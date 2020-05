Rajakylien yritykset pulassa ilman norjalaisia – yrittäjä: kesä tulee olemaan eloonjäämistaistelua jos raja pysyy kiinni

Suomen pohjoisimman kylän yrittäjillä on liiketoiminta romahtanut lähes nollaan sen jälkeen kun Norja sulki Suomen vastaisen rajan maaliskuussa. Vain työmatka- ja tavaraliikenne on päässyt rajasta yli kumpaankin suuntaan.

Samimootor Oy on huoltanut ja korjannut nuorgamilaisten ja norjalaisten autoja sekä muita koneita yli 50 vuotta. Nykyisin yritystä luotsaava Ari Naapanki on huolissaan seurannut pian parin kuukauden ajan sitä, kuinka kylä ja yritystoiminta on hiipunut koronajoitusten vuoksi.

Naapankien perheyritys on lähes täysin riippuvainen norjalaisista muiden rajakauppiaiden tapaan. Yrityksen myynnistä on pudonnut 95 prosenttia pois viimeisen kahden kuukauden aikana norjalaisten jäätyä rajan taakse.

– Kyllä toiminta on loppunut lähes kokonaan. Periaatteessa paikka on kiinni. Ihan muutama on käynyt vaihdattamassa kesärenkaat autoonsa. Yhdelle on jonkun verran hommaa, mutta varaosapuoli on aivan kuollutta, kuvailee Ari Naapanki tämän hetken tilannetta.

Elo ilman norjalaisia lähes mahdotonta

Naapankien yrityksessä on korjaamo, polttoaineenjakelu sekä kahvila. Lisäksi paikassa on matkahuollon jakelupiste sekä lääkekaappi. Yrityksellä on yhteensä kuusi työntekijää, jotka kaikki ovat käytännössä lomautettuna.

Korjaamotoiminta on Samimootorin tärkein palvelu. Ennen kaikkea norjalaiset ovat käyneet huollattamassa ja korjauttamassa autojaan Nuorgamissa. Norjalaiset ova myös käyneet kauppareissullaan tankkaamassa autonsa huoltoasemalla.

Naapangin mukaan bensiinin myyntiä on ollut keväällä jonkun verran normaalia enemmän poromiehille, koska he joutuivat viemään poroille ruokaa tavallista enemmän lumisen talven vuoksi.

– Se on kai nyt sekin loppunut joten bensiinin myynti vähenee taas. Dieselin myynti on meillä ollut selvästi suurinta norjalaisten ansiosta, mutta se on nyt aivan minimissä.

Nuorgamin kylä on Suomen pohjoisin kylä. Raimo Torikka / Yle

Toiveet tuissa ja kotimaan matkailussa

Ari Naapanki kertoo laittaneensa tukihakemuksen koronarajoitusten aiheuttamien tappioiden korvaamiseksi, mutta vielä Samimootor ei tukea ole saanut. Naapanki onkin kauhulla seurannut Norjan aikeita jatkaa rajasulkua elokuun puoliväliin.

– Se tulee olemaan eloonjäämiskamppailua jos rajat pysyvät kiinni. Toivottavasti edes tukea tulee sen verran, että pärjäämme kesän yli. Olen itsekin hakeutunut työttömäksi työnhakijaksi. Jos saisin Kelalta edes sitä, niin saadaan leipää pöytään, kertoo Naapanki.

Naapanki epäröi arvella sitä, kuinka yritykselle käy kesän aikana. Hän asettaa hienoiset toiveensa kotimaan matkailuun.

– En osaa sanoa. Riippuu aivan kuinka kotimaan matkailu lähtee käyntiin ja kävijät löytävät tiensä myös Nuorgamiin. Lohiturismistakaan ei ole enää hyötyä. Se on tippunut niin vähäiseksi parin viime vuoden aikana, että siitä ei juuri ole apua.