Kuka on vaimonsa kadottanut miljardööri? Tom Hagen on Norjan 164. rikkain mies, kolmen lapsen isä, isoisä ja luisteluintoilija

Anne-Elisabeth Hagen katosi kotoaan lokakuussa 2018. Poliisi epäilee, että Tom Hagen on murhannut hänet.

30. lokakuuta 2018 Anne-Elisabeth Hagen ja Tom Hagen viettävät iltaa Norske Teatretissa Oslossa. Siellä esitetään suosittua musikaalia The Book of Mormon.

Esitys loppuu puoli yhdentoista aikaan illalla, joten pariskunta tulee myöhään kotiinsa Fjellhamariin Lørenskogin kunnassa, 15 kilometrin päässä Oslosta koilliseen. Talosta avautuu järvinäkymä. He ovat asuneet siellä 1980-luvulta lähtien.

Seuraavana aamuna Anne-Elisabeth Hagen puhuu viimeisen puhelunsa. Puhelu loppuu kello 9.14. Se on viimeinen elonmerkki naisesta. Sen jälkeen hän katoaa.

Kymmenen viikkoa myöhemmin poliisi pitää lehdistötilaisuuden, jossa se kertoo epäilevänsä, että Anne-Elisabeth Hagen on siepattu. Sieppaajat ovat olleet yhteydessä perheeseen digitaalisen alustan kautta ja vaatineet lunnaita.

Miljardööri Tom Hagenista tulee yhtäkkiä tunnettu koko Norjassa.

Poliisi epäilee Tom Hagenin sekaantuneen vaimonsa katoamiseen, mutta hovioikeus on vapauttanut miehen tutkintavankeudesta riittämättömien todisteiden vuoksi. Torbjørn Olsen / EPA

Naimisiin parikymppisinä

Anne-Elisabeth ja Tom Hagen tapasivat toisensa vuonna 1969 ja menivät naimisiin vuotta myöhemmin. He olivat parikymppisiä. Anne-Elisabeth on syntynyt vuonna 1951, Tom vuonna 1950.

Hääjuhlat pidettiin Anne-Elisabethin lapsuudenkodissa Gjøvikissä, noin 120 kilometriä Oslosta pohjoiseen. Anne-Elisabeth on ainoa lapsi, Tomilla on 12 sisarusta.

Anne-Elisabeth oli valmistunut kristillisestä kansanopistosta, jossa hän oli opiskellut kotitaloutta ja käsitöitä. Tom Hagen opiskeli insinööriksi teknillisessä ammattikoulussa.

Pariskunta asettui asumaan Granin pikkukuntaan noin 60 kilometriä Oslon pohjoispuolella. He saivat kolme lasta: kaksi tytärtä ja pojan.

– He ovat huipputyyppejä, ja meillä oli erittäin hyvät välit. He ovat yksinkertaisesti hienoja ihmisiä, senaikainen naapuri kuvailee pariskuntaa sanomalehti VG:ssä (siirryt toiseen palveluun).

Norjan 146. rikkain mies

Pariskunnan varhaisista vuosista on vain vähän tietoa. Vuonna 1982 he muuttivat Lørenskogiin. Tom Hagen kasvatti omaisuuttaan kiinteistösijoituksilla.

Hän omistaa kiinteistöjä kotikunnassaan Lørenskogissa ja Kvitfjellin hiihtokeskuksessa. Kiinteistöjen vuosittaiset vuokratulot ovat noin 40–50 miljoonaa kruunua eli noin 4,5 miljoonaa euroa.

Poliisi teki teknistä tutkintaa Tom ja Anne-Elisabeth Hagenin kodissa Lørenskogissa 5. toukokuuta. Tore Meek / EPA

Vuonna 1992 hän perusti sähköntoimittajayritys Elkraftin yhdessä Marius Nerbyen kanssa. Se laajensi toimintaansa Ruotsiin vuonna 1999, Tanskaan vuonna 2005 ja Suomeen vuonna 2012.

1990-luvulla Tom Hagen nousi talouslehti Kapitalin Norjan 400 rikkaimman listalle (siirryt toiseen palveluun).

Nykyään hän on listan 164. rikkain. Hänen omaisuudekseen kerrotaan 1,9 miljardia kruunua eli noin 170 miljoonaa euroa.

