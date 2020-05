Putin ilmoitti koronarajoitusten hölläämisestä, vaikka epidemia vain pahenee Venäjällä

Moskovassa ja Pietarissa liikkumisrajoitusten on määrä jatkua toukokuun loppuun saakka.

MoskovaVenäjä alkaa höllentää koronaviruksen vuoksi julistettuja rajoituksia huomisesta tiistaista alkaen. Asiasta ilmoitti kansalaisille tv:n välityksellä presidentti Vladimir Putin.

Putin kertoi, että Venäjä luopuu niin kutsutusta koronavapaasta, jonka hän julisti koskemaan koko maata maaliskuun lopussa. Tämän yli kuusi viikkoa kestäneen ajanjakson aikana venäläiset ovat silti tehneet mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

– Mutta taistelu epidemiaa vastaan ei lopu, Putin muistutti tänään maanantaina pitämässään tv-puheessaan (siirryt toiseen palveluun).

Kokoontumisrajoitukset sekä yli 65-vuotiaita ja muita riskiryhmiä koskevat liikkumisrajoitukset jäävät toistaiseksi voimaan.

Alueet päättävät itse rajoituksistaan

Käytännössä presidentti Vladimir Putin antoi ilmoituksellaan Venäjän alueille luvan alkaa purkaa niiden aiemmin julistamia rajoituksiaan.

Putin on koronaepidemian aikana antanut vastuuta tilanteen hoitamisesta kuvernööreille. Alueet ovat ottaneet käyttöön tiukkoja, osittain jopa lähes täyden kotikaranteenin kaltaisia liikkumisrajoituksia.

Katso Yle Areenasta video: Venäjä korona-arki

Jo aiemmin Moskova ja Pietari ilmoittivat tiukkojen liikkumisrajoitustensa jatkamisesta toukokuun loppuun saakka.

Joillakin alueilla ollaan ottamassa myös uusia määräyksiä voimaan koronaepidemian vastaisessa taistelussa. Esimerkiksi Moskovassa tulee huomisesta tiistaista alkaen käyttää sakkojen uhalla kasvosuojainta ja suojakäsineitä kaupoissa ja julkisissa kulkuneuvoissa.

Putinin tämänpäiväinen ilmoitus saattaa silti kannustaa myös Moskovaa ja Pietaria tarkistamaan rajoituksiaan. Mediassa on puhuttu (siirryt toiseen palveluun) siitä, että Moskovassa voitaisiin mahdollisesti lähiaikoina avata puistoja ja sallia ulkoilu perhepiirissä.

Vahvistettuja tartuntoja jo kolmanneksi eniten maailmassa

Ilmoitus koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta tulee samana päivänä, kun Venäjällä kerrottiin taas uudesta ennätyksestä vuorokauden aikana havaittujen tartuntojen määrässä.

Viranomaiset raportoivat tänään 11 656 uudesta tartunnasta, minkä jälkeen koronatapauksia on kaikkiaan 221 344. Uusia sairastumisia on ilmoitettu jo usean päivän ajan yli 10 000.

Venäjä on ohittanut vahvistettujen tartuntojen määrässä Britannian ja Italian. Maassa on nyt virallisesti kolmanneksi eniten Covid-19-tartuntoja Yhdysvaltojen ja Espanjan jälkeen.

Yksinäinen matkustaja laskeutui liukuportaita asemalaiturille Moskovan metrossa. Alexander Nemenov / AFP

Koronakuolemien määrä riippuu niiden tilastoinnista

Sen sijaan koronavirukseen kuolleiden määrä on virallisten tietojen mukaan Venäjällä erittäin vähäistä.

Tällä hetkellä koronakuolemia on vahvistettu maassa vain 2 009. Samaan aikaan esimerkiksi Ranskassa koronaan kuolleita on ilmoitettu yli kymmenen kertaa enemmän ja Saksassakin vahvistettujen koronakuolemien määrä on nelinkertainen Venäjään nähden.

Venäjän vähäinen koronakuolemien määrä selittyy tilastoinnilla.

Venäjällä koronapotilaiden kuolinsyyksi merkitään usein jokin muu syy kuten keuhkosairaus tai veritulppa eikä Covid-19-tartunta

Näin kävi myös venäläismedian maaliskuun loppupuolella uutisoiman, maan ensimmäinen koronakuoleman kanssa. Sen syyksi merkittiin myöhemmin veritulppa ja tapaus poistettiin maan virallisesta koronakuolintilastosta.

Lue lisää: Erkka Mikkonen: Venäjän todellista tautitilannetta ei tiedä edes Putin

The New York Timesin haastattelemat (siirryt toiseen palveluun) venäläisasiantuntijat uskovat, että todellisuudessa koronaan kuolleiden määrä Venäjällä voi olla kolme kertaa suurempi kuin viranomaisten vahvistama luku.

Moskovan kaupungin kuolintilastossa näkyy (siirryt toiseen palveluun) huhtikuussa noin 20 prosentin kasvu verrattuna edellisten vuosien vastaavaan ajanjaksoon.

Lue lisää aiheesta:

Ylen uusimmat tiedot koronaviruksesta

Koronavirus leviää Venäjän pohjoisillakin alueilla – tartuntoja sairaaloissa ja työmaaparakeissa

Kirjeenvaihtajan analyysi: Venäjällä koronan vastainen sota kaipaa yhtä miestä