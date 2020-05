Amerikkalaisen pakettipalvelun hihnalta näkee, miten korona on muuttanut suomalaisten arkea – "Huomaa, että Suomesta alkaa nuuska loppua"

Pandemia on vähentänyt lentorahtia, mutta verkkokaupan tilauksia kuljetetaan koneissa vähintään yhtä paljon kuin ennen.

Taas alkaa vilkkua keltainen merkkivalo, ja piippaava ääni ilmoittaa: hihnalla on ruuhkaa.

UPS:n Suomen varastolla työpäivä on alkanut jo kahdelta yöllä. Nyt aamulla yhtiön rahtikone on jo purettu, ja sen amerikkalainen kapteeni ja perämies lähteneet nukkumaan hotelli Kämpiin. Loistohotelli oli harvoja paikkoja, joista kuljetusjätti onnistui hankkimaan henkilökunnalleen majoituksen ruokatarjoilulla.

Vaikka matkustajaliikenteen määrä on romahtanut koronaviruksen vuoksi, joidenkin lentorahtipalveluiden kysyntä on jopa kasvanut. Esimerkiksi UPS:llä erityisesti yksityisten tilaamien pakettien kuljettaminen on lisääntynyt.

Tätä juttua tehtäessä UPS oli tehnyt maailmalla pitkälle yli miljardi dollaria voittoa sinä aikana, kun iso osa ihmisistä on pysytellyt neljän seinän sisällä.

– Täällähän on melkein kuin jouluna, tiivistää yhtiön Suomen operatiivinen johtaja Miina Kauttu-Hirvonen.

Joka aamu Kauttu-Hirvonen tarkistaa lentoliikenteen seurauspalvelu Flight radarista, missä heidän koneensa on. Sillä on yleensä aina sama reitti: Kölnistä Malmön tai Tukholman kautta Helsinki-Vantaalle. Silja Viitala / Yle

Aamuyhdeksältä puolikkaan iglun muotoiset rahtikontit on jo siirretty lentoasemalta varastoon, missä ne tyhjennetään ja jaetaan uudelleen jakeluautoihin tai pääkaupunkiseudun ulkopuolelle lähteviin rekkoihin. Yhdessä lastissa on noin 25 tonnia tavaraa.

Liukuhihnalla kulkeva pakettivirta tarjoaa kurkistusikkunan tämän päivän todellisuuteen. Yhdessä etiketissä lukee vastaanottajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, toisessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Paketeissa on muun muassa koronatestien osia. Lääketieteelliset kuljetukset ovat kasvaneet pandemian aikana valtavasti.

Finnairin rahtilennoilla Aasiasta on puolestaan tuotu parhaimmillaan miljoonia kirurginmaskeja kerralla Huoltovarmuuskeskuksen tilauksesta.

– Olen havahtunut siihen, että ehkä me ei Suomessa ollakaan kauhean omavaraisia, Kauttu-Hirvonen miettii.

Suomeen on tuotu paljon muun muassa koronatestejä. Silja Viitala / Yle

Osan lähetyksistä Tulli avaa. Silloin paljastuu isovanhempien lapsenlapsilleen lähettämiä suloisia lahjoja, Suomeen jumiutuneiden ulkomaalaisten kotimaastaan tilaamia lääkkeitä, seksivälineitä – sekä varsinkin nuuskaa.

– Huomaa kyllä, että Suomesta alkaa nuuska loppua, UPS:n varastolla työskentelevä tullaaja Mikko Mankin sanoo.

Linjan läpi kulkee vaatteita, kenkiä, polkupyöriä, elektroniikkaa – paljon sellaista, mitä tavallisesti hakisimme kauppakeskuksista. Jos joku on tässä voittaja, se on kansainvälinen verkkokauppa.

UPS:n mukaan yrityksille menevä lentorahti on vähentynyt, mutta kuluttajien tilaamat paketit lisääntyneet. Silja Viitala / Yle

Pakettipalveluissa tuonti on paljon suurempaa kuin vienti. Nykyajan vilkkaiden lentoreittien ansiosta paketti ehtii joskus toiselta puolelta maailmaa nopeammin perille kuin toiselta puolen Suomea.

