Tyttökuoron konsertti peruttiin koronan takia, mutta esitystä ei silti haudattu: tämä laulu soi äideille

Imatralaisella Vuoksen Neiet -tyttökuorolla piti olla äitienpäivänä konsertti. Koronavirustilanteen vuoksi esitys peruuntui.

Kuoronjohtaja Hanna Saarela ei jäänyt tilanteessa toimettomaksi, vaan alkoi operoida yhteistä virtuaalikuoroa.

—Teimme ensin Imatran Immet -naiskuoron kanssa vappuna version Porilaisten marssista ja nyt ajattelin kokeilla, että lähtisikö tämäkin. Vielä viikko sitten oli vain pari videota, mutta lopulta niitä tuli 12, Saarela kertoo.

Jos videoupotus ei näy, voit kuunnella esityksen täältä: Vuoksen Neiet - Tuuli hiljaa henkäilee (siirryt toiseen palveluun)

Vuoksen Neiet -kuoro perustettiin viime syksynä ja mukana on parisenkymmentä 7-19-vuotiasta lasta ja nuorta.

Yhteispeliä ja esivalmisteluja

Äitienpäivävideolle valikoitui C.M. Bellmanin säveltämä ja P.J Hannikaisen sovittama Tuuli hiljaa henkäilee -kappale. Ihan vaivattomasti video ei syntynyt, sillä se vaati varsinaisen esityksen lisäksi paljon esityötä.

— Tein ensin taustanauhan, jolle lauloin stemmat alle. Tein videot, joissa oli korkea-, keski- ja alin ääni. Laitoin myös nuotit ja ohjeet, miten kuunnellaan taustanauhaa ja lauletaan samalla, Saarela kertoo.

Lopulta varsinainen video kurottiin yhteen editointiohjelmalla, joka oli Saarelan mukaan mallia “nakit ja muusi”.

— En ollut ennen tehnyt mitään tällaista, mutta aloin tutkimaan ja opettelemaan, Saarela kertoo.

Saarelan naistenkuoro on kevään aikana pitänyt yhtä zoom-yhteystyökalun välityksellä ja lastenkin kanssa on pidetty kertaalleen etäharjoitus.

— Siinä on paljon kaikkea, kun pitää pitää mikit hiljennettyinä, jaetaan ruutua ja nuotteja, minä soitan pianoa ja muut laulavat yksin kotona ilman, että kuulevat muita. Se on vähän yksinäistä. Mutta naiskuoron kanssa ollaan tavattu useita kertoja ja se on ollut heille tosi tärkeää.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta, kuorot menevät myös eteenpäin, sillä nyt suunnitelmissa ovat jo esitykset isänpäivään ja joululle.