Italialainen koronatestien valmistaja: Laajamittainen vasta-ainetestaus on nyt epärealistinen ratkaisu

Vasta-ainetestausta New Yorkissa.

Vasta-ainetestausta New Yorkissa. Peter Foley / EPA

Financial Timesin haastattelema DiaSorinin toimitusjohtaja katsoo, että testauskapasiteetti on puutteellinen, eikä tässä vaiheessa mitään laumasuojaa löydy.

Italialainen biotekniikan yritys DiaSorin valmistaa useassa maassa koronaviruksen diagnosoinnissa sekä vasta-ainetestauksessa käytettyjä testejä. Diagnoositestejä tuotetaan kuukaudessa puoli miljoonaa ja vasta-ainetestejä miljoonia.

Silti yrityksen toimitusjohtaja Carlo Rosa suhtautuu Financial Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) kriittisesti siihen, että testausta eri maissa käytetään avainroolissa koronapandemian vastaisia rajoituksia purettaessa.

Vasta-ainetestien perusteella (siirryt toiseen palveluun)saatetaan arvioida sitä, miten laajalti väestö on jo sairastanut COVID-19:n ja voiko sen luoma immuniteetti antaa laumasuojan niillekin, jotka eivät vielä ole virustartuntaa saaneet – ja voiko niin ollen koronarajoituksia jo lieventää.

Rosan mukaan testien kysyntä ylittää roimasti testien valmistusmäärät. Lisäksi pandemia on vielä vasta sen verran alussa, että laumasuojaa ei ole globaalisti saavutettu, eikä sillä niin ollen voi perustella rajoitusten purkua.

– Viruksen pysäyttäminen alkuvaiheessa toimii, jos testausta voidaan tehdä rajattomasti, tartunnan saaneet voidaan jäljittää ja eristää välittömästi ja oireettomat voidaan löytää vasta-ainetestein. Mutta olemassaolevat testit edellyttävät kallista ja monimutkaista molekyyliteknologiaa ja niiden kysyntä ylittää tarjonnan, perustelee Rosa