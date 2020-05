Alaikäiset esittävät huumekauppiaita – ryöstävät ostajalta vaatteetkin päältä

Uudenlainen nuorisorikollisuuden ilmiö on nostanut pääkaupunkiseudulla päätään. Pääosin 14–17-vuotiaat pojat tekevät netissä valehuumekauppoja, joiden tarkoituksena on ryöstää sovitulle paikalle saapuva huumeiden ostaja. Huumepaketin sijaan ostaja voikin saada käsiinsä esimerkiksi keksipaketin.

Tekijät liikkuvat jopa kymmenen hengen ryhmissä, joten huumeita ostamaan saapunut on voitu joukkovoimalla painostaa antamaan heille kaikki rahansa ja jopa vaatteensa. Joskus tapauksissa on käytetty väkivaltaa; teräaseita, nyrkkirautoja, potkimista ja lyömistä.

Rahan lisäksi merkkivaatteet, laukut, vyöt ja huivit ovat kiinnostaneet nuoria ryöstäjiä. Välillä nuorisojoukot ovat piirittäneet toisia nuoria, joilla on ollut yllään arvokkaita vaatteita ja -asusteita.

– Tekijät ihannoivat tietynlaista vaurasta elämää. Sosiaalisessa mediassa on tekijöitä, jotka kertovat, kuinka helposti merkkivaatteita voi varastaa. Näistä otetaan mallia, kertoo vanhempi konstaapeli Janne Korhonen Helsingin poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan yksiköstä.

Korhosen kollega konstaapeli Tiina Alanen Helsingin poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan yksiköstä kirjoitti ilmiöstä viikonloppuna Instagramissa.

Huumeiden käyttäjän kosto uhkana

Korhosen mukaan vuoden sisään tapauksia on ollut useita kymmeniä. Kysymys on niin sanotusta piilorikollisuudesta, koska ryöstön kohde harvoin tekee rikosilmoitusta. Onhan paikalle saavuttu rikollisessa tarkoituksessa huumeita ostamaan.

Poliisi on saanut tietää tapauksista sosiaalisen median kautta sekä nuorten kanssa keskustellessaan. Lisäksi kauppakeskuksista on tullut poliisille tietoa nuorten tekemistä huijaushuumekaupoista ja ryöstöistä sekä varkauksista. Poliisi on saanut paljon yhteydenottoja myös nuorilta itseltään Stadin lähipoliisit -tilillään Snapchatissa.

Poliisi on huolissaan valehuumekauppojen aiheuttamasta koston kierteestä. Jotain kostoihin viittaavaa on tullut ilmi esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

– Jos huumeidenkäyttäjältä viedään viimeiset rahat, hän jää velkaa huumekauppiaille ja hänen täytyy tehdä rikoksia selvitäkseen veloistaan. Siitä voi syntyä halu kostaa tekijöille. Helsingissä on pienet piirit. Jos joku haluaa löytää tietyn ihmisen, se onnistuu kyllä, Korhonen toteaa.

Useilla tekijöillä lastenkotitausta

Korhosen mukaan valehuumekauppoja, varkauksia ja ryöstöjä tekevät useat erilliset alaikäisistä koostuvat joukot. Tietyt päätekijät kuuluvat moniin eri porukoihin. Mukana on nuoria, joilla on 15-vuotiaana kymmenistä rikoksista merkintä. Rikoksia on voitu alkaa tehdä jo 12-vuotiaana, ja iän myötä teot ovat muuttuneet vakavammiksi.

Alle 15-vuotiaat tekijät eivät joudu rikoksistaan rikosoikeudelliseen vastuuseen. Sen sijaan heistä tehdään lastensuojeluilmoitus. Monet niin sanotuista valehuumekauppiaista ovatkin lastensuojelun asiakkaita ja asuvat lastenkodissa rikosten takia huostaan otettuina.

Jos rikosoikeudellisen vastuun ikäraja ylittyy, nuori voidaan tuomita jopa ehdolliseen vankeuteen ryöstöstä.

– Minun kokemukseni mukaan monet nuoret eivät koe ehdollista rangaistuksena. He käyvät oikeudessa ottamassa tuomion ja jatkavat samaa toimintaa, Korhonen sanoo.