Tullin mukaan Suomeen tuli lentorahdilla viime vuonna muun muassa puoli miljoonaa kiloa lastenvaunuja, leluja ja muita lastentarvikkeita, yli 26 miljoonan euron edestä kultaa – sekä mielikuvitusta kutkuttavana yksityiskohtana kuusi kiloa "uraani- ja toriummalmeja ja rikasteita".

Katso täältä, miten koronavirus muutti ulkomailta Suomeen tulevien matkustaja- ja rahtilentojen määriä.

Maaliskuussa Suomeen tuodun ja täältä viedyn lentorahdin määrä sukelsi yhden arvion mukaan jopa 40 prosenttia. Tämä johtuu kysynnän laskun lisäksi siitä, että kapasiteettia ei ole ollut tarjolla riittävästi. Suuri osa lentorahdista kulkee matkustajakoneiden mukana, mutta ne ovat pysyneet maassa.

Niinpä esimerkiksi Euroopan suurin lentorahtiyhtiö DHL on turvautunut omiin charter-lentoihin, laivoihin ja juniin, jotta kaikki lähetykset saataisiin kuljetettua.

– Ja jos maailmantalous elpyy, mutta lentomatkustaminen ei, kapasiteetista tulee vielä isompi pula. Silloin tavaraa kulkee entistä enemmän puhtaasti lentorahtiin keskittyvillä matkustajakoneilla, DHL Global Forwarding Finlandin toimitusjohtaja Veli-Matti Qvintus arvioi.

Håkan Staran aamu alkaa Vantaalta Tampereelle menevän lastin pakkaamisella. Tampereelta matka jatkuu Pohjanmaalle, ja kotona Pietarsaaressa Stara on kuuden jälkeen. Silja Viitala / Yle

Tänään yhtä UPS:n pakettikuormaa ajaa pietarsaarelainen yrittäjä Håkan Stara. Se on poikkeus: ilman kevään kiireitä Star-Cargon toimitusjohtaja tuskin istuisi nyt ratissa. Hänen tehtävänään on viedä rekkalastillinen lentorahtitavaraa keskipäiväksi Tampereelle. Sieltä osa jaetaan lähiseudulle, osa jatkaa matkaa Pohjois-Suomeen.

Stara heräsi koronaviruksen vaikutuksiin aikaisemmin kuin monet muut. Sen vuoksi hän ehti hankkia työntekijöilleen suojavarusteita ja käsidesiä ennen kuin ne loppuivat kaikkialta. Kuskit saivat myös nopeasti ohjeet tartuntojen välttämiseen. Yksikään työntekijöistä ei ole sairastunut.

– Minulla on tapana käydä näitä skenaarioita läpi jo niin sanottuina hyvinä aikoina, hän sanoo.

Staran uralla koronavirus on kolmas suuri kriisiaika. Vuonna 1992 hän oli tyytyväinen, kun sai ajoneuvoyhdistelmää varten lainan 16 prosentin kiinteällä korolla. Finanssikriisin aikaan liikenne vapautui ja halvat autot idästä valtasivat Euroopan markkinoita.

– Siitäkin selvittiin. Kyllä tästäkin selvitään.

Rahtikoneessa kuljetettavia kontteja kutsutaan igluiksi. Se johtuu konttien pyöristetystä muodosta: kontit ovat samanmuotoisia kuin lentokoneen katto. Silja Viitala / Yle

Jokin muuttuu silti. UPS:n Miina Kauttu-Hirvonen uskoo koronakriisin muuttavan ihmisten kulutustottumuksia, kun valtiot ovat rajoittaneet liikkumista, eikä kaikkea ole saatavilla yhtä helposti ja nopeasti kuin ennen.

– Ihmiset ovat tottuneet siihen, että on kauheaa, jos joutuu hetkenkin odottamaan. Luulen, että tämä on monelle herätys.