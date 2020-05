Suomen rajavartioylitarkastaja Ruotsin radiolle: "Suomen kansalaisen rajanylityksen estäminen on rikos, asiasta tehdyt kantelut tutkitaan"

Suomen perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus saapua maahan ja lähteä maasta, eikä häneltä voida vaatia minkäänlaisia ylimääräisiä matkaan liittyviä dokumentteja.

Ruotsin radion Sisuradion toimittajan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) rajavartioylitarkastaja Reijo Lahtinen sisäministeriön rajavartio-osastolta myönsi, että on mahdollisesti rikottu lakia, mikäli rajaviranomainen on estänyt Suomen kansalaiselta rajanylityksen Suomen länsirajalla.

– Kyllä Suomen kansalaisen on saatava saapua, että kyllä siinä sellainen vakava epäily jo on.

Reijo Lahtinen on ollut mukana, kun on tehty valmisteluita ohjeistuksiin rajalla. Siitä huolimatta tietoon on tullut, että Suomen kansalaisia on käännytetty länsirajalla.

– Ne täytyy tapauskohtaisesti tutkia meillä, jos näin on tehty. Onko mahdollisesti väärinymmärryksestä kysymys ja ei ole voinut osoittaa heti, että on Suomen kansalainen. Jos sen on tehnyt niin silloin häntä ei ole voinut käännyttää, sanoo sisäministeriön rajavartioylitarkastaja Reijo Lahtinen.

Lahtinen kehottaa kansalaisia, jotka ovat käännytetty, olemaan yhteydessä Rajavartiolaitoksen esikuntaan.

– Jos näyttää siltä, että meidän virkamiehet ovat syyllistyneet vakavaan rikokseen, asia käsitellään Rajavartiolaitoksen esikunnassa Helsingissä. Muussa tapauksessa asian käsittelee alueellinen rajaviranomainen, kertoo rajavartioylitarkastaja Reijo Lahtinen sisäministeriön rajavartio-osastolta.