Herätys: Koronajäljittäjien rooli kasvaa, lapsettomuushoitoja aloitellaan uudestaan, näyttelijä Ritva Valkama on kuollut

Koronajäljitys on Suomessa toistaiseksi ihmisten varassa. Kuvassa Norjassa käyttöön otettava jäljitysappi. Heiko Junge / EPA

Näitä asioita koronajäljittäjät kysyvät virukselle altistuneita

Koronatartuntojen jäljittäminen on yhä tärkeämmässä roolissa, kun epidemian leviämiseen liittyviä rajoituksia puretaan. Mutta mitä jäljittäjä oikeastaan selvittää, ja kartoittaako hän kauppakäynnitkin? Erityisesti jäljittäjää kiinnostaa kohtaamisten kesto ja se, kuinka lähellä muita ihmisiä on oltu. Käsidesin tai kasvomaskin käyttöä ei juuri tiedustella, mutta kampaaja- tai hammaslääkärikäynti saa jäljittäjän hälytyskellot soimaan.

Koronavirus pysäytti lapsettomuudesta kärsineiden hoitoja

Hoitojen keskeytys on ollut monille kova paikka. AOP

Koronaviruksen vuoksi maaliskuussa keskeytetyt lapsettomuushoidot ovat käynnistymässä uudelleen asteittain. Tällä viikolla on aloitettu muun muassa inseminaatiohoidot sekä pakastettujen alkioiden siirrot niille potilaille, jotka eivät kuulu vakavan COVID-19-taudin riskiryhmään. Koeputkihedelmöityshoitoja ei kuitenkaan toistaiseksi tehdä millekään potilasryhmälle. Hoitojen keskeytys on ollut kova paikka monille lapsettomuudesta kärsiville.

Näyttelijä Ritva Valkama on kuollut

Näyttelijä Ritva Valkama hyvästeli estradit 13. huhtikuuta 2013 Helsingin kaupunginteatterissa. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Näyttelijä Ritva Valkama on kuollut. Valkama menehtyi perjantaina Helsingissä pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Valkama oli 87-vuotias.

Valkaman mittavaan näyttelijänuraan sisältyi näyttelijäntyöt ainakin viidessä teatterissa seitsemällä vuosikymmenellä. Lisäksi hän oli mukana lukuisissa televisio- ja radiotuotannoissa. Valkama nähtii myös valkokankaalla 17 elokuvassa. Valkaman ja kolmen muun näyttelijäkonkarin tähdittämä Kvartetti oli Suomen suosituin näytelmä.

Kävimme kuvaamassa, miltä taiteilijoiden koronakevät näyttää

Näyttelijä Mimosa Willamo soutaa Lohjanjärvellä. Antti Haanpää / Yle

Mimosa Willamon superkiireinen kevät vaihtui souteluun Lohjanjärvellä, Pelle Miljoona pelkää poikkeusolojen jäävän pysyviksi, ja Kati Outinen ikävöi ihmisiä. Valokuvasimme turvalliselta etäisyydeltä yhdeksän eri alojen taiteilijaa ja juttelimme siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja tämä hetki tuntuu.

Netflixin suosikkisarjan taustalla on hasidi-naisen taistelu vapaudesta

Kirjailija Deborah Feldman kotikulmillaan Berliinin Schönebergissä. Suvi Turtiainen / Yle

Kirjailija Deborah Feldman kasvoi New Yorkissa juutalaisessa hasidi-yhteisössä. Yhteisön tiukan säännöt ja elämä järjestetyssä avioliittossa ahdistivat häntä. Päästäkseen vapaaksi pienen lapsensa kanssa hän teki elämästään kirjan. Kirjasta tehty minisarja Unorthodox on parhaillaan suoratoistopalvelussa Netflixissä. Nyt, runsaan vuosikymmenen jälkeen Berliinissä asuva Feldman kertoo Ylelle, että sarjassa on myös paljon eroja hänen omaan tarinaansa.

Etelässä aurinkoista ja pohjoisessa sataa lunta

Yle

Maan keskiosassa tulee tänään vesikuuroja, paikoin jokunen räntäkuurokin. Pohjoisessa sataa paikoitellen räntä- tai lumikuuroja. Etelässä on aurinkoista ja poutaista. Lämpötila vaihtelee etelän noin +13:n ja Käsivarren Lapin noin nollan asteen välillä.

Sunnuntain vastaisena yönä on pakkasta lähes koko maassa. Sunnuntaina, äitienpäivänä lännestä saapuu seuraava voimakkaampi sadealue.

