Ruotsalaisasiantuntija: Suomi saa meidät kiinni koronakuolemissa vuoden kuluessa – tartuntaa vastaan on mahdotonta suojautua

Johan Giesecke on tartuntatautien asiantuntija ja emeritusprofessori. Hän kuuluu Ruotsin koronalinjan äänekkäimpiin kannattajiin.

Ruotsin koronastrategia eroaa muista Pohjoismaista. Maassa on eniten covid-19-tartuntoja, eniten kuolonuhreja, eniten tehohoitoa vaativia potilaita ja vähiten tehtyjä koronatestejä.

Yle vertaili Pohjoismaiden koronatilannetta kolmisen viikkoa sitten. Ruotsin suurimpiin kuuluva sanomalehti Dagens Nyheter (DN) teki oman vertailunsa eilen perjantaina (siirryt toiseen palveluun).

Lehden haastattelema tartuntatautien asiantuntija ja emeritusprofessori Johan Giesecke kehottaa odottamaan vuoden, ennen kuin kuolonuhrien lopulliset määrät voidaan laskea.

"Ruotsin tilanne paras maailmassa"

Giesecke kuuluu Ruotsin koronastrategian innokkaimpiin kannattajiin. Hän on sitä mieltä, että koronavirusta ei voi pysäyttää sulkemalla yhteiskunta tai rajoittamalla sen toimintaa. Se vain lykkää tartuntoja tulevaisuuteen.

– Meidän tilanteemme on paras maailmassa, Giesecke sanoo DN:ssä (siirryt toiseen palveluun).

Hän ottaa esimerkiksi Uuden-Seelannin, joka uskoo nitistävänsä viruksen saarivaltiossa kokonaan. Siellä on vähän uusia tartuntoja, ja niiden lähteet jäljitetään tehokkaasti. Giesecke uskookin, että maa onnistuu eliminoimaan viruksen.

– Mutta mitä he sen jälkeen tekevät? Sehän tarkoittaa, että kaikkien, jotka matkustavat Uuteen-Seelantiin, pitää istua Aucklandin lentoasemalla 14 päivää karanteenissa. Jos emme saa hyvää rokotetta, kestää vuosikymmeniä, ennen kuin tilanne muuttuu.

"Kaikki sairastuvat"

Emeritusprofessori Johan Giesecke sanoo, että tartuntaa vastaan on periaatteessa mahdotonta suojautua.

– Kaikki sairastuvat. Saamme tämän sairauden ennemmin tai myöhemmin. Sitä ei voi jarruttaa, ja se tulee ottamaan hengiltä suhteessa suunnilleen saman verran ihmisiä jokaisessa maassa.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen tlaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Ruotsissa oli perjantaina 29,9 kuolonuhria 100 000 asukasta kohti, Tanskassa 8,9, Suomessa 4,6, Norjassa 3,9, ja Islannissa 2,8.

Keskus kerää tiedot kello 7:n ja 11:n välillä, joten kaikkien maiden tilanne ei välttämättä ole samalta päivältä.

"Suomi onnistui sulkemisessa"

Giesecke sanoo ymmärtävänsä, että ihmiset eivät halua odottaa vuotta kuolonuhrien määrien vertailussa, mutta se täytyy tehdä.

– Suomi on onnistunut sulkemisessaan fantastisen hyvin. Mutta puhuin Suomen valtionepidemiologin Mika Salmisen kanssa muutama päivä sitten, ja heillä suurin osa väestöstä tulee olemaan tartunta-alttiita sairaudelle syksyllä. Ja hän on todella huolissaan siitä, mitä tapahtuu, kun rajoituksia aletaan purkaa. Silloin ihmisiä kuolee. He saavat meidät kiinni, sama pätee myös Tanskaan ja Norjaan, Giesecke sanoo DN:ssä.

Mika Salminen on tarkalleen ottaen THL:n terveysturvallisuuden osaston johtaja. Hän varoitti huhtikuun lopussa, että epidemian huippu on Suomessa vielä kaukana edessä eli vasta syksyllä.

Suomen sulkemisella Giesecke tarkoittanee osittain Uudenmaan eristystä, joka oli voimassa 28.3.–15.4., ja osittain koronarajoitusten purkamista, joka alkoi kirjastoista viisi päivää sitten.

Suomessa on varauduttu siihen, että normaalielämään palataan vasta vuoden kuluttua.

Kuin termostaattia kääntäisi

Giesecke vertaa Dagens Nyheterissä eri maiden koronatoimia termostaatin kääntämiseen pienemmälle tai kovemmalle. Rajoituksia voidaan purkaa tai koventaa.

– Tätä Suomi tekee vähintään vuoden ajan. Ne maat, joissa on ollut kova "lockdown" [sulku] ja vähän kuolonuhreja, saavat kuolonuhrit syksyllä, talvella tai ensi vuonna, riippuen siitä, kuinka nopeasti ne kääntävät termostaattia. Sillä politiikalla, joka monilla mailla on tällä hetkellä, ne voivat kääntää termostaattia minun ja sinunkin loppuelämäsi ajan, Giesecke väittää.

Mika Salminen kommentoi tänään Iltalehdessä, että vaikka rajoituksia aletaan purkaa, Ruotsin kuolonuhrit aiotaan välttää (siirryt toiseen palveluun).

70-vuotias Johan Giesecke oli Ruotsin valtionepidemiologi vuosina 1995–2005. Hän on Maailman terveysjärjestön WHO neuvonantaja.

