Koronan vasta-ainetestit yleistyvät, mutta niihin sisältyy monta muttaa – ylilääkäri: "Väärät johtopäätökset voivat olla kohtalokkaita"

Viiden sairaanhoitopiirin alueella toimiva Fimlab aloittaa koronaviruksen vasta-ainetestauksen. Tähän asti se on tehnyt vain koronan toteavia testejä.

Verestä mitattavista vasta-aineista voidaan arvioida, onko henkilö jo sairastanut infektion. Fimlab varoittaa kuitenkin vielä luottamasta vasta-aineiden antamaan suojaan.

– Koronavirus on uusi tuttavuus, eikä kenelläkään ole vielä syvällistä tietoa vasta-aineiden tasojen tulkinnasta tai merkityksestä eri tilanteissa. Se että henkilöllä on vasta-aineita, ei valitettavasti oikeuta siihen tulkintaan, että henkilö olisi suojassa infektiolta ja tartuttamaton, Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen sanoo tiedotteessa.

"Suuria lupauksia ja ylilyöntejä"

Markkinoilla on tällä hetkellä jo kymmeniä koronaviruksen vasta-ainetestejä. Niiden kaupalliseen tarjontaan on liittynyt Fimlabin mukaan suuria lupauksia ja ylilyöntejä. Fimea on jo kieltänyt ainakin yhden heikkotasoisen pikatestin markkinoinnin.

Fimlab varmistaa positiivisten testitulosten oikeellisuuden toisella vasta-ainemäärityksellä. Fimlabista korostetaan, että parhaatkin vasta-ainetestit vaativat niihin perehtyneen lääkärin tulkintaa.

Fimlabin mikrobiologian ylilääkäri Tapio Seiskari sanoo, että sairaaloiden infektiolääkäreiden kanssa keskustellaan tiiviisti testin toimivuudesta.

Elimistö muodostaa vasta-aineita puolustautuakseen viruksilta ja bakteereilta. Vasta-aineita alkaa kehittyä, kun ihminen kohtaa uuden taudinaiheuttajan tai saa rokotteen. Koronaviruksen vasta-aineita voidaan todeta 2–3 viikon kuluttua tartunnasta, siksi vasta-ainetesti ei sovellu tuoreen infektion toteamiseen.

THL on käyttänyt vasta-ainetestejä vielä toistaiseksi vain arvioidakseen epidemian laajuutta väestössä.

Ensimmäisten tutkimustulosten mukaan mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella hyvin harvalla on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle. Tutkimuksessa on tutkittu nyt 516 näytettä. Positiivisiksi on todettu 11 näytettä seulontatestissä. Yhdeksän näistä on tutkittu neutralisaatiotestillä ja näistä vain yksi on ollut positiivinen.

THL tutki vasta-aineiden esiintymistä kahdella eri testillä. Ensimmäisessä mitattiin, onko näytteessä koronaviruksen tunnistavia vasta-aineita. Positiiviset tulokset varmennettiin testillä, joka mittaa vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta.

"Ennenaikaista"

Fimlabin mukaan on mahdollista, että osa positiivisista vasta-ainetuloksista on vääriä.

– On vielä ennenaikaista ajatella, että testejä voitaisiin käyttää työpaikoilla tunnistamaan taudille vastustuskykyisiä henkilöitä, vaikka tämä olisikin houkuttelevaa. Väärät johtopäätökset vastustuskyvystä voivat olla kohtalokkaita yksilölle ja hänen ympäristölleen, Seiskari sanoo.

Vasta-ainetestiä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun selvitetään syytä pitkään jatkuneisiin infektio-oireisiin, joiden alkuvaiheessa ei ole tehty koronaviruksen toteavaa PCR-testiä, tai jos tämän testin tulos on ollut negatiivinen.

Vasta-ainetestillä voidaan myös arvioida, onko henkilö jo sairastanut infektion. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole varmuutta, kuinka hyvin vasta-aineet suojaavat uudelta koronavirustartunnalta tai kuinka kauan mahdollinen suoja kestää.

Lue lisää:

THL: Uudellamaalla vain harvalla uuden koronaviruksen vasta-aineita

Uusi avaus: THL alkaa tutkia koronaviruksen leviämistä vasta-ainetesteillä – sadat saavat kutsun jo tässä kuussa

Ketkä pääsevät nyt koronatestiin, kun niitä lisätään? Ylilääkäri: "Oireettomien testaamiseen ei ole syytä"

Pahimmillaan jopa puolet koronatestien negatiivisista tuloksista voi olla vääriä – Annen mies oli jo teholla kun tartunta viimein todettiin

Jopa 8 000 näytettä vuorokaudessa: Suomeen on ostettu kaksi uutta laitetta, joilla voidaan testata suurin osa koronatartunnoista