Kyläkoulut voivat päästä koronarajoituksista helpoimmalla – Rehtori: kyläkoulut ylivoimaisesti turvallisimpia terveydelle

Ilomantsin Lylykosken kyläkoululla on 16 koululaista. Aikoinaan koulu mitoitettiin paljon isommalle koulukasmäärälle. Koulu lakkautetaan tämän kevälukukauden jälkeen. Anton Rinta-Jouppi / Yle

Useat isot peruskoulut ympäri Suomen tarvitsevat käyttöönsä lisätiloja. Esimerkiksi Helsingissä ja Kuopiossa peruskoululaisia opetetaan tyhjillään olevien lukioiden tiloissa. Iisalmessa opiskellaan myös kulttuurikeskuksella.

Maaseudun tilanne on tyystin toisenlainen. Ylen soittokierros Savo-Karjalan alueelle paljasti, että useimmat kyläkoulut eivät joudu etsimään lisätiloja kaupunkien isojen keskuskoulujen tapaan.

Maaseutukaupunki Kiuruvedellä keskustan koulun oppilaat saavat lisää tilaa lukiolta, nuorisotoimelta ja liikuntahallilta. Kaupungissa on kuitenkin neljä kyläkoulua, jotka tulevat pärjäämään omillaan.

Kaupungin sivistystoimen vastaava, lukion rehtori Katja Kajava kertoo, että kyläkouluilla tilanne on isoja helpompi.

– Kyläkouluilla on nyt ylivoimaisesti terveysturvallisimmat tilat.

Kajava sanoo, että kyläkoululaiset ovat kaikkein parhaimmassa asemassa, sillä heidän koulumatkansa ja -paikkansa pysyy muuttumattomana. Toisinaan sokkeloiseksi haukuttuja kyläkoulujen tiloja voi nyt olla helppo rajata.

Kyläkoulujen tilannettaa auttaa myös keskuskouluja pienempi oppilasmäärä. Esimerkiksi Nurmijärven Klaukkalan Metsäkylän koulussa oppilasmäärä on pienentynyt yhden luokallisen verran, joten vapaata tilaa on syntynyt jo aiemmin luonnostaan. Lisäksi sisälle ei tarvitse jonottaa, sillä rakennuksiin voi olla monta ulko-ovea.

– Lisäksi kyläkouluissa voidaan hyödyntää lähellä olevaa luontoa, Kiuruveden sivistystoimen vastaava Katja Kajava toteaa.

"Kriisiaika nostikin kyläkoulut arvoon"

Myös Liperin Mattisenlahden 122-vuotiaassa kyläkoulussa aiotaan hyödyntää ulkotiloja.

– Koteihin laitettiin viestiä, että kouluun olisi hyvä tuoda mukana istuinalustoja, jotta voidaan istua vaikkapa metsässä, koulunjohtaja Susanna Federley kertoo.

Nurmijärven Klaukkalan Metsäkylän ja Nukarin kyläkouluissa tilaa on runsaasti luonnostaan. Lisäksi kouluissa aiotaan ulkoilla paljon.

Useat koulut ovat jakaneet piha-alueensa osiin, joita ryhmät käyttävät vuorotellen. Kyläkouluilla piha-alueita saattaa usein olla enemmän kuin isoilla kouluilla.

– Esimerkiksi yksi ryhmä saa olla välitunnin liikuntakentällä.

Suomen kyläkouluista on lakkautettu viimeisten 30 vuoden aikana 94 prosenttia. 1990-luvulla peruskouluja oli 4900, nyt määrä on noin 2200. Trendi on perustaa suuria kouluja pienten tilalle.

– Nyt kriisiaika nostikin kyläkoulut arvoon, Kajava arvioi.

