Ilves yllätti vihtiläisperheen – Riistanhoitoyhdistys: rusakot ja hiiret houkuttelevat kotipihoille

Vihdin kirkonkylän liepeillä asuva Mikkosen perhe on vuosien varrella tottunut, että heidän kotitalonsa pihassa on elämää.

– Asumme täällä maaseudulla, ja pihassa on tosi paljon näkynyt tänäkin keväänä villieläimiä, peuroja ja jäniksiä, joita on ikkunan alla ollut ihan viisikin kerrallaan, Riitta Mikkonen kertoo.

Sunnuntai-iltana perheen pihaan kuitenkin saapui Mikkosille uusi vieras.

Iltayhdeksän aikaan keittiössä piipahtanut Pauli Mikkonen kiinnitti huomiota marjapensaiden välissä kaikessa rauhassa istuneeseen ilvekseen.

– Tiesimme kyllä, että lähimetsissä on monen vuoden aikana ollut ilveksiä, mutta pihamaalle ne eivät ole tulleet.

Riitta Mikkonen nauraa, että he olivat niin lumoutuneet ilveksestä, etteivät tajuneet nostaa heidän norjalaista metsäkissaa ikkunaan ihmettelemään. Kissaeläimissä kun on samaa villiä näköä, vaikkakin tuntuva kokoero.

– Pitkään se siinä oli ja vähän kierteli pihassa, kunnes katosi tontin rajalla olevaan metsään.

Kotipihoille ilves tulee rusakoiden ja hiirien perässä

Vihdin ja Karkkilan alueella ilveksiä arvioidaan olevan noin viitisenkymmentä, kertoo alueen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Juha Sohlman.

– Ilveskanta on pienen notkahduksen jälkeen kasvanut, joten ei ole tavatonta, että ilves tulee pihapiiriin asti.

Kotipihoille ilvestä houkuttelevat rusakot ja hiiret. Havaintoja tehdään ympäri vuoden. Hyvinkäällä ilves on havaittu jopa bussipysäkin penkillä (siirryt toiseen palveluun).

Sohlman sanoo, että kasvanut ilveskanta verottaa alueen valkohäntäpeura- ja kauriskantaa. Kun ravintoa on hyvin tarjolla, ilves saattaa tehdä jopa 2–3 pentua.

Viime vuosina Vihdin ja Karkkilan alueelle on myönnetty yksi ilveksen metsästyslupa, kun aiemmin lupia on ollut 2-3. Alue on 70 000 hehtaarin kokoinen.

Lähimetsän lisäksi Mikkosten kodin ympärillä on peltoa, jossa riittää jäniksille nakerrettavaa ja peurat ovat myös tuttu näky. Viitentoista vuoteen ei ilves kuitenkaan ole osunut kohdalle.

– Silloin kun muutimme, oli täällä ollut karhuhavaintojakin, mutta niistä en ole onneksi kuullut. Tämän villimmäksi ei tarvitse “Villi Pohjola” -meiningin tulla, Riitta Mikkonen nauraa iloisesti.