Esiintyy harvoin julkisuudessa

Tom Hagen esiintyy julkisuudessa erittäin harvoin. Siitä kertoo myös se, että useat norjalaislehdet lainaavat Hagenista kertovissa jutuissaan haastattelua, jonka hän antoi paikallislehti Romarikes Bladille vuonna 2008.

– Se, mikä minua on kiinnostanut yli 40 työvuoteni ajan, on turvallisen työpaikan luominen. Se on minun motivaationi. En ajattele sitä, että olen rikas, hän sanoi lehdelle.

Elettiin finanssikriisin aikaa, mutta se ei tuntunut Hagenia huolestuttavan.

Tom Hagenin asianajaja Svein Holden vastasi median kysymyksiin päivää päämiehensä vangitsemisen jälkeen 29. huhtikuuta. Heiko Junge / EPA

– Omaisuus muodostuu kahdesta osasta: todellisesta arvosta ja paperiarvosta. Viime vuoden arvonnousu tapahtui suurelta osin paperilla, enkä ole siitä niin kiinnostunut. Se menee ylös alas.

Tukee luistelua

Tom Hagen oli aikanaan lupaava luistelija, ja hänet tunnetaan Norjassa kiinnostuksestaan lajiin.

Hän perusti kotipaikkakunnalleen Skøyteklubben-94 -luistelukerhon vuonna 1989. Kerhon tarkoituksena oli tukea paikallisia luistelijanuoria matkalla kohti Lillehammerin olympialaisia.

Johann Olav Koss Lillehammerin olympialaisissa. Imago sport

Tavoite toteutui. Lørenskogilainen pikaluistelija Johann Olav Koss teki kolme maailmanennätystä ja voitti kolme olympiakultaa Lillehammerissa 1994. Hagen sponsoroi häntä.

Hagen on käyttänyt valtaansa ja suhteitaan kotipaikkakuntansa hyväksi muutoinkin. Hän sai Coca Colan rakentamaan tuotantolaitoksensa sinne vuonna 2006. Samana vuonna Norjan Posti teki sinne suuren sijoituksen.

Perhe tukena

Anne-Elisabeth Hagenia kuvaillaan norjalaismediassa naiseksi, joka omistautui miehensä tukemiselle, lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Hän kuului useiden miehensä yritysten hallituksiin.

Pariskunnan lapset ovat nykyisin 30–40-vuotiaita. He pitävät isäänsä syyttömänä äitinsä katoamiseen, murhaan tai murhan avunantoon.

Näin tapahtumat ovat edenneet

Anne-Elisabeth Hagen katosi kotoaan 31. lokakuuta 2018.

Poliisi tiedotti katoamisesta lehdistötilaisuudessa 9. tammikuuta 2019. Poliisi epäili, että Hagen oli siepattu. Tapausta oli selvitetty kaikessa hiljaisuudessa. Hagenien kotoa oli löytynyt yhdeksän miljoonan euron lunnasvaatimus. Sieppaajat halusivat, että lunnaat maksettaisiin kryptovaluutta Moneroissa.

Tammikuun 16. päivä 2019 perheen asianajaja Svein Holden kertoi, että sieppaajat olivat ottaneet uudestaan yhteyttä Tom Hageniin.

kertoi, että sieppaajat olivat ottaneet uudestaan yhteyttä Tom Hageniin. Kesäkuun 26. päivä 2019 poliisi kertoi uskovansa, ettei Anne-Elisabeth Hagen ollut enää elossa.

Heinäkuuta 8. päivänä 2019 perheen asianajaja kertoi jälleen sieppaajien yhteydenotosta. Sieppaajien mukaan Anne-Elisabeth Hagen oli yhä elossa.

28. huhtikuuta 2020 poliisi pidätti Tom Hagenin epäiltynä vaimonsa murhasta tai avunannosta siihen.

Seuraavana päivänä hänet vangittiin neljän viikon tutkintavankeuteen.

7. toukokuuta poliisi pidätti toisen miehen epäiltynä Anne-Elisabeth Hagenin murhasta tai avunannosta siihen. Epäily muutettiin myöhemmin koskemaan pelkästään sieppausta. Miehellä kerrotaan olevan yhteys Tom Hageniin.

8. toukokuuta Tom Hagen vapautettiin tutkintavankeudesta. Hovioikeuden mukaan poliisin todisteet häntä vastaan eivät olleet riittäviä, jotta häntä voitaisiin syyttää vaimonsa murhasta.

