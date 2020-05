Savukkeita, sikareita ja nuuskan korvikkeita – tupakka- ja nikotiinituotteita on ostettu kaupoista korona-aikana aiempaa enemmän

Kuluvan kevään aikana koronan yhteydessä on varoiteltu tupakoinnin vaaroista, koska tupakoitsijat sairastuvat hengitystieinfektioihin tupakoimattomia herkemmin. Tupakkaa ostetaan kuitenkin entiseen malliin ja paikoin jopa enemmän kuin ennen koronaepidemiaa. Esimerkiksi Oulussa myynti on kasvanut koko maata enemmän.

SOK:n valikoimapäällikkö Taru Jaakkola kertoo, että viime viikkoina savukemyynti on kääntynyt noin 10 prosentin kasvuun koko maassa. Jaakkola epäilee, että matkustamisen ja matkustajatuonnin vähentyminen ovat vaikuttaneet myyntiin.

Lidlin viestinnästä kerrotaan, että tupakkatuotteiden ja nikotiinilaastareiden myynnissä on havaittavissa jonkin verran kasvua, mutta isoa myyntipiikkiä ei ole.

Oulussa K-Citymarket Kaakkurin kauppias Risto Kontturi kertoo, että tupakkatuotteiden myynti on noussut yli 10 prosenttia. Myös Oulun alueella toimivan Osuuskauppa Arinan alueen myymälöissä kasvu on ollut samansuuntaista. Arinan valikoimapäällikkö Janne Tapion mukaan erityisesti kääretupakkaa ja sikareita on myyty alkuvuoteen verrattuna enemmän. Sen sijaan savukkeiden myynnin kasvu on ollut hillitympää.

– Kuitenkin mentolisavukkeiden myynti on ollut koko alkuvuoden merkittävästi suurempaa, kertoo Tapio.

Yksi syy mentolisavukkeiden myynnin kasvuun on se, että niiden myyntikielto astuu voimaan 20. toukokuuta (siirryt toiseen palveluun). Osasyy kasvuun voi löytyä Tapion mukaan myös nuuskan käyttäjistä. Nuuskaa ei ole saanut tavalliseen tapaan Ruotsista, koska rajojen ylittämistä on hallituksen suosituksen mukaan vähennetty.

– Ehkä nuuskaajat ovat siirtyneet savukkeidenpolttajiksi ja suosivat nyt enemmän mentolisavukkeita, pohtii Tapio.

Nuuskan puutteeseen haetaan apua myös nikotiininuuskasta. Sen tilaaminen ulkomailta on lisääntynyt korona-aikana. Nikotiininuuskan annospusseissa ei ole tupakkaa, mutta sitä käytetään nuuskan tavoin. Tuotetta ei saa myydä Suomessa.

Tapion mukaan tupakkatuotteiden myynnin kasvuun kaupoissa voi vaikuttaa myös se, että niitä ei saa nyt ostettua baareista tai ravintoloista.

Korvaustuotteiden kysyntä on kasvanut selvästi

Kaikkialla tupakkatuotteiden myynti ei kuitenkaan ole kasvanut.

R-kioskiketjussa tupakka- ja nikotiinituotteiden ostaminen on vähentynyt jo pitkään. Syyksi R-kioskin kategoriapäällikkö Harri Saalasti epäilee ostoskäyttäytymisen muutosta.

– Kaupoista ostetaan suurempia määriä ostoksia ja samalla sieltä ostetaan tupakkatuotteitakin enemmän, kertoo Saalasti.

Nuuskan korviketuotteiden kysyntä on kasvanut esimerkiksi Oulussa 30 prosenttia. Timo Nykyri / Yle

Osa myös haluaa eroon tupakoinnista. Nikotiinin korvaustuotteiden suosio on ollut tasaisessa kasvussa jo pitkään. Korona-aikana myynti on lisääntynyt edelleen.

– Nikotiinikorvaustuotteiden menekki on korona-aikaan noussut yli 20 prosenttia ja viime viikkoina kasvua on ollut pitkästi yli 30 prosenttia. Kyse on todella merkittävästä kasvusta, laskeskelee Arinan Janne Tapio.

