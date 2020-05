EK kehuu: Vihriälän raportti painava ja hyvä – SAK: Elvytyksen aika on nyt, sopeutusta vältettävä taantumassa

Työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöt kommentoivat Vihriälän raporttia varovaisesti. SAK:n mielestä nyt pitää elvyttää - sopeuttamisen aika tulee myöhemmin. EK puolestaan muistuttaa, että yritykset tarvitsevat lisätukea nopeasti.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta sanoo Ylelle, ettei julkisen talouden sopeuttamisen aika ei ole vielä nyt. Varmasti niitä tullaan tarvitsemaan, mutta tässä vaiheessa olisi syytä nyt keskittyä akuuttiin kriisiin ja elvytykseen.

– Raportti tuo ihan hyvän pohjan päätöksenteolle. Valmiita ratkaisujahan siellä ei ole, joten poliittisia päättäjiä ja päätöksiä tarvitaan, Kaukoranta sanoo.

– Varmasti niitä tullaan tarvitsemaan, mutta tässä vaiheessa olisi syytä keskittyä tähän akuuttiin kriisiin ja elvytykseen, Kaukoranta sanoo.

– Raportin ehdotukset siitä, että tehdään laajoja julkisia investointeja infraan, koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen ovat sellaisia ehdotuksia, joihin pitää tartuia kunnianhimoisesti, Kaukoranta painottaa.

Hän arvioi, että yritystukien puolelta voisi löytyä ehkä myöhemmin jotakin karsittavaa. Tässä vaiheessa kyse voi olla kuitenkin pikemminkin uusien tukien luomisesta kuin vanhojen poistamisesta.

– Yritystukia suunniteltaessa on pidettävä kirkkaana mielessä kansantalouden ja julkisen talouden etu. Siksi SAK ei kannata painottamista suoriin yritystukiin, Kaukoranta toteaa myös SAK:n tiedotteessa.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää Vihriälän raporttia hyvänä kuvauksena siitä, missä tilanteessa nyt ollaan.

– Meillä on nyt akuutti kriisivaihe päällä, joka edellyttää nopeita toimia. Sen jälkeen tulee sitten elvytysvaihe, jotta saadaan talouden pyörät vähän paremmin pyörimään. Sen jälkeen edessä on valitettavasti aika monen vuoden jakso, jolloin taloutta pitää tasapainottaa, toimitusjohtaja Häkämies sanoo Ylen haastattelussa.

Toimitusjohtaja Häkämies nostaa Kaukorannan tavoin esille raportin hyvinä esityksenä panostukset julkisiin infrahankkeisiin.

– Työn ja yrittämisen verotuksen kiristäminen on pahinta myrkkyä. Sitä ei tässä tilanteessa eikä lähitulevaisuudessakaan pitäisi tehdä, koska me tarvitsemme korkeamman työllisyysasteen, me tarvitsemme vahvempaa yrittäjyyttä, Häkämies painottaa.

