Korona hiipi lasten leikkeihin, ja se tekee lapsille myös hyvää

Monessa kodissa on huomattu koronaviruksen ilmestyneen yhdeksi aiheeksi lasten leikkeihin. Mirva Behm

Vaikeilla aiheilla leikkiminen on lapsen tapa käsitellä ajatuksiaan ja tunteitaan.

Savonlinnan lähistöllä asuva Mirva Behm on onnekas. Hänen ei tarvitse pelätä koronavirusta, sillä se on hoidettu hänestä pois ja vieläpä kotioloissa. Hoitavina lääkäreinä toimivat kohta 7-vuotias Aada ja 4-vuotias Elsa Behm. Kyseessä on lasten leikki.

– Minulle on potilaana tehty kliinisiä tutkimuksia, ja löydetty kaikenlaista mahataudista koronaan. Koronavirus on saatu poistumaan omenamehulla ja käsivarteen kiinnitetyllä usb-piuhalla, tyttöjen äiti Mirva Behm kertoo.

Korona vilahtelee perheen nuorimpien lasten leikeissä monin tavoin. Barbie-nuket joutuvat sairaalahoitoon koronan takia ja kotileikeissäkin virusta esiintyy. Aina mehu ja sähkö eivät ole leikissä auttaneet potilasta.

– Kaikista rajuimmissa leikeissä on vietetty hautajaisiakin.

Leikki auttaa tunteiden käsittelyssä

Monessa muussakin kodissa on huomattu koronan ilmestyneen lasten leikkeihin. Näin on käynyt myös kansallisen leikkipäivän perustajan Mira Jääskeläisen kotona.

– Lapsi on leikkinyt, että joku sairastuu koronaan. Leikkiessään hän selvästi käsittelee ajatuksissaan olevaa huolta viruksesta.

Ajatusten ja tunteiden käsittely leikin avulla on lapselle tärkeää. Näin on erityisesti elämänmuutoksissa, joissa lapsilta vaaditaan sopeutumiskykyä.

Lastensuojelussa pitkään työskennellyt ja siellä nykyisin työnohjaajana toimiva Mira Jääskeläinen on sitä mieltä, että leikki auttaa käymään läpi vaikeita kokemuksia (siirryt toiseen palveluun). Koronaepidemian aikana leikillä voi olla erityisen tärkeä rooli lapsen elämässä.

– Leikkimällä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja käsitellä tunteita. Lapselle leikki on tapa uppoutua omiin ajatuksiin ja mielikuvitukseen, Jääskeläinen sanoo.

Koronaleikeistä ei tarvitse huolestua

Vakavalla sairaudella leikkiminen saattaa huolestuttaa vanhempia. Syytä huoleen ei ole, jos lapsi leikkii muitakin leikkejä eikä vaikuta ahdistuneelta. Aikuisen tehtävänä on olla saatavilla silloin, kun lapselle tulee tarve kysyä jotain.

Mira Jääskeläinen neuvoo myös ottamaan koronan puheeksi lapsen kanssa, jos leikit tuntuvat synkiltä tai toistuvilta.

Eri järjestöjen nettisivuilta löytyy ohjeita, miten lapsen kanssa voi puhua koronatilanteesta. Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto neuvoo (siirryt toiseen palveluun), että huolestuneelta vaikuttavalta lapselta voi kysyä suoraan, mitä lapsi ajattelee ja mikä häntä pelottaa.

Koronavirus on ilmaantunut mukaan myös Savonlinnan lähistöllä asuvien Aada ja Elsa Behmin leikkeihin. Mirva Behm

Mirva Behm on huomannut lastensa leikkien muuttuneen koronapandemian myötä. Alussa leikeissä oli vakavampi sävy ja lasten tiedontarve oli suuri. He halusivat tietää, miltä virus näyttää, ja saattoivat kesken leikkien tulla kysymään jotain viruksesta.

Nyt koronasta on tullut arkipäiväisempi asia.

– Lasten leikeissä näkyy, että samalla kun pelko ja huoli kevenevät, niin myös leikit kevenevät, Behm kertoo.

Kaipuu kavereiden seuraan voi olla suuri

Koronan takia ero leikkikavereista voi olla raskasta. Maaseudulla kaukana naapureista asuva Behmin perhe on kokenut myös tämän harmituksen.

– Leikkikavereiden ja sosiaalisen elämän kaipuu oli lapsilla pahimman eristyskauden aikana päivittäistä, vaikka heillä sisaruksia onkin.

Perheet suhtautuvat koronarajoituksiin eri tavoin; osa lapsista saa leikkiä kavereiden kanssa esimerkiksi leikkikentillä, osa lapsista on tiukasti vain oman perheen parissa. Tämä voi herättää lapsessa kiukkua ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta.

Leikissä lapsi oppii myös sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta ja kuuntelemisen taitoja. Koronatilanne vaikeuttaa tätäkin, koska lähikontakteja pitäisi välttää, eivätkä ryhmäleikit ole nyt paras vaihtoehto.

Mira Jääskeläinen kannustaa keksimään sellaisia yhteisleikkejä, joissa jonkinlainen turvaväli säilyisi.

– Puistoon tai metsään voi vaikka rakentaa köysiesteradan, jossa ollaan luontevasti toisista vähän kauempana.

Kun koronarajoituksia nyt varovaisesti puretaan, ovat Aadan ja Elsan leikitkin siirtyneet hoitoleikeistä kohti uutta normaalia. He askartelevat ahkerasti hengityssuojaimia talouspaperista ja villalangasta. Niitä jaetaan auliisti muille perheenjäsenille ja käytetään itse kauppareissuilla.

Maski saatetaan tosin kauppaan sisään astuessa riisua reteästi otsalle. Jäätelöä kun on vaikea syödä talouspaperi suun peittona.

