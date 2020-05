Hongkongissa hallintojohtaja Lam pitää lukio-opintoja demokratiamielenosoitusten sytykkeenä

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam syyttää lukio-opetusta nuorten ”myrkyttämisestä”. Lamin mukaan erityisesti eräs lukion oppiaine, niin sanotut liberaalit opinnot ovat osasyyllisiä viime vuonna kaupungin lamaannuttaneisiin demokratiamielenosoituksiin.

Liberaalit opinnot ovat kuuluneet lukioiden opetussuunnitelmaan vuodesta 1992, jolloin Hongkong oli vielä brittihallinnon alla. Vuonna 2009 aineesta tuli kaikille pakollinen.

Suoraan käännettynä aineen nimi on liberaalit opinnot, mutta opetuksen sisällön perusteella parempi käännös olisi ehkä yhteiskuntaoppi.

Lam: Opiskelijoita suojeltava "myrkyttämiseltä"

Hongkongissa sijaitsee osa Aasian parhaista kouluista ja yliopistoista. Kiistellyn oppiaineen tarkoituksena oli ruokkia kriittisen ajattelun taitoa, ja oppilaitoksilla oli vapaus päättää, miten he sen järjestävät.

Liiallinen vapaus on herättänyt myös vastarintaa, ja esimerkiksi Peking-mieliset poliitikot ja Kiinan valtionmedia ovat penänneet alueelle isänmaallisempaa opetussisältöä.

Hallintojohtaja Lam sanoi maanantaina Ta Kung Pao -sanomalehden haastattelussa uutistoimisto AFP:n mukaan kokevansa, että opettajat käyttävät tunteja omien puolueellisten poliittisten näkemystensä edistämiseen.

Lamin mukaan hallinnon puuttuminen opetukseen on nyt tarpeen, sillä opiskelijoita pitää suojella ”myrkyttämiseltä”, eli valheelliselta ja puolueelliselta tiedolta.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, millä tavalla opetusta aiotaan muuttaa. Lamin hallinnon on tarkoitus ilmoittaa tarkemmista suunnitelmista lähiaikoina.

Äitienpäivän mielenosoituksissa pidätettiin satoja, nuorin 12-vuotias

Viime vuonna Hongkongissa nähtiin kuukausia kestäneitä, usein väkivaltaiseksi muodostuneita demokratiamielenosoituksia, joihin osallistui satoja tuhansia ihmisiä.

Äitienpäivänä mielenosoitukset kaupungissa äityivät jälleen kahakoinneiksi eri puolilla kaupunkia. Uutistoimistojen mukaan poliisi käytti mielenosoittajia vastaan pamppua ja pippurisumutetta, ja että osansa poliisin kovista otteista sai myös joukko sivullisia ja toimittajia Mong Kokin alueella. Yli 200 ihmistä pidätettiin, heistä nuorin oli vain 12-vuotias.

Joukkomielenosoitukset itsehallintoalueen kaduilla ovat vähentyneet koronavirustilanteen takia, mutta epidemian hellittäessä liikehdintä on jälleen hiljalleen alkanut. Äitienpäivä valikoitui mielenosoituspäiväksi, sillä viime vuonna hallintojohtaja Lam vertasi itseään suuttuneeseen äitiin ja mielenosoittajia vaativiin lapsiin.

Kuohunta erityishallintoalueella sai alkunsa kesäkuussa. Tuhannet ihmiset lähtivät lukuisia kertoja kaduille vastustamaan lakia, joka olisi mahdollistanut rikoksista epäiltyjen lähettämisen Manner-Kiinaan oikeudenkäyntiä varten.

Hongkong siirtyi Britannian hallinnasta Kiinalle vuonna 1997. Siitä lähtien Hongkongia on hallittu "yksi maa, kaksi järjestelmää" -periaatteella, jonka myötä Kiina on luvannut taata Hongkongille vapauksia, joita muualla Kiinassa ei ole. Hongkongissa mielenosoittajat ovat kokeneet, että tämä erityisasema on murenemassa.

Lähteet: AFP, STT