Koulut alkavat tällä viikolla Suomessa – näin koulujen avaaminen on vaikuttanut koronatilanteeseen muualla Euroopassa

Työntekijä siivoaa koululuokkaa Montepellierissä Etelä-Ranskassa 6. toukokuuta. Ranska on alkanut purkaa koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia asteittain. Guillauma Horcajuelo / EPA

Ensimmäiset koronakriisin takia suljetut koulut avattiin muutama viikko sitten. Joissain valtioissa avaamista suunnitellaan lähiviikoille. Kokosimme yhteen tartuntaluvut ja kokemukset muutamasta eri maasta.

Norjalaisrehtori: ”Oppilaista on tullut käsienpesun eksperttejä”

Norjassa on avattu koulujen ovia asteittain. Ensimmäisenä lähiopetukseen päästettiin 1.–4.-luokkalaiset pari viikkoa sitten. Nyt maanantaina kaikki peruskoululuokat ja lukiot palaavat lähiopetukseen. Lopullisen päätöksen koulujen avaamisesta kokonaan tekevät kunnat itse.

Oslon ulkopuolella Bærumissa sijaitsevan koulun rehtori kertoo, että oppilaat ovat palanneet koulun penkille hyvin mielin.

– Oppilaat noudattavat ohjeistuksia ja heistä on tullut käsienpesun eksperttejä, sanoo Kathrine Wilsher Lohre uutistoimisto AFP:lle.

Hänen mukaansa vaikeinta lapsille on ollut noudattaa turvavälejä ryhmissä.

– Uskon, että hyvä käsihygienia pysäyttää tartuntojen leviämisen, Wilsher Lohre sanoo.

Kaikki vanhemmat eivät suhtaudu koulujen avaamiseen yhtä luottavaisin mielin. Esimerkiksi Lapseni ei pitäisi olla COVID-19-koekaniini -niminen Facebook-sivusto on kerännyt Norjassa 27 000 jäsentä.

Lähde: AFP

Nordstrand-steiner­koulun oppilaita tunnilla Oslossa Norjassa 17. huhtikuuta 2020. Heiko Junge / EPA

Tanskassa loputkin peruskoululaiset koulun penkille viikon kuluttua

Tanska oli ensimmäisiä mittaviin rajoitustoimiin ryhtyneitä valtioita Euroopassa. Se myös ryhtyi purkamaan niitä ensimmäisten joukossa.

Tanskan tilanne Tartuntojen määrä 15.4. 6 681 Tartuntojen määrä 10.5. 10 429 Kuolleita 15.4. 309 Kuolleita 10.5. 529 Lähde: Statens Serum Institut (siirryt toiseen palveluun)

Koronarajoitusten asteittainen lieventäminen ei ole johtanut Tanskassa epidemian pahenemiseen. Taudin leviämiskykyä kuvaava luku on noussut, mutta ei hälyttävästi. Laskelmissa ei ole mukana kahden viime viikon kehitystä (siirryt toiseen palveluun).

Tanska avasi huhtikuun puolivälissä maan päiväkodit ja palautti lähiopetuksen alakoulun 1.–5. luokilla. Peruskoulut on tarkoitus avata kaikille viikon kuluttua 18. toukokuuta.

Saksassa sovittiin ”hätäjarrusta”, mikäli tilanne muuttuu

Saksa jatkaa koronarajoitusten purkamista asteittain. Liittohallitus ja osavaltiot ovat sopineet, että myöhemmin toukokuussa kaikki koulut saavat jatkaa lähiopetusta.

Koulujen viimeiset luokat ovat jo päässeet harjoittelemaan päättökokeisiin.

Saksan tilanne Vahvistettuja koronatartuntoja 1.5. 160 758 Vahvistettuja koronatartuntoja 10.5. 169 218 Kuolemia 1.5. 6 481 Kuolemia 10.5. 7 395 Lähde: Robert Koch -instituutti

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmannesta saksalaisista on huolissaan päivähoitopaikkojen ja koulujen pitkäaikaisten sulkemisten vaikutuksista lasten kehitykselle, uutisoi Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun). Tästä huolimatta lähes yhtä moni on tyytyväinen siihen, kuinka maan hallinto on hoitanut koronakriisiä.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin mukaan osavaltiot ovat sopineet uudesta hätämekanismista, jonka mukaan rajoitustoimia voidaan palauttaa, jos tartuntojen määrä lähtee taas nousuun.

Jos seitsemän päivän aikana todetaan vähintään 50 uutta tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti, tulee paikallisten viranomaisten määrätä ihmiset pysymään kodeissaan.

