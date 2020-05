Puistoissa on nyt tungosta, ja kirsikkapuistossa erityisesti – hanami aiheutti väenpaljoutta, mutta kukkaloiston ihailu sujui rauhallisesti

Aurinkoisen ja lämpimähkön lauantain innostamat ulkoilijat ovat saaneet ihmiset hieraisemaan silmiään: tältäkö koronakevät näyttää? Missä ovat turvaetäisyydet?

Esimerkiksi Helsingin Roihuvuoren kirsikkapuiston lauantainen väenpaljous hätkähdyttää, kun viikkotolkulla on nähty kuvia autioituneista metropolien keskustoista.

Roihuvuoreen kansaa houkutteli kirsikkapuiden kukinta ja kukkien katseleminen, japanilaisperinteen mukainen hanami. Kirsikkapuut ovat juuri nyt täydessä kukassaan.

Perinteisesti Roihuvuoriseura on järjestänyt kukinnan aikaan puistossa suuren hanamijuhlan. Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten takia tänä vuonna itse juhla on peruttu.

Ylen paikalla olleen toimittajan mukaan Roihuvuoren kirsikkapuistossa oli iltapäivällä kello kolmen aikoihin runsaasti ihmisiä, arviolta joitakin satoja. Tilanne oli rauhallinen, ja eri seurueet pitivät toisiinsa etäisyyttä.

Kävelyreiteille muodostui jonkin verran tungosta, ja siellä turvavälien pitäminen oli hankalampaa.

Poliisin mukaan asiat ovat sujuneet hyvin. Turvaetäisyyksiä ja kokoontumisrajoja on noudatettu riittävästi.

– Ihmisiä on kyllä ollut liikkeellä, mutta kuitenkin maltillisesti. Mihinkään erikoiseen ei ole tarvinut puuttua. Poliisin kentän näkökulmasta on ollut rauhallista, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan.

Poliisilla ei ole lauantain ajalta tiedossa tapahtumia tai kokoontumisia, joihin olisi ollut syytä mennä väliin. Puistot ovat selkeästi paikka, joihin ihmisiä hyvällä säällä kerääntyy. Niissä poliisi on partioinut osana ihan tavallista partiointia.

Kirsikkapuut kukkivat Helsingin Roihuvuoressa nyt. Tiina Jutila / Yle

– Helsingin Roihuvuoren kirsikkapuistossa on ollut erityisen paljon ihmisiä, kun siellä on nyt niin hieno kukkaloisto. Sielläkään poliisin ei ole tarvinut puuttua mihinkään. Kyseessä ei ole varsinaisesti mikään tapahtuma, vaan se on ollut vain yleistä ulkoilua ja säästä nauttimista, Helsingin poliisista kerrotaan.

– Poliisi kävi paikalla, mutta mikään ei antanut aihetta puuttua tapahtumien kulkuun.

Poliisi tähdentää, että voimassa on edelleen kymmenen hengen kokoontumisraja. Jos havaitaan sen ylittäviä ryhmiä, niin silloin poliisi puuttuu tilanteeseen ohjeistamalla ja kehottamalla.