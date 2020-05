Trump päätti lehdistötilaisuutensa taas lyhyeen – rasistisena pidetyn tylytyksen kohteeksi joutunut toimittaja saa tukea Twitterissä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump päätti jälleen lehdistötilaisuutensa yllättäen sen jälkeen, kun ajautui sananvaihtoon CBS-kanavan toimittajan kanssa.

CBS Newsin toimittaja ja Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Weijia Jiang kysyi Trumpilta, miksi tälle on ollut niin tärkeää toistaa, että Yhdysvallat testaisi muita kansalaisiaan enemmän ja paremmin kuin muut maat.

– Miksi tällä on merkitystä? Miksi tästä on tehty globaali kilpailu, kun yhdysvaltalaiset menettävät henkensä yhä päivittäin?

Trumpin vastaus oli tyly.

– Ihmiset kuolevat kaikkialla maailmassa. Ja ehkä tämä on kysymys, jota sinun tulisi kysyä Kiinalta. Älä kysy minulta, kysy Kiinalta, okei?

Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) itsensä "Länsi-Virginiassa syntyneeksi kiinalaiseksi" määrittelevä Jiang kysyi Trumpilta, miksi tämä osoitti Kiinaa koskevan kommentin erityisesti hänelle.

– Sanoisin tämän kaikille, jotka kysyisivät tuollaista ilkeää kysymystä kuten sinä, Trump väitti.

Tämän jälkeen Trump antoi puheenvuoron toiselle toimittajalle, mutta sen jälkeen yllättäen antoikin puheenvuoron toiselle.

Kun puheenvuoron ensimmäisenä saanut toimittaja yritti kysyä kysymyksensä, Trump päätti lehdistötilaisuutensa yllättäen.

Jo aiemmin kritiikkiä rasismista

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun mediaan yleisesti nihkeästi suhtautuva Trump on hermostunut toimittajille.

Jiang sai nopeasti taakseen tukikampanjan #TuenWeijiaJiangia-aihetunnisteen alla Twitterissä.

– Tuen Weijia Jiangia Trumpin rasistisia raivonpurkauksia vastaan, sanoi televisiosarja Star Trekistä tunnettu näyttelijä ja aktivisti George Takei.

– Tervetuloa kerhoon. Tämä on ällöttävää. Se on hänen tapansa, tviittasi puolestaan Trumpin kanssa myös aikoinaan sanaharkkaan ajautunut Valkoisen talon kirjeenvaihtaja, CNN:n poliittinen kommentaattori April D Ryan.

Trump on jo aiemmin saanut kritiikkiä siitä, että on kutsunut koronavirusta "kiinalaiseksi virukseksi". Ilmausta on pidetty rasistisena ja sen on pelätty johtavan syrjintään aasialaistaustaisia amerikkalaisia kohtaan.

Jiang on myös aiemmin kertonut Twitterissä siitä, että Trumpin avustaja olisi nimittänyt virusta suoraan hänelle "Kung-Fluksi".

Lähteet: AFP