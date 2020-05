Vatsassa kasvava varsa rauhoitti oikuttelevan ravikuningattaren –omistajalle kisojen loppuminen oli kova paikka: "Oli vaikea jatkaa, kun toinen lopetti"

Lämmin aurinko paistaa ja taivaalla on poutapilviä. Taipalsaarelaisen tallipihan aitauksissa syödään juuri tarjoiltua heinää. Pihan perällä, sähkölangan rajaamalla niityllä, punarautias suomenhevonen mutustaa kevään ensimmäistä vihertävää ruohoa tarkasti. Tamman vatsa on pyöreä.

Kolminkertainen ravikuningatar Saaga S odottaa ensimmäistä varsaansa. Tarkka laskettu aika on kesäkuun kuudes, mutta voi olla, että varsomaan päästään jo aiemmin.

— Saa nähdä, miten menee. Saagalla on aika iso maha jo tällä hetkellä, sanoo omistaja Ilkka Pyysalo.

Saaga S on voittanut himoitun ravikuningatar-tittelin kolme kertaa. AOP/ Ismo Pekkarinen

Saaga S on tunnettu paitsi vuosien 2015, 2016 ja 2017 ravikuningattaren titteleistään, myös elokuvatähtenä. Vuonna 2018 Saaga S esitti pääosaa dokumenttielokuvassa Saaga S — satu suomenhevosesta. Kai Kuntolan dokumentti palkittiin New Yorkissa ja se oli ilmestymisvuonnaan Suomen katsotuin dokumenttielokuva.

Lue lisää: Perhe hankki suomenhevosen valokuvan perusteella – oikuttelevasta Saaga S:stä kasvoi ravikuningatar, joka juoksee nyt valtavia rahasummia

14-vuotiaalla Saagalla olisi ollut ikänsä puolesta kilpailu-uraa jäljellä vielä muutama vuosi. Jalan jännevamma pakotti kuningattaren kuitenkin jättämään raviradat vuosi sitten.

Seuraava askel menestyneelle hevoselle olikin varsojen teko.

Odotettavissa raviprinssi tai -prinsessa

Saaga S:n siementäminen onnistui kolmannella kerralla. Varsan isä on Suomen suosituin jalostusori Costello, jolla on jo mittava määrä jälkeläisiä. Viime kesänä Costellon varsoja oli syntynyt jo 170. Syy suosioon on orin menestys kilparadoilla, sillä Costello on vuoden 2018 ravikuningas.

Lue lisää: Costello tunnetaan huippuravurina, mutta se on myös kysytty siitosori – kuninkaan siemen on Suomen halutuinta

Tiineysaika on sujunut Saaga S:llä pääosin hyvin. Hormonivaihtelu toi kiusaksi allergiaoireita, mutta vahvana persoonana tunnettu tamma on myös rauhoittunut.

— Varsa olisi pitänyt teettää sille heti ensimmäisenä! Se on nyt ollut rauhallinen. Aluksi Saaga oli kuin ennenkin, mutta nyt se on ollut hyvin tasainen, Pyysalo naurahtaa.

Saaga S nautiskelee viimeisistä viikoista ennen varsomista. Videon lopulla näkyy myös Saagan seuralaisena tunnettu Manne-poni uusissa tehävissään.

Temppuja ja seuraponi

Alunperin Saaga S päätyi Ilkka Pyysalolle ja hänen vaimolleen Millalle vuonna 2007. Ostopäätös syntyi kuvan perusteella. Silloin kukaan tuskin osasi odottaa, millaista mainetta hevonen vielä raviradoilla niittäisi. Alkuun mahtui myös epäilyksiä, sillä vaikka Saaga S juoksi hyvin, kuului kisamatkoihin usein myös temppuja ja vikurointia.

— Etenkin nuorempana Saaga reagoi kaikenlaisiin asioihin. Mutta nyt se vaikuttaa ihan tasaiselta kaikin puolin. Toivotaan, että varsominenkin menisi hyvin, Pyysalo sanoo.

