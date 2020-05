Uutissuomalainen: Korona romahdutti energian hinnan

Eniten on halventunut sähkön tukkumarkkinahinta.

Eniten on halventunut sähkön tukkumarkkinahinta. Markku Rantala / Yle

Energian hinnat ovat pudonneet reippaasti alkuvuoden aikana. Asiasta kertoo Uutissuomalainen, joka tarkasteli sähkön, kevytöljyn, dieselin, bensiinin sekä maa- ja biokaasun hintaa.

Eniten on halventunut sähkön tukkumarkkinahinta, joka on jopa puolittunut ja on alempana kuin koskaan.

– Nyt koronan vaikutus näkyy jo. Monien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on laskenut, joten myös niiden tuottamiseen käytettävä energia on vähentynyt. Energiantuotantomahdollisuuksia on sen sijaan ollut tarjolla ylin kyllin, sanoi Energiateollisuuden johtaja Jari Kostama Uutissuomalaiselle.

Kostama ei muista koskaan tapahtuneen näin suurta energiahintojen laskua.

Koronaviruksen ohella sähkön hintoja ovat painaneet alas myös muun muassa lämmin talvi, hyvä vesivoimavuosi Pohjoismaissa, kasvava tuulivoimakapasiteetti ja alkuvuoden lakot energiateollisuudessa.

Halventunut energia voi helpottaa yritysten tilannetta taantuman keskellä. Teollisuus käyttää Suomen sähköstä noin puolet.

– Halpa energia on aina hyvä asia yhteiskunnalle.

