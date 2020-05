Tampereen valtavan tulipalon syy jäänee mysteeriksi, vaikka vihiä on syystä: Poliisi ei epäile rikosta, yrityksen pihalla paloja aiemminkin

Tampereen valtavan tulipalon tarkka syy jää todennäköisesti lopulta mysteeriksi.

Tampereen Ruskossa syttyi varhain maanantaiaamuna iso kasa metallipitoista rakennusjätettä. Tulipalo aiheutti niin paljon haitallista savua, että läheinen 350 asukkaan Lintuhytin asuinalue evakuoitiin.

Palo saatiin hallintaan vasta illalla ja asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa. Sisä-Suomen poliisilaitos tutkii palon syttymissyytä.

Tutkinnanjohtaja Markku Laakso sanoo, että tässä vaiheessa ei epäillä rikosta.

– Varsin todennäköisesti tulipalo on saanut alkunsa jätteestä. Varsin todennäköisesti joukkoon on päässyt jokin esine, joka on aiheuttanut palon. Tarkasti syyn selvittäminen ja esineen kaivaminen palojätteestä on inhimillinen ja tekninen mahdottomuus, kun siellä on päivän ollut tulipalo.

Delete veikkaa litium-akkua mutta ei ole varma

Tulipalo syttyi Deleten Ruskon kierrätyslaitoksella. Delete kertoo verkkosivuillaa (siirryt toiseen palveluun)n, että metallijätekasassa alkaneen palon syttymissyytä tutkitaan. Laitoksen toiminta keskeytyi maanantaina. Tilanteesta ei ole aiheutunut yhtiön mukaan henkilövahinkoja.

Ruskon Deleten liiketoimintajohtaja Henri Pesonen epäilee Ylen haastattelussa, että seassa saattoi olla jotain sinne täysin kuulumatontakin.

– Epäilemme vahvasti, että syttymissyy on ollut vieras esine siellä materiaalin joukossa.

Tämän hetken vahvin veikkaus syttymissyyn aiheuttajaksi Pesosen mukaan on litium-akku.

Antti Eintola / Yle

Jätekasassa oli epäpuhdasta metalliromua ja pakkausmateriaalia. Pakkausmateriaalin takia tulipalo syttyi niin isoksi. Kasassa ei palanut Pesosen mukaan vaarallisia aineita.

Yhtiö kertoi huhtikuussa(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) paikalla sattuneista kytypaloista, jotka oli saatu yhtiön mukaan hallintaan nopeasti. Maanantain palo oli eri paikassa kuin aiemmat palot. Yritys yllättyi tästä.

– Kytypalossa on ollut kyse siitä, että materiaali on päässyt kompostoitumaan ja aiheuttanut lämpötilan nousun. Kun kasa on avattu ja kasaan on tullut happea, palo on syttynyt, Pesonen sanoo.

Yritys on tehnyt muutoksia tuotantoprosessiin, jotta palot eivät toistuisi.

– Kyseistä materiaalia ei tulla enää varastoimaan pihalla vaan toimittamaan saman tien jatkokäsittelyyn muille toimijoille ja jalostamaan uudelleen metalleiksi eli kierrättämään tehokkaammin.

Korvausvaatimukset vakuutusyhtiölle

Yrityksellä on ympäristölupa, jota valvoo ely-keskus. Ympäristöviranomainen selvittää poliisin mukaan, onko jäte varastoitu oikein. Ely-keskus voi myöhemmin tehdä tutkintapyynnön poliisille.

Poliisi ei käsittele savuvahinkoja, joita tulipalosta on aiheutunut. Kysymys on Markku Laakson mukaan yksityisoikeudellisista kysymyksistä. Hän neuvoo ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön ja asumiseen liittyvistä haitoista Tampereen kaupunkiin.

Antti Eintola / Yle

Delete neuvoo ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön (siirryt toiseen palveluun):

– Mikäli yksityishenkilöille tai heidän omaisuudelleen on jäteaseman tulipalon vuoksi aiheutunut savu- tai muita vahinkoja, ole yhteydessä omaan vakuutusyhtiöösi ja tee vahinkoilmoitus normaalisti sitä kautta. Vakuutusyhtiösi käsittelee asian edelleen ja on yhteydessä Delete Finland Oy:n vakuutusyhtiöön tarpeen vaatiessa, yritys neuvoo verkkosivuillaan.

Yritys pahoittelee julkisesti Ylen haastattelussa asukkaille aiheutettua tilannetta.

Tampereen Ruskossa syttyi varhain maanantaiaamuna iso kasa metallipitoista rakennusjätettä.

Lue lisää:

Ihan kaikki eivät suostuneet jättämään kotia Tampereella – kuvat näyttävät, miten tulipalosta levisi valtavasti haitallista savua asuinalueelle