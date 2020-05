Pienikin muistaminen ilahduttaa äitejä, vaikkei halaamaan pääsisikään – "On hyvä muistaa kaikkia läheisiä ja kertoa heille, miksi on ikävä"

Koronavirus rajoittaa tapaamisia, ja ikävä voi olla todella kova. Se myös usein korostuu juhlapäivänä, jota on totuttu viettämään yhdessä.

Äitejä ja isoäitejä voi tänään äitienpäivänä muistaa monin tavoin, vaikka korona-aika rajoittaa tekemistä. Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola kehottaa sopimaan vaikkapa etäkahvihetken isovanhempien kanssa.

– Tietysti myös soitto isovanhemmille tai jonkinlaisen laulu-, soitto- tai sirkusesitysvideon lähettäminen varmasti ilahduttaa nyt.

Jaakkola kuitenkin muistuttaa, että juhlinta kannattaa pitää maltillisena. Monelle äidille kevät kotikouluineen on ollut raskas.

– Äidit ovat venyneet tässä koronakeväässä ihan uskomattomalla tavalla. Moni voi olla aika väsynytkin. Nyt, jos se vain on mahdollista, voisi olla hyvä hetki antaa vähän omaa aikaa ja lepoa äidille.

Lahjojen kanssa Jaakkola kehottaa käyttämään mielikuvitusta. Raskaan kevään jälkeen vaikkapa kotityölahjakortti voi olla tervetullut. Sitä ei tarvitse ostaa, vaan normaalisti äidin harteilla olevan työn voi hoitaa vaikkapa puoliso tai muu perhe yhdessä.

Isovanhempiakin voi ilahduttaa esimerkiksi tapaamalla heitä pihapiirissä, missä riittävien turvavälien pito onnistuu sisätiloja helpommin. Mukaan voi pakata vaikka piknikkorit, Jaakkola sanoo.

– Pidetään kuitenkin fyysistä etäisyyttä ja käytetään omaa harkintaa. Mutta on hyvä muistaa kaikkia läheisiä ja kertoa heille, miksi on ikävä ja mitä asioita on mukava tehdä, kun taas nähdään.

Jaakkola painottaa, että vaikka äitienpäivää ei voi juhlia perinteisesti, kannattaa sitä silti juhlia jollain tapaa. Arjen keskellä pienikin juhla on tervetullut.

– Toki se, että juhlitaan ja erotetaan vähän juhlaa arjesta, on tärkeää myös. Juhlan voi tehdä ihan pienillä jutuilla, taittelee vaikka talouspaperit vähän nätimmin juhlakattaukseen.