Manne-poni seurasi Saagaa uskollisesti kisamatkoille ja piti seuraa. Nyt Mannen tehtävä on kaitsea nuoria orivarsoja. Silva Nieminen / Yle

Ja vaikka hevonen keksi temppuja, löytyi niitä isännältäkin. Kisareissut alkoivat sujua paremmin, kun Pyysalot ostivat shetlanninponi-Mannen, jonka rooli oli toimia Saaga S:n kisaseuralaisena.

Lue lisää: Manne-poni on ravikuningattaren seuralainen – työnkuvaan kuuluu matkustaminen ja heinän syönti

— Saaga ja Manne ovat kavereita vieläkin, mutta Mannella on uusi iso rooli. Se on ollut laitumella oripoikien kaverina ja saanut siellä painia. Ensin se oli nelivuotiaan kanssa samassa aitauksessa, mutta ori kasvoi sen verran isoksi, että vaihdettiin Manne yksivuotiaan kaveriksi. Ura jatkuu siellä, Pyysalo kertoo.

Hevonen vertaansa vailla

Saaga S juoksi viimeisen kilpailunsa 8. toukokuuta 2019 Vermossa. Uran lopetti lopulta vasemman etujalan koukistajan jännevaurio, joka huomattiin kisassa. Aiemmin hevonen oli potenut kaviovaivaa, joka oli kuitenkin parantunut hyvin. Uuden vamman kuntoutus olisi ollut pitkä tie, joten uran päättäminen oli parempi vaihtoehto.

Saaga S ehti juosta urallaan 145 starttia, joista se voitti 29 kertaa ja sijoittui kolmen parhaan joukkoon 79 kertaa. Ravikuningatar tienasi yhteensä 452 000 euroa, joka on toiseksi suurin voittosumma suomenhevostammoilla.

Ilkka Pyysalo joutui opettelemaan uutta arkea, kun Saagan ura katkesi vuosi sitten. Silva Nieminen / Yle

Nyt suuresta elämänmuutoksesta on vuosi. Uusi arki on vaatinut totuttelemista, sillä kilpailuihin valmistautuminen, ja niissä käyminen, olivat osa jokaista päivää. Ilkka Pyysalon mukaan Saaga on ottanut muutoksen vastaan rennosti. Omistajalla oli vaikeampaa.

— Itselle se oli suurin ongelma jonkun aikaa. Ura aloitettiin yhdessä ja kun toinen lopettaa ja itse pitäisi jatkaa… Motivaatio oli rehellisesti aika nollissa. Koko juttu kuului jokaiseen päivään. Oli myös iso kunnia monena vuonna valmistautua kuninkuusraveihin. Kun sitä ei ollut, se oli aika tyhjää, Ilkka Pyysalo kertoo.

Aivan tyhjän päälle Pyysalo ei ole jäänyt. Tallissa on muitakin hevosia, joille on odotuksia. Saagan veroista voi silti olla vaikea löytää.

— Jos olisi kolmasosakin Saagasta, se olisi hienoa. Viime vuonna juostiin Mildridin kanssa reilu kymmenkunta lähtöä, se on ihan lupaava hevonen. Ja on muutama nuorempikin hevonen, jotka ovat koelähtöä vaille. Kyllä niistä pieniä odotuksia on, Pyysalo sanoo.

Saaga S:n varsaa odotetaan innolla. Laskettuaika on kesäkuun alussa. Silva Nieminen / Yle

Uutta kuninkaallisten perillistä odotetaan innolla. Vielä ei tiedetä, onko tulossa ori- vai tammavarsa. Saagan tallissa on kamerat, joilla tilannetta tarkkaillaan, mutta luonto hoitaa suurimman osan itse. Joskus hevonen saattaa tarvita varsomisessa apua, mutta ei aina.

— Yksi varsa syntyi tuonne niitylle, aika viileänä yönä vielä. Aamulla huomattiin se ja oli kyllä melkoinen yllätys, kun aamulla tulin paikalle. Siellä se oli jaloillaan, Pyysalo kertoo,