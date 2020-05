Sirkuksen harrastamista ei peruttu koronan vuoksi Itä-Suomessa – video-opetus on saanut lapsia rohkeammiksi ja keskittymään paremmin

Inka Pyykkönen on harrastanut sirkusta 6-vuotiaasta lähtien.

Sirkusopettaja Suvi Piiraisen etäopetus Kaavilta on alkamassa.

Hän on kantanut pihalle tuolin ja sen päälle läppärin. Nurmikolla on levitettynä voimistelumatto. Maton reunalla on soppakauha ja sukkamytty.

Sirkusoppilas Inka Pyykkönen on puolestaan omalla kotipihallaan myös valmiina. Nettiyhteys toimii. Opetus alkaa lämmittelyjumpalla.

Hätä keinot keksii

Itä-Suomen sirkuskoulu on toiminut Kaavilla, Rautavaaralla ja Outokummussa parin vuoden ajan. Yli kaksisataa lasta ja nuorta on saanut lähiopetusta viikoittain.

Kun koronarajoitukset alkoivat, ei opetusta lopetettu vaan tunnit siirrettiin nettiin.

– Tuli fiilis, että ei haluta jättää kautta kesken. Lapsille ja nuorille tulee niin paljon koronan takia muutoksia, niin saadaan edes harrastus pysymään, Suvi Piirainen kertoo.

Suvi Piirainen osaa motivoida oppilaat hyvin myös netissä. Sami Takkinen / Yle

Suvi Piirainen on koulutukseltaan sirkusartisti. Hän on opiskellut Lahden Sirkuskoulussa ja työskennellyt vanneartistina Sirkus Finlandiassa ja Lontoossa Hippodrome Circuksessa. Viime syksystä lähtien hän on opettanut Itä-Suomen sirkuskoulussa.

Suvi Piirainen on huolissaan monen sirkusammattilaisen työtilanteesta. Hän on onnellinen omasta opetustyöstään.

– Sirkus on ollut Suomessa viime vuosina kasvava ala. Korona vie työtä nyt monelta sirkusartistilta kotimaassa ja myöskään ulkomaille ei pääse nyt työskentelemään .

Itäsuomalaisille sirkuskoululaisille on ollut tärkeää, että harjoittelu ei ole katkennut. Tilanne on vaatinut luovia ratkaisuja.

Inka Pyykkösen oma laji on ilma-akrobatia. Sami Takkinen / Yle

Lukion ensimmäisellä luokalla oleva Inka Pyykkönen on aloittanut sirkusharrastuksen jo 6-vuotiaana.

Hän kulki aluksi isosiskon mukana Kaavin Sirkus Muikussa. Siellä porukka ja tekeminen oli niin mukavaa, että nyt sirkuksen parissa on vierähtänyt jo 11 vuotta.

Inka Pyykkösen oma laji on ilma-akrobatia.

Etäopetuksessa oman lajin harjoittelua ei ole voinut tehdä, mutta tärkeää on harjoittaa muita teknisiä taitoja ja ylläpitää hyvää kuntoa. Sirkusopettaja saa toiminnastaan kiitosta.

– Harjoittelu on onnistunut tosi hyvin siihen nähden, että on pitänyt kotona tehdä hommia. Opettajat on tosi hyvin keksineet kaikkea, että soppakauhallakin voi tehdä juttuja.

Oppilaat keskittyvät online-opetuksessa hyvin. Sami Takkinen / Yle

Video-opetus on uutta sirkusopetuksessa

Sirkus on hyvin fyysistä, jossa lähikontaktilla, pari- ja ryhmätyöskentelyllä on monissa lajeissa olennainen merkitys.

Etäopetuksessa on havaittu kuitenkin monia lajia tukevia ja harjoittelua kehittäviä puolia.

Suvi Piirainen kertoo, että esimerkiksi käsilläseisonnassa lapsi voi videon kautta seurata ja korjata omaa asentoaan.

– Itse voi katsoa, miten kädet ja kroppa ovat. Lapsi pystyy harjoittamaan omaa visuaalista silmää.

Oppilaat ovat olleet myös aktiivisia ja jopa keskittyneempiä kuin lähiopetuksessa. Jotkut oppilaat, jotka ovat tunnilla vähän hiljaisempia ja jäävät sivuun, ovat omassa huoneessa rohkeampia osallistumaan. Joillekin saattaa sopia jopa paremmin itsenäisempi harjoittelu, Suvi Piirainen pohtii.

Sirkus harrastuksena on kovasti lisääntynyt. Sami Takkinen / Yle

Esiintyminen ja ryhmässä toimiminen on sirkuksessa tärkeää. Itä-Suomen sirkuskoulun tämän kevään odotettu kevätnäytös ja kiertue jäivät valitettavasti väliin.

Korona ei voi pysäyttää haaveita.

Sirkusopettaja Suvi Piirainen uskoo, että alan kasvu jatkuu. Suomessa on alkanut olla sirkustaiteelle kysyntää. Ja silloin voidaan myös luoda tarjontaa.

– Koronan kautta voi tulla sitä, että aletaan kehittää eri tyyppisiä tapoja tehdä sirkusta Suomessa ja tavoittaa yleisöä ja harrastajia.

Suomessa on mahdollisuus opiskella sirkusta Lahdessa ja Turussa. Tällä hetkellä myös kaavaillaan yliopistotasoista koulutusta. Suvi Piirainen on iloinen, että monet hänen koululaisistaan ovat kiinnostuneet sirkuksesta ammattina.

Sirkus harrastuksena lisää myös sosiaalisia taitoja. Sami Takkinen / Yle

Niin pohtii myös Inka Pyykkönen.

Sirkustunnilla käsilläseisonta sujuu jo todella hienosti ja jongleerauksessa kolmen pallon heittely on helppo nakki.

Kotiväki on tullut pihalle taputtamaan esitykselle.

– Olisi tosi siistiä päästä Lahden sirkusartistikouluun joskus, että semmonen olisi tosi hienoa.

