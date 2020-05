Rajaliikenne Torniossa yli kolminkertaistui – lääkäri: "Meillä on huoli siitä, että tautitapausten määrä lisääntyy"

Liikenne länsirajalla on vielä pientä verrattuna aikaan ennen rajavalvontaa.

Liikenne länsirajalla on vielä pientä verrattuna aikaan ennen rajavalvontaa. Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Liikenne Ruotsin rajalla on vielä murto-osa siitä, mitä se oli ennen koronaepidemiaa.

Rajaliikenne Torniossa on yli kolminkertaistunut viime viikonloppuna verrattuna edelliseen viikonloppuun. Perjantaista sunnuntaihin länsirajan ylitti yhteensä 7260 ihmistä, kun viikko aiemmin heitä oli yhteensä 2100. Kasvua on siis peräti 245 prosenttia. Mukana ovat sekä Suomesta lähteneet että Suomeen tulleet henkilöt.

Tiedot ovat Tornion rajanylityspaikkaa valvovalta Länsi-Suomen Merivartiostolta. Torniosta pohjoiseen rajanylitysliikenne on kasvanut huomattavasti vähemmän, noin 25 prosenttia koko viime viikolla verrattuna edellisviikkoon. Pohjoisemmilla rajanylityspaikoilla liikenne on vähäisempää kuin Torniossa, siellä rajan yli meni viime viikolla yhteensä 3753 henkilöä. Länsiraja Torniosta pohjoiseen on Lapin rajavartioston valvomaa aluetta.

Länsirajan ylitysten määrä alkoi nousta viime viikon loppupuolella, kun ihmiset alkoivat vedota perustuslakiin kirjattuun oikeuteensa ylittää raja. Rajanylitysten määrä on vielä murto-osa siitä, mitä se oli ennen kuin koronaepidemia toi sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin rajalle 19. maaliskuuta. Merivartiosto arvioi, että ennen valvontaa rajan ylitti Torniossa noin 38 000 henkilöä vuorokaudessa.

Vilkastunut rajaliikenne herättää huolta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila vetoaakin ihmisiin, että he harkitsisivat tarkkaan ennen kuin menevät naapurimaahan.

Ihmiset väsyvät

– Ihmisten pitäisi itse arvioida, onko tarpeen kokeilla rajan ylittämistä perusoikeuksiin vetoamalla tai hakemalla rajan takaa erilaisia elintarvikkeita, Taskila sanoo.

Hänen mukaansa on merkkejä siitä, että ihmiset ovat väsyneet noudattamaan suosituksia.

– Emme halua rajoittaa ihmisten elämää, mutta meillä on huoli siitä, että tautitapausten määrä lisääntyy.

Vilkastunut rajaliikenne voi alkaa näkyä alueen koronatartuntojen määrässä noin kahden, kolmen viikon kuluessa.

– Silloin meillä on enemmän tietoa siitä, miten paljon tautia on rajan pinnassa.

Uusia tartuntoja lähes päivittäin

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tapauksia on alueella 138, kertoi sairaanhoitopiiri maanantaina.

Koronavirustapauksia ilmenee Länsi-Pohjassa liki päivittäin. Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että annettuja suosituksia on syytä edelleen noudattaa, kuten esimerkiksi välttää kokoontumisia ja turhia kontakteja sekä muun muassa noudattaa käsihygieniaa, pitää turvavälejä kaupassa ja suojata riskiryhmiä.

Länsi-Pohjassa on väestöpohjaan nähden eniten tautitapauksia Suomessa Uudenmaan jälkeen. Tautiin on myös kuollut ihmisiä alueella.

– Noudattamalla ohjeita turvaamme sen, että terveydenhuolto kykenee hoitamaan ne potilaat, jotka tämän sairauden tehohoidosta hyötyvät. Liian suuri ja nopea tautitapausten määrä on riski hoitojärjestelmän toimintakyvylle, sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan.

Lapin sairaanhoitopiirissä ei maanantaina puoliltapäivin ollut ilmennyt uusia tartuntatapauksia, edellinen on viime lauantailta. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu nyt yhteensä 94 koronatartuntaa.

Koko Lapissa on tällä hetkellä yhteensä 232 varmistettua koronatartuntaa.

Katso tuoreimmat tiedot Lapin koronatilanteesta tästä artikkelista.