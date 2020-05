Nopea muutos säässä Etelä- ja Keski-Suomessa: takatalvi tuo lunta paikoin jopa yli 5 senttiä – samaan aikaan idässä lämmintä yli 18 astetta

Etelän luonto on vihertynyt, mutta ilmassa on jo kunnon takatalven makua.

Eilen äitienpäivänä saatiin maan etelä- ja keskiosissa nauttia aurinkoisesta ja lämpimästä säästä. Pohjoisessa ja länsirannikolla sen sijaan oli jo eilen nähtävissä merkkejä nopeasta käänteestä säässä.

Takatalvi on tuomassa lunta Etelä- ja Keski-Suomessa paikoin yli 5 senttiä. Meteorologi Anne Borgströmin mukaan nopean muutoksen taustalla on kylmä purkaus Jäämereltä.

– Idässä lämpötila on noussut yli kahdeksaantoista asteeseen samaan aikaan kun länsirannikolla lämpötila on jäänyt alle viiden asteen. Tähän kylmän ja lämpimän rajapintaan on muodostunut tai muodostumassa näitä sateita, Borgström sanoo.

Pääkaupunkiseudulla sateiden odotetaan hellittävän iltapäivän ruuhka-aikaan. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa lunta voi illalla paikoin viisikin senttiä.

Koko maassa on ensi yönä pakkasta, mutta huomenna päivällä lämpötila kohoaa maan eteläosissa kymmeneen asteen tienoille ja Pohjois-Suomessakin ollaan plussan puolella.

Kaikkialta talven lumet eivät vielä ole ehtineet sulaa pois: syvimmät kinokset ovat Lapissa (siirryt toiseen palveluun) (Ilmatieteen laitos). Mutta esimerkiksi Uudellamaalla lunta oli koko talvena hyvin vähän.

Norjanangervon pensas sai kuorrutuksen Tuusulassa. Varpu Helpinen / Yle

