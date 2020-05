Poliisi perjantaisesta hautajaisten ampuvälikohtauksesta Kaavilla Pohjois-Savossa: Viisi kiinniottoa, tutkitaan muun muassa tapon yrityksenä

Kiinniotetut on vapautettu kuulustelujen jälkeen.

Poliisi kertoo tehneensä viikonloppuna viisi kiinniottoa Pohjois-Savossa Kaavilla perjantaina hautajaisissa sattuneen mahdolliseen ampuvälikohtaukseen liittyen.

Kiinniotoista kaksi tehtiin Pohjois-Savossa, kaksi Länsi-Uudenmaan ja yksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella. Kiinniotetut vapautettiin kuulusteluiden jälkeen.

Poliisi tutkii tapahtunutta tapon yrityksenä, ampuma-aserikoksena ja vaaran aiheuttamisena. Kukaan ei loukkaantunut.

Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, laukesiko ase hautajaisissa ollenkaan vai epäonnistuiko ampuminen mahdollisesti jonkin toimintahäiriön vuoksi.

Kiinniotetut ovat kotoisin Etelä-Suomesta ja he ovat iältään noin 20 ja 50 ikävuoden välissä. Kiinniotettuina oli kolme miestä ja kaksi naista.

Rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisista kertoo, että tapahtuminen kulku paikan päällä on vielä selvittelyssä.

Epäillyistä kahta epäillään lähinnä yllyttämisestä tekoon. Selvittelyssä on, kuka epäillyistä käytti ampuma-asetta. Myös motiivi on vielä epäselvä, mutta Salon mukaan kyse on mahdollisesti jonkinlaisesta riidasta.