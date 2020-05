Australian koulut käynnistyvät – Suurimmassa osavaltiossa ensimmäinen nollan tartunnan päivä

Australia on ollut yksi virustaistelun mallimaista.

Australian toiseksi väkirikkain osavaltio, Victoria, alkaa avata koulujaan 27. toukokuuta. Tämä merkitsee, että osavaltio nopeuttaa koulujen avaamista kahdella viikolla aiemmista suunnitelmista.

Victoria, johon kuuluu muun muassa Melbournen suurkaupunki, avaa koulunsa siten, että ensimmäisenä opinahjoihin pääsevät vanhimmat ikäluokat, eli 11- ja 12-vuotiaat oppilaat.

Kesäkuun 9. päivä kouluihin pääsevät nuoremmatkin.

Victoria on Australian osavaltioista viimeinen, joka aloittaa koulujen lähiopetuksen koronaepidemian aiheuttaman sulun jälkeen. Maan suurimmassa osavaltiossa, Uudessa Etelä-Walesissa koulunkäynti alkoi eilen maanantaina, joskin vain yhtenä päivänä viikossa.

Koronatapaukset vähenevät

Australiassa koronaviruksen vastaisessa taistelussa saavutettiin tänään tiistaina merkittävä virstanpylväs. Uudessa Etelä-Walesissa, joka on maan väkirikkain osavaltio, tänään on ollut ensimmäinen päivä ilman uusia koronavirustartuntoja sitten pandemian alun.

Australiassa on todettu yhteensä reilut 6 900 koronavirustartuntaa, joista Uudessa Etelä-Walesissa reilut 3 000. ABC:n mukaan koko maan tapauksista lähes 90 prosenttia on jo parantunut viruksesta.

Pahimmillaan maaliskuun loppupuolella osavaltiossa todettiin yli 200 uutta tartuntaa päivässä. Viime viikkoina tartuntoja on tullut enää muutamia päivää kohden, ja niistä suuri osa on todettu sydneyläisessä hoitokodissa puhjenneessa tautiryppäässä.

Useimmissa Australian osavaltioissa uudet tartunnat ovat olleet viime aikoina lähes nollissa. Suurin osa toukokuun tartunnoista on todettu Victoriassa, jossa havaittiin tartuntarypäs lihanjalostamossa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Australiassa kuollut 97 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohden kuolleita on neljä, kun Suomessa vastaava luku on 49.

Rajoituksia puretaan vähitellen

Australiaa ja naapurimaa Uutta-Seelantia on pidetty menestystarinoina koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Uudessa-Seelannissa ei ole todettu yhtään uutta tartuntaa kolmeen päivään.

Australian menestyksessä oleellisena on pidetty ulkorajojen pikaista sulkemista maaliskuussa ja kaikkien ulkomailta saapuvien laittamista kahden viikon hotellikaranteeniin. Sen vuoksi virus ei päässyt missään vaiheessa leviämään hallitsemattomasti.

Toukokuussa Australia on vähitellen alkanut purkaa koronaviruksen takia asetettuja rajoitustoimia. Liittovaltion hallitus asetti viime viikolla suuntaa-antavan kolmivaiheisen aikataulun, jonka puitteissa suurin osa rajoituksista on tarkoitus purkaa heinäkuuhun mennessä, jos uutta merkittävää tartuntapiikkiä ei tule.

Osavaltiot ja territoriot voivat purkaa rajoituksia omassa tahdissaan. Esimerkiksi Uudessa Etelä-Walesissa ihmiset saavat perjantaista lähtien pitää kodeissaan vieraana viittä ihmistä kerrallaan. Kymmenen ihmisen kokoontumiset ulkotiloissa ovat taas sallittuja, ja ravintolat ja kahvilat voivat ottaa istumapaikoille kymmenen asiakasta kerrallaan, kunhan riittävistä turvaväleistä pidetään huolta.

Mahdollinen uusi tartuntapiikki pyritään välttämään muun muassa kattavalla testaamisella ja jäljittämisellä. Jäljittämisen avuksi julkaistiin huhtikuun lopussa bluetoothia hyödyntävä sovellus, joka kaikkia kansalaisia on kehotettu lataamaan puhelimiinsa.

Lähteet: Reuters