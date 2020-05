Ministeri Kiuru: "Tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä, Suomi ei tavoittele laumaimmuniteettiä"

Viime viikolla 57 tutkijaa ja muuta asiantuntijaa lähetti (siirryt toiseen palveluun) Suomen hallitukselle vetoomuksen, jossa toivottiin, että koronavirus pyrittäisiin tukahduttamaan Suomessa samaan tapaan kuin esimerkiksi Uudessa-Seelannissa.

Vetoomuksen ensimmäisenä allekirjoittajana oli keuhkosairauksien ja allergologian professori Marjukka Myllärniemi Helsingin yliopistosta.

Vetoomuksen allekirjoittajat katsovat, että tällä hetkellä on valittavana kaksi tietä: Tartuntojen hillitty hidastaminen tai tukahduttaminen. Vetoomuksessa ennustetaan, että jos tartuntojen määrän sallitaan pysyä nykyisellä tasolla, Suomi maksaa valitsemastaan menettelytavasta kalliimman inhimillisen ja taloudellisen hinnan kuin tilanteessa, jossa tartunnat painetaan lähelle nollaa.

– Olemme tilanteessa, jossa me pystymme Suomessa tukahduttamaan tämä tauti niille sijoilleen. Tukahduttamisella tarkoitan sitä, että yksittäisiä tapauksia tulee ulkomailta, Myllärniemi sanoi maanantain A-studiossa.

Onnistuneen tukahduttamisen jälkeen olisi vetoomuksen allekirjoittajien mukaan mahdollista palata lähes normaaliin elämään.

Myllärniemi kohtasi A-studion keskustelussa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sdp), jolta pyydettiin kommenttia koronaviruksen tukahduttamisideasta.

– En oikeastaan tunnista asioita, joita emme yhdessä yrittäisi. Meillä on itse asiassa hyvin samanlaiset näkökulmat. Hallituksen kanta on aivan selvä: tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä.

– Sitten on toisenlaisia ratkaisuja maailmalla. Suomi ei tavoittele esimerkikisi laumaimmuniteettia, vaikka niinkin on väitetty.

Marjukka Myllärniemi totesi, että mielipide-eroissa voi olla kyse siitä, että tutkijat ja poliitikot käyttävät erilaista retoriikkaa koronastrategioista puhuttaessa.

– Me tarvisisimme tuolla kentällä strategisen tavoitteen, joka olisi painaa epidemia alas. Hallituksen pitäisi artikuloida se vielä selvemmin.

Keskustelussa oli mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön päällikkö Taneli Puumalainen. Hän sanoi, että tautia esiintyy kaikkialla maailmassa ja että se tulee varmasti kiertämään vielä usean vuoden ajan.

– Pysyvä tukahduttaminen on vaikeaa. En näe tätä kahden ison eri strategian valintakysymyksenä. Me kaikki pyrimme siihen, että tautitapauksia olisi mahdollisimman vähän. Mutta pystymme myös kaikkein haitallisimpia rajoituksia purkamaan.