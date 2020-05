Alle kouluikäisen lapsen koronatartunta todettu sairaalahoidossa: "Kyseessä oli varotoimenpide hengitystieinfektion yhteydessä", sanoo infektiolääkäri

Alle kouluikäinen lapsi on joutunut sairaalahoitoon koronatartunnan vuoksi. Asiasta kertoi maanantaina MTV Uutiset (siirryt toiseen palveluun). Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun lapsi on joutunut sairaalaan koronan takia Suomessa.

HUSin lasten infektiolääkäri Harri Saxén kertoo Ylelle, että lapsi oli tuotu päivystykseen hengitysoireiden takia. Lieväoireinen lapsi pääsi parin päivän tarkkailun jälkeen kotiin. Saxén ei ota kantaa missä päin Suomea tapaus on sattunut.

Tiettävästi tapaus oli ensimmäinen Suomessa ja kyseessä on toistaiseksi ainoa sairaalahoidossa ollut lapsipotilas, sanoo Saxén. Hän ei pidä tapausta kovinkaan merkittävänä kokonaistilanteen kannalta.

– Korostaisin sitä, että tämäkään lapsi ei ollut mitenkään kovin sairas, vaan hän söi huonosti ja hänellä oli ylähengitystieinfektio. Tämän vuoksi katsottiin parhaaksi ottaa hänet seurantaan vähäksi aikaa, kertoo Saxén Ylen haastattelussa.

Infektiolääkärin mukaan lapsi ei sairaalassa ollessaan tarvinnut mitään erityisiä hoitotoimenpiteitä.

– Aika usein joudumme hyvinkin herkästi ottamaan lapsia sairaalaan myös muulloin kuin korona-aikana. Jos lapsi syö huonosti tai jaksaa huonosti niin otetaan niin sanotusti seurantaan, eli emme aloita mitään sen kummempia hoitoja.

Pari viikkoa sitten sattuneeseen seurantatapaukseen ei liittynyt infektiolääkärin mukaan perussairauksia.

Tarkkailu on tavanomainen toimenpide

Saxen korostaa, että kyseessä on hyvin tavallinen toimenpide silloin, kun pieni lapsi saa hengitystieoireita. Lapsi oli tarkkailussa sairaalassa noin pari päivää ja pääsi sitten kotiin.

HUSin infektiolääkärin mukaan tapaukseen ei liittynyt mitään poikkeuksellista. Altistumisia tapauksen vuoksi ei myöskään ole tullut.

– Tällä hetkellä kohtelemme kaikkia hengitystiepotilaita kuin heillä olisi koronavirustartunta. Niin tässäkin tapauksessa. Vasta myöhemmin selvisi, että taustalla on koronavirus, kertoo Saxén.

Tapausta osattiin Saxénin mukaan odottaa, sillä Suomessa on jo yli 200 tartunnan saanutta lasta. Suurin osa heistä on sairastanut taudin lieväoireisena.

– En ole huolissani. Oli odotettavissa, että lieväoireinen lapsi saattaa tulla vähäksi aikaa sairaalaseurantaan. En esimerkiksi ole koulujen avaamisesta huolissani, sanoo infektiolääkäri.

Riskiryhmiin kuuluvia lapsia on alle yksi prosentti kaikista koululaisista ja heitä on ohjeistettu pysymään kotona edelleen.

– Riski, että nämäkään lapset sairastuvat on kovin pieni. Tämä on tautikohtainen asia, josta hoitava lääkäri antaa ohjeet, sanoo HUSin lasten infektiolääri.

Tehohoidossa ei ole Suomessa ole toistaiseksi hoidettu yhtään lasta koronaviruksen vuoksi.

