kari Jokelainen seuraa vilkastunutta katuelämää toistaiseksi terassiltaan. Tomás Montes

Espanjan hallitus julisti poikkeustilan koronaepidemian vuoksi maaliskuun puolivälissä. Niihin aikoihin myös Jokelainen alkoi tuntea itsensä sairaaksi.

Lievät oireet, kuten kuume ja lihassärky, kestivät aaltoillen kaksi viikkoa. Jokelainen kävi keuhkokuvissa, mutta niissä ei näkynyt mitään poikkeavaa.

– Pian sen jälkeen huomasin, että aloin hengästyä pelkästään vessassa käydessä. Lähdin uudestaan sairaalaan, ja silloin minulla todettiin keuhkokuume ja koronavirus.

Jokelaisen vointi heikkeni nopeasti ja hänet siirrettiin teho-osastolle.

– Silloin tajusin, että tämä voi viedä hengen.

Kari Jokelainen jaksaa jo istua sohvalla. Ensimmäinen viikko kotona kului sängyssä maaten. Tomás Montes

“Ei ollut tietoakaan mistään taudista”

Tartunnan Jokelainen sai todennäköisesti naistenpäivänä 8. maaliskuuta, kun hän kokoontui illalliselle vanhojen ystävien kanssa.

Siihen mennessä Espanjassa oli kuollut yksi ihminen koronavirukseen ja rekisteröityjä tartuntoja oli yli 200.

Hallitus suunnitteli rajoituksia Italian mallin mukaisesti, mutta naistenpäivän suuret mielenosoitukset järjestettiin kuitenkin opposition vastustuksesta huolimatta.

Jokelainen ei pitänyt uutta virusta normaalia kausi-influenssaa vaarallisempana ja naistenpäivän illallista nautti huoleton seurue.

–Silloin ei ollut tietoakaan mistään taudista. Olimme kaikki terveitä ja iloisia, kenelläkään ei ollut minkäänlaisia oireita.

Naistenpäivän iltaa viettäneestä 12 hengen seurueesta koronavirukseen sairastui yhdeksän.

Kari Jokelainen ja hänen vaimonsa Mercé Senabre saavat aikansa kulumaan karanteenissa muun muassa palapelejä kooten. Tomás Montes

Tilanne paheni Espanjassa nopeasti naistenpäivän jälkeen. Samoin kävi Jokelaisen voinnin.

Poikkeustila astui Espanjassa voimaan (siirryt toiseen palveluun) 14. maaliskuuta, Jokelainen joutui sairaalaan noin viikko sen jälkeen.

Hänet siirrettiin pian tavalliselta osastolta teho-osastolle.

– Hapenottokykyni oli niin huono, että lääkärit harkitsivat kytkemistäni hengityskoneeseen.

Vatsalleen kääntäminen kuitenkin helpotti hengittämistä ja Jokelainen siirrettiin tavalliselle osastolle.

Koronavirus alkoi hellittää, mutta hapenottokyky ei parantunut odotetusti. Tutkimuksissa paljastui, että Jokelainen oli saanut myös keuhkoveritulpan. Siitä seurasi vielä kivulias verenpurkauma.

Niitä hoidettiin vahvalla lääkityksellä.

– Sain ainakin malaria-, HIV- ja verenohennuslääkkeitä. Ne aiheuttivat hallusinaatioita ja näin perhosten lentelevän seinillä, Jokelainen kuvailee olotilaansa.

Hoitohenkilökunta suojautui jätesäkeillä

Espanjassa epidemiahuippu saavutettiin pääsiäisenä.

Erityisesti pahimmilla epidemia-alueilla Madridissa ja Kataloniassa sairaaloiden tehohoitokapasiteetti oli äärirajoilla (siirryt toiseen palveluun) ja potilaita hoidettiin myös kenttäsairaaloissa. Lääkärit ja hoitajat tekivät pitkää päivää puutteellisissa suojavarusteissa.

Myös Jokelainen näki sairaalassa viitteitä suojavarustepulasta.

– Jätesäkkiin leikattiin reiät ja sitä käytettiin suojakaapuna.

Paljon Jokelainen ei sairaalassa kuitenkaan nähnyt. Hän vertaa oloja “DDR:n aikaiseen Stasin vankilaan”.

–Eristys toimi sairaalassa emmekä oikein nähneet tai tienneet, mitä oman huoneen ulkopuolella tapahtuu.

Lääkäri Eduard Monsó on Kari Jokelaisen perhetuttu, jota hän konsultoi myös sairastuessaan. – Ihmisten pitäisi muistaa, että koronavirus on arvaamaton ja se voi olla hengenvaarallinen kenelle tahansa, Monsó sanoo. Tomás Montes

Lääkäri sai tartunnan sairaalassa

Myös Jokelaisen kaltaisia potilaita hoitanut keuhkolääkäri Eduard Monsó teki töitä osittain puutteellisessa suojavarusteissa.

Katalonian La Garrigassa asuva lääkäri ottaa vastaan kotonaan, sillä hän toipuu itsekin koronaviruksesta.

– Nyt tiedän, miltä potilaistani tuntuu. En kuulu riskiryhmään, mutta tauti oli myös minulla raju.

Monsó kertoo saaneensa tartunnan todennäköisesti työkaveriltaan. Puhuminen hengästyttää lääkäriä edelleen.

Hoitajien ja lääkäreiden työolot ovat olleet tapetilla koko koronaepidemian ajan. Espanjassa hoitohenkilökuntaa on sairastunut koronavirukseen suhteellisesti eniten maailmassa.

Virukseen on kuollut ainakin 35 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ja yli 40 000 on saanut tartunnan. Uusien tartuntojen määrä (siirryt toiseen palveluun) kasvaa nopeimmin juuri heidän keskuudessaan.

Maassa on ollut pulaa suojavarusteiden lisäksi testeistä. Niitä on tilattu lisää, mutta osa on osoittautunut viallisiksi.

Tästä huolimatta Monsó kertoo palaavansa ensi viikolla töihin luottavaisin mielin.

– Paine tehohoitoyksiköissä on hellittänyt ja pula suojavarusteista helpottanut. Lisäksi testejä tehdään enemmän.

Eduard Monsó palaa töihin ensi viikolla. –Virustilanne helpottaa todennäköisesti kesällä ja epidemia voimistuu uudestaan syksyllä. Siksi ihmisten pitäisi kiinnittää huomiota turvatoimiin rajoitusten lieventämisestä huolimatta, hän sanoo. Tomás Montes

Hengitysmaskiin ei pitäisi luottaa liikaa

Espanjassa koronavirukseen kuolleita on yli 26 000 ja virallisia tartuntoja yli 220 000.

Tiukkoja rajoituksia on Espanjassa alettu hiljalleen purkaa ja ne on tarkoitus poistaa kesäkuun loppuun mennessä. Eduard Monsó uskoo rajoitusten purkamisen näkyvän jo tilastoissa.

Loppuviikolla koronaviruskuolemien määrä Espanjassa on kääntynyt jälleen hienoiseen nousuun.

– Potilaiden määrä tulee kasvamaan sairaaloissa varmasti, mutta nyt olemme paremmin valmistautuneet siihen, Monsó sanoo.

Vastuu taudin leviämisen hidastamisesta on nyt kansalaisilla.

–Kesällä tautitilanne saattaa helpottaa, mutta syksyllä virus tulee todennäköisesti jälleen leviämään voimakkaasti.

Espanjassa suojamaskin käyttö on maanantaista lähtien ollut pakollista julkisessa liikenteessä (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi sen käyttöä suositellaan vilkasliikenteisissä paikoissa, kuten kaupoissa.

Lääkäri pitää suojamaskin käyttöä tarpeellisena.

–Se voi kuitenkin antaa ihmisille valheellisen turvallisuudentunteen siitä, että maski olisi sataprosenttinen suoja virusta vastaan. Näin ei tietenkään ole.

Kari Jokelainen ja Mercé Senabre nauttivat lounasta yhdessä, mutta turvavälin päässä toisistaan. Tomás Montes

Rajoitusten purkaminen huolestuttaa

Kari Jokelainen pääsi sairaalasta huhtikuun lopussa, ja kunnon palautuminen rajun taudin jälkeen on ollut hidasta.

Lihakset ovat surkastuneet ja käveleminen hengästyttää edelleen, kun hän kantaa lounastarjottimen aurinkoiselle terassille.

Vaimo Mercé Senabre istuu toisella puolella terassia ja pari skoolaa viinilasillisilla turvavälin päästä. Senabre epäilee myös sairastaneensa koronan.

– Pidämme etäisyyttä varmuuden vuoksi, sillä emme tiedä vielä tarpeeksi viruksen luonteesta, Jokelainen sanoo.

Jokelainen katsoo ensimmäisten rajoitusten purkamisen (siirryt toiseen palveluun) vilkastuttamia katuja terassin alapuolella

Katukuvaan ovat ilmestyneet hengitysmaskia käyttävät ihmiset, mutta muuten ostoksia tekevistä ihmisistä täyttynyt katu näyttää lähes samalta kuin ennen.

Pitkä vuodelepo surkastutti Kari Jokelaisen lihakset ja kävely hengästyttää edelleen. Pikku hiljaa hän yrittää päästä takaisin kiinni arkeen. Tomás Montes

Jokelaista ihmisten rentoutuminen turvatoimien suhteen huolestuttaa.

Hän tosin ymmärtää sen, sillä hänkään ei osannut pelätä näkymätöntä virusta ennen kuin sairasti sen itse.

– Opin, että pienellä viattomalla flunssalla alkanut tartunta voi olla hengenvaarallinen ja siihen tulisi suhtautua vakavasti.

Jokelainen aikoo siksi noudattaa lääkärin ohjeita ja pysyä kotona karanteenissa vielä muutaman päivän.

Monet Espanjassa asuvat suomalaiset ovat palanneet viruksen säikäyttäminä takaisin kotimaahan. Jokelainen ei paluuta Suomeen kuitenkaan harkinnut.

–Olen tyytyväinen saamaani hoitoon. Tunsin, että minusta välitetään.

