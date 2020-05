Kainuussa Terrafame joutui juoksuttamaan jätevesiä yli luparajojen – Lapin kaivokset vakuuttavat selviävänsä ennustetusta suurtulvasta ilman vahinkoja

Boliden Kervistan kaivos Sodankylässä. Näkymä suuren rikastushiekkajätealtaan padon päältä. Allas oikealla on ajettu vähälle vedelle. Horisontissa keltainen kartio on kaivoksen rakennus, josta vasemmalle neljä kilomertiä pitkä jätekiviläjä. Altaan takana nousee Kevitsavaara joka on kohta matalampi kuin kaivoksen jätekivialue.

Boliden Kervistan kaivos Sodankylässä. Näkymä suuren rikastushiekkajätealtaan padon päältä. Allas oikealla on ajettu vähälle vedelle. Horisontissa keltainen kartio on kaivoksen rakennus, josta vasemmalle neljä kilomertiä pitkä jätekiviläjä. Altaan takana nousee Kevitsavaara joka on kohta matalampi kuin kaivoksen jätekivialue. Tapani Leisti / Yle

Lapin kaivokset sanovat selviävänsä ilman ympäristövahinkoja, mutta entinen Talvivaaran kaivos on jo joutunut rikkomaan päästörajoituksia tulvariskin vuoksi.

Valvovan viranomaisen mukaan Lapin kaivosten tulvavarautumisessa ei ole jouduttu ylittämään päästörajoja ainakaan toistaiseksi.

Kaivosyhtiö Bolidenin Kevitsan nikkeli- ja kuparikaivoksella Sodankylässä on varauduttu mahdolliseen suurtulvaan. Suurimman rikastushiekkajätealtaan vesipintaa on laskettu alimmalle tasolle. Näin on tehty tilaa tulvavesille.

Suureen altaaseen tulvavettä ei tule ympäristöstä, mutta siihen voidaan pumpata vettä pienemmistä altaista, jos niissä tulva muodostuisi ongelmaksi.

– Rauhallisin mielin odotetaan, minkälainen kevät on tulossa. Toistaiseksi on ollut ihan rauhallista ja menty suunnitelmien mukaisesti, sanoo Boliden Kevitsan rikastamon päällikkö Sami Hindström.

Kevitsan kaivos ei pidä tälle keväälle ennakoitua mahdollista suurtulvaa uhkana.

– En varsinaisesti puhuisi uhkasta. Meillä on käytettävissä erilaisia vaihtoehtoja, äärimmäisessä tapauksessa ajetaan prosessi alas ja keskitytään vain käsittelemään näitä ympäristöstä tulevia sulamisvesiä ja sitä kautta rajoitetaan meidän vaikutusta tuonne ympäristöön, sanoo Hindström.

Hindström ei pidä todennäköisenä että tuotantoa pitää rajoittaa saati keskeyttää tulvan takia. Poikkeusluvalle jätevesien luparajojen ylitykseen ei ole tarvetta.

– Ei tällä hetkellä, vastaa Hindström.

Kevitsan kaivos ei ole Hindströmin mukaan joutunut tekemään lisäinvestointeja varautuessaan tulvaan.

Kainuussa juoksutettu jätevesiä yli luparajojen

Kainuussa entinen Talvivaaran, nykyinen valtion Terrafamen kaivos on tulvariskille altis. Terrafamen tuoreimmista vesiongelmista on kertonut Suomen Kuvalehti. (siirryt toiseen palveluun)

Kaivosten jätevesiä valvoo ely-keskus. Kainuun ely-keskuksesta ylitarkastaja Riina Päätalo vastaa Ylelle, että Terrafamen oli pakko huhtikuussa juoksuttaa sulfaattijätevesiä ympäristöön yli luparajojen, jotta patoturvallisuus ei vaarantuisi kevättulvassa.

– Tässä tilanteessa on ollut välttämätöntä, että yhtiö on huhtikuun aikana juoksuttanut jonkun verran yli luparaja-arvonsa vesiä, jotta patoturvallisuus on ylläpidetty alueella, sanoo ylitarkastaja Riina Päätalo.

Eli tilanne on ollut se, että yhtiön on ollut pakko laskea sulfaatteja sinne yli luparajan sen takia, että varmistetaan etteivät padot hajoa kevättulvan aikana?

– Joo, kyllä näin voidaan yksinkertaistaa, vastaa ylitarkastaja Päätalo.

Päätalon mukaan Terrafamen ympäristö- ja patoturvallisuus ovat hallinnassa, mutta yhtiön pitää hoitaa vesienkäsittely kuntoon siten ettei päästörajoja ylitetä leutoina ja runsaslumisina talvina.

Kittilän kaivoksella satojatuhansia euroja tulvatorjuntaan

Kittilässä Agnico Eaglen kultakaivos on hankkinut tulvapumppuja ja putkistoja sadoilla tuhansilla euroilla. Toimitusjohtajan Jani Lösösen mukaan kultakaivoksen varautumissuunnitelma nojaa viranomaisten arvioon, jonka mukaan on 50 prosentin todennäköisyys, että vuoden 2005 suurtulvan raja saavutetaan tai ylitetään.

– Tällä hetkellä meidän suunnitelmat ja mallit antaa olettaa, että tulemme selviämään tästä tilanteesta kirjaimellisesti kuivin jaloin ja ympäristölupaehtoja noudattaen, sanoo Lösönen

Lapin ely-keskuksen mukaan nyt mahdollinen suurtulva ei ole ainakaan toistaiseksi vaatinut kaivosten tai muiden jätevesimääräysten rikkomista Lapissa.

– Kaivoksilta saadun tiedon ja meidän viranomaisten oman arvion mukaan alueella ei tällä hetkellä ole riskejä, sanoo Lapin ely-keskuksen ympäristöyksikön päällikkö Eira Luokkanen.

Luokkanen sanoo, että tämän hetken arvion mukaan suurtulva ei aiheuta Lapissa myöskään muiden teollisuus- tai yhdyskuntajätteiden leviämistä ympäristöön.