– Meillä on varaa pieneen rohkeuteen, mutta meidän on edelleen oltava varovaisia, Merkel sanoi STT:n mukaan.

Lähde: Yle, STT

Tanskan Lyngbyssä odotetaan jonossa turvälit huomioiden kouluun pääsyä 15. huhtikuuta 2020. Olafur Steinar / EPA

Ranskassa miljoona lasta aloittaa koulunkäynnin

Ranskassa aletaan avata kouluja asteittain tänään maanantaina. Arviolta miljoona lasta ja 130 000 opettajaa palaa tällä viikolla takaisin kouluihin.

Ranskassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut noin 26 000 ihmistä. Pääministeri Edouard Philippe kertoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että taudin leviäminen on saatu siinä määrin hallintaan, että rajoitustoimien purkuun voidaan ryhtyä.

Jotkut alueet, kuten pääkaupunki Pariisi, pysyvät silti edelleen ”punaisina vyöhykkeinä”, joilla yli kaksi kuukautta kestäneitä rajoituksia puretaan maltillisemmin.

Myös Calais’n, Strasbourgin ja Dijonin alueet on luokiteltu samaan kategoriaan ja niissä yläkoulut ja lukiot pysyvät suljettuina.

Esimerkiksi maan pääkaupungissa Pariisissa kouluihin voidaan ottaa vain 15 prosenttia oppilaista, kertoo pormestari Anne Hidalgo.

Ranskassa kouluarki on uusien sääntöjen sanelemaa.

Kaikkien paitsi ihan nuorimpien oppilaiden tulee käyttää kasvomaskia ja luokkakoko rajataan 15. oppilaaseen. Vanhempia on ohjeistettu mittaamaan lasten kuume joka aamu. Välitunnilla leikkiminen on kielletty ja oppilaitosten käytävien kulku on muutettu yksisuuntaiseksi, jotta oppilaiden kanssakäynti vähenee.

Lähteet: AFP, Reuters

Viro sallii lähiopetuksen ryhmissä perjantaista alkaen

Virossa koulut ovat olleet suljettuina koronavirusepidemian takia kuten Suomessakin.

Lähiopetus sallitaan jälleen 15. toukokuuta alkaen korkeintaan 10 henkilön ryhmissä. Joissain kouluissa luokkahuoneisiin pääsevät vain peruskoulunsa päättävät 9-luokkalaiset.

Virossa koulut saavat päättää itsenäisesti, siirtyvätkö ne lähiopetukseen vai eivät. Esimerkiksi Viron pääkaupungissa Tallinnassa suurin osa on päättänyt, että opetus jatkuu etänä koko kevään, kertoo Ylen Tallinnan-toimittaja Silja Massa.

Viro on koulujen avaamisen suhteen tiukempi kuin Suomi. Toisin kuin Suomessa, Viro ei avannut lähiopetusta 1.–3.-luokkalaisille missään vaiheessa.

Virossa on vahvistettu (siirryt toiseen palveluun) 1 739 koronatartuntaa ja 60 on kuollut tautiin.

Ruotsin peruskoulut ovat pysyneet auki

Ruotsissa peruskoulut on pidetty avoinna koko koronaepidemian ajan. Lukiot, opistot ja yliopistot ovat siirtyneet etäopetukseen. Ruotsalaisviranomaiset ovat perustelleet päätöstä sillä, että ei ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että lapset levittävät tehokkaasti koronavirusta.

Hallitus on silti tehnyt valmiiksi lakimuutoksen, joka mahdollistaa peruskoulun sulkemisen, jos sitä toimea tarvittaisiin.

Ruotsi on siirtänyt lukiot, opistot ja korkeakoulut etäopetukseen, jotta julkista liikkumista vähennettäisiin. Arkistokuva. Frida Lönnroos / Yle

Ruotsissa on arvioitu, että koulujen sulkeminen tuo enemmän haittaa kuin hyötyä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, onko tämä toimintamalli vaikuttanut jollain tavalla koronan leviämiseen.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamien kuolonuhrien määrä on noussut yli 3 200:een. Ruotsissa kuolleita on nyt miljoonaa asukasta kohden 301. Suomessa vastaava luku on 46.

Lähteet: Yle, STT

Italiassa ja Espanjassa koulut auki vasta syksyllä

Koronakriisin runtelemissa Italiassa ja Espanjassa koulut on päätetty pitää suljettuina syyslukukaudelle saakka.

Tämä voi tietää ongelmia vanhempien palatessa töihin, sillä niin Espanjassa kuin Italiassakin tyypilliset lapsenvahdit, lasten isovanhemmat, ovat tällä hetkellä eristettyinä viruksen leviämisen estämiseksi.

Lähde: AP

