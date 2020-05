Minkälainen on koronapandemian jälkeinen aika? Katso Kultaranta-keskustelut suorana Ylen kanavilla

Minkälainen on koronapandemian jälkeinen aika? Tätä pohditaan tasavallan presidentin Sauli Niinistön isännöimissä Kultaranta-keskusteluissa.

Keskustelut on pidetty perinteisesti presidentin kesäasunnolla Naantalin Kultarannassa, mutta tänä vuonna ne järjestetään poikkeusjärjestelyin. Yle näyttää Kultaranta-keskustelut suorana TV1:ssä ja Areenassa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 18.15 alkaen.

Keskusteluissa pohditaan, kuinka sopeudumme koronan jälkeisen maailman mukanaantuomiin muutoksiin ja miten voimme itse vaikuttaa muutoksen suuntaan.

Presidentti: Nyt jos koskaan keskusteltavaa riittää

Presidentti Sauli Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut juontavat Ylen Rosa Kettumäki ja Antti Sahlström. Matti Porre / Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Niinistön mukaan Suomessa eletään poikkeuksellisia aikoja, jolloin on kuitenkin hyvä kerrata myös perinteisiä tapoja. Presidentin mukaan nyt jos koskaan keskusteltavaa riittää.

– Kultaranta-keskustelut järjestetään nyt sopivassa muodossa sähköisesti ja tarkoituksena on puhua maailman tilasta, taloudesta, Suomen tilanteesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta – yhteisöstämme. Toivon, että löydämme siinä näkökulmia, jotka rohkaisevat meitä kaikkia, presidentti sanoo.

Presidentti uskoo, että Suomi löytää tiensä ulos koronan aiheuttamista kovista ajoista, vaikka pieniä naarmuja ja kolhuja jäisikin.

Voit katsoa ja kuunnella presidentin ajatuksia Kultaranta-keskustelujen alla klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Muuttuuko maailmanjärjestys, miten käy taloudelle ja miten luoda parempi huominen?

Kultaranta-keskustelut alkavat presidentti Sauli Niinistön, arkkiatri Risto Pelkosen ja Suomen Lukiolaisten liiton puheenjohtajana Adina Nivukosken keskustelulla.

Tämän jälkeen koronan jälkeistä aikaa pohditaan kolmessa eri teemakeskustelussa. Ensimmäiseksi käsitellään maailmanjärjestyksen muutosta: onko koronan jälkeen maailmassa tiivistyvää yhteistyötä vai koventuvaa kilpailua?

Aiheesta ovat keskustelemassa Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen ja Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski.

Lähetyksen toisessa keskustelussa keskitytään talouteen. Pohdittavana on, miten Suomen talous ja koko maailman talous selviävät koronapandemiasta ja sen torjunnan vaikutuksista. Pysähtyykö globalisaatio, muuttuvatko talouden ja kaupan rakenteet vai syntyykö pandemiasta jotain entistä parempaa?

Tätä pohtivat Nokian ja F-Securen hallitusten puheenjohtaja Risto Siilasmaa, entinen pääministeri Esko Aho ja Nordic West Officen johtava asiantuntija Anu Partanen.

Kultaranta-keskustelujen kolmantena teemana on koronan vaikutukset yhteiskuntaamme. Miten se muuttaa yhteisiä arvojamme, suhdettamme toinen toisiimme, ja miten voimme luoda paremman huomisen?

Aiheesta ovat keskustelemassa e2 Tutkimuksen johtaja Karina Jutila, kirjailija ja taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen sekä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian apulaisprofessori Nelli Hankonen.

Kultaranta-keskustelut päättää presidentti Niinistön, pääministeri Sanna Marinin ja eduskunnan puhemies Matti Vanhasen keskustelu.

Osallistu keskusteluun chatissä, Whatsappissa tai lähetä kysymyksesi etukäteen

Vuosien Kultaranta-perinteen jatkuminen Ylen kanavilla on tärkeää, sanoo Ylen urheilu- ja tapahtumat yksikön johtaja, vastaava toimittaja Panu Pokkinen tiedotteessa.

– On hienoa, että pääsemme kehittämään tapahtumaa suuntaan, jossa ihmiset pääsevät laajemminkin mukaan osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. On aivan Ylen tehtävän ytimessä lisätä ihmisten ymmärrystä maailmasta ja toisistaan. Epävarmuuden tilassa tarve tiedolle on valtava.

