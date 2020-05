Komissaari Urpilainen: Koronakriisi paljasti, että EU tarvitsee selkeät toimintamallit kriisien varalle

Euroopan unionin kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen (sd.) mukaan EU:n pitää ottaa opiksi koronaviruskriisistä ja luoda selkeät toimintamallit erilaisten Eurooppaa kohtaavien kriisien varalta.

Urpilainen kertoi Ylen TV1:n Ykkösaamun haastattelussa, että nopeus ja laajuus, jolla koronavirus tuli Kiinasta Eurooppaan, yllätti EU-komission.

Hänen mukaansa komissio kuitenkin otti koronviruksen hyvin vakavasti ja seurasi säännöllisesti, miten virus etenee Kiinassa ja mitä vaikutuksia sillä voisi olla.

EU:lta puuttui kriisikehikko

Virus iski voimakkaasti Italiaan, joka pyysi muilta jäsenmailta apua. Urpilainen arvioi, että EU-maat eivät auttaneet riittävästi Italiaa, koska niillä ei ollut aikaa ja voimavaroja katsoa ulospäin toiseen jäsenmaahan.

Tilanteeseen päädyttiin Urpilaisen mukaan siitä, että EU:ssa ei ollut kriisikehikkoa pandemian hoitamisen varalle.

Komissaari katsoo, että Italiasta tulleet uutiset viruksen räjähdyksenomaisesta leviämisestä aiheuttivat muissa EU-maissa selkäydinreaktion, jolloin ne halusivat vetää käsijarrua.

– Alettiin hamstrata suojavarusteita ja miettiä, että apua, jos tilanne eteneekin samalla lailla meidän omassa maassa ja yhteiskunnassa. Siinä tilanteessa jokainen keskittyi vain omaan yhteiskuntaan ja omiin kansalaisiin, Urpilainen sanoi.

Kriisistä otettava opiksi

Hänen mukaansa koronatilanne on hyvä oppimisen paikka Euroopalle. Urpilainen arvelee, että kun koronakriisistä on selvitty, niin EU:ssa käydään tarkasti läpi, mitä kriisin alkuvaiheessa Euroopassa tapahtui ja mitä siitä pitää ottaa opiksi.

– Jatkossa kun varmasti erilaisia kriisejä Eurooppa tulee kohtaamaan, niin olisimme viisaampia ja meillä olisi valmiit selkeät toimintamallit, säännöstö ja koordinaatio olemassa, miten me yhdessä toimimme.

Urpilainen sanoi, että huoltovarmuus, kansanterveys ja terveydenhuolto ovat jokaisen EU:n jäsenmaan omassa päätösvallassa. Eri maat ovat luoneet omat järjestelmät ja toimintatavat.

Koronakriisin aikana EU:ssa on rakennettu yhteistä koordinaatiota. Urpilainen nostaa esimerkeiksi sen, että Italiasta on viety potilaita Saksaan hoitoon, hoitohenkilökuntaan on tullut Italiaan eri puolilta Euroopppaa ja suojavarusteita on jaettu.