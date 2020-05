Jälleen käänne valtion oudoissa maskikaupoissa: Tiina Jylhän yhtiö vaatii Huoltovarmuuskeskukselta lähes kolmea miljoonaa euroa

Yrittäjä Tiina Jylhän virolainen yhtiö vaatii Huoltovarmuuskeskukselta lähes kolmen miljoonan euron korvauksia suojatarvikkeiden myynnistä syntyneessä kiistassa.

Huoltovarmuuskeskus tilasi talousrikostaustaiselta Jylhältä ja ulosottovelkaiselta yrittäjältä Onni Sarmasteelta noin 10 miljoonalla eurolla maskeja. Sittemmin kaupoissa on ilmennyt lukuisia ongelmia ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) on itsekin vaatinut kauppojen purkua tai osittaista purkua.

Perjantaina Helsingin Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Jylhän The Look Medical Care -yhtiö on ilmoittanut purkavansa kaupat hengityssuojaimista. Yhtiö on myös ilmoittanut vaativansa HVK:lta 2 946 000 euron korvauksia kaupan purkamisen vuoksi menetetystä myyntikatteesta.

Yhtiötä edustava juristi Kari Uoti vahvistaa tiedot Ylelle. Hänen mukaansa kauppa on ollut pakko purkaa, koska HVK on kieltäytynyt noudattamasta sopimusta. Mikäli korvauksia ei makseta, virolaisyhtiö nostaa kanteen HVK:ta kohtaan.

Vaatimuksen mukaan HVK on tilannut Jylhän yhtiöltä 5,31 miljoonalla eurolla Kiinassa valmistettavia suojatarvikkeita. Keskus maksoi kauppasummasta puolet, mutta ilmoitti sittemmin purkavansa kaupat. Ennakkona maksetut rahat olivat Uotin mukaan ainakin vielä perjantaina iltapäivällä turvaamistoimena poliisin takavarikossa.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen kertoo Ylelle, että HVK on purkanut sopimuksen ja vaatii maksun palautusta. Asiaa koskien on oikeudenkäynti Virossa. Hän ei kommentoi kesken olevaa oikeusprosessia enempää.

HS:n mukaan Viron alioikeudessa on ollut vireillä kanne (siirryt toiseen palveluun) koskien sitä, että HVK on jo aiemmin ilmoittanut purkavansa sopimuksen Jylhän yrityksen kanssa, mutta yritys on kiistänyt purkuperusteet.

Kumpikin valtion kiistanalainen maskikauppa näyttää siis päätyvän oikeuteen.

Kaupat Jylhän yhtiön kanssa jäivät kesken rahanpesuepäilyn vuoksi. Sarmasteen maskeista tuli allergiaoireita, eivätkä ne soveltuneet sairaalakäyttöön. Sarmaste on ollut poliisin pidättämänä tutkinnassa, jossa poliisi tutkii kauppoihin liittyviä rikosepäilyjä. Jylhän juristi Kari Uoti on kertonut aiemmin, ettei Jylhä ole epäiltynä.

Aiemmin perjantaina Huoltovarmuuskeskus kertoi erottaneensa kaksi johtoryhmän jäsentä hengityssuojainkohun seurauksena.

