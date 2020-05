Iniseekö kesällä? Tulevien viikkojen sää ratkaisee Etelä-Suomen hyttyskesän kohtalon

Jos kevät on kuiva ja tuulinen, saattaa hyttysiäkin olla vähemmän.

Tulevien viikkojen sää ratkaisee ainakin Etelä-Suomessa sen, millainen ensi kesän hyttystilanteesta kehittyy. Pohjois-Suomen osalta tilannetta on vaikeampi ennustaa, sillä lunta on vielä runsaasti, toteaa Kainuun ely-keskuksen hyönteisasiantuntija Reima Leinonen.

– Etelä-Suomessa aikustalvehtijoita on jo ollut liikkeellä. Varsinaiset kesähyttyset kuitenkin ilmestyvät vasta myöhemmin. Lämpiminä keväinä ensimmäiset hyttyset saattavat etelässä ilmestyä jo toukokuun lopulla.

Kevään kulku onkin Leinosen mukaan hyttysten määrän suhteen ratkaisevin tekijä.

– Hyttysnaaraat munivat viime keväänä kosteisiin painanteisiin. Jos niissä riittää nyt vettä kahdesta kolmeen viikkoa ja lämpötila on noin 15 astetta, niin silloin hyttysiä tulee varmasti paljon.

Lumen määrä edesauttaa veden jäämistä painanteisiin. Leinonen ennakoikin, että Pohjois-Suomessa näyttää hyttysten kannalta lupaavalta. Etelän vähälumisuus ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei hyttysiä tulisi.

– Ratkaisevaa on nimenomaan kevät ja painanteiden kosteus. Jos on kuivaa ja tuulista, niin hyttysiäkin on todennäköisesti vähemmän.

– Ja se on selvää, että hyttyisiä tulee jonkun verran aina. Aina löytyy sen verran kosteita painanteita jostain korpien kätköistä, mistä niitä lappaa ilmoille.

Tavallisesti hyttysten määrän huippu ajoittuu juhannuksen molemmin puolin.

– Suomi on kuitenkin pitkä maa. Pohjoisemmassa lentohuippukin ajoittuu myöhemmälle, toteaa Leinonen.