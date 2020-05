Miljoonamätkyt saaneen bussiyhtiön pomo tyytyväinen: 54 miljoonan takaisinperintä kohdistuu Koiviston Auton sijaan Helsingin kaupungin omistamaan yhtiöön

Koiviston Auto -konsernin johtaja Antti Unkuri sanoo olevansa tyytyväinen kuultuaan Helsingin kaupunginhallituksen tänään tekemästä päätöksestä. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki perii runsaan 54 miljoonan euron tukirahat takaisin ensisijaisesti Helsingin kaupungin omalta yhtiöltä eli Linja-autotoiminta oy:ltä ja vasta toissijaisesti Koiviston Auto -konserniin kuuluvalta Helsingin Bussiliikenne oy:ltä (Helb).

– Käymme kaupunginhallituksen päätöksen tarkasti läpi ja katsomme, mitä tämä käytännössä meille merkitsee. Tämän jälkeen päätämme mahdollisista omista jatkotoimista, Unkuri sanoo.

Koiviston Auto -konserni osti vuonna 2015 Helsingin Bussiliikenne oy:n liiketoiminnan Helsingin kaupungilta.

EU-komissio katsoi vuosi sitten antamassaan päätöksessä, että Helsingin kaupungin omalle yhtiölleen aikanaan myöntämä pääomatuki on vääristänyt markkinatilannetta ja uusi omistaja Koiviston Auto -konserni on sitä kautta saanut suhteetonta etua omissa liiketoimissaan. Pääomatuesta valitti Helbin kilpailija bussiyhtiö Nobina.

Sekä Koiviston Auto että Helsingin kaupunki ovat valittaneet Euroopan unionin tuomioistuimeen takaisinperintää koskevasta päätöksestä.

– Toivomme, että Euroopan unionin tuomioistuin käsittelisi asian mahdollisimman nopeasti. Meillä on vahva näkemys siitä, että mitään laitonta kilpailuetua yhtiömme ei ole saanut, Unkuri toteaa.

EU-tuomioistuimen maaliskuisen päätöksen mukaan takaisinperintä on aloitettava, vaikka asian varsinainen käsittely Euroopan unionin oikeusistuimessa on kesken.

Helsingin kaupunginhallitus päätti siis periä 54 miljoonan euron tukirahat ensisijaisesti kaupungin omalta yhtiöltä, joka aikoinaan myi liiketoiminnan Koiviston Auto -konsernille.

Liiketoiminnan aikoinaan myynyt Linja-autotoiminta Oy on yhä Helsingin kaupungin omistuksessa, vaikka sillä ei tällä hetkellä ole liikennöintitoimintaa. Komission päätöksen mukaisesti tuki on perittävä takaisin bussiliiketoiminnan nykyiseltä omistajalta.

Unkurin mukaan Koiviston Auto -konserni on omassa vastineessaan katsonut, ettei komission päätös ole perusteltu. Toisin kuin komissio on ajatellut, bussiliiketoiminta ei ole vaihtanut omistajaa alihintaan, vaan sopimukseen kirjattu hintamekanismi on nostanut alkuperäistä kauppahintaa siten, että luovutushinta nousee lähelle komission arvioimaa markkinahintaa eli noin 36 miljoonaa euroa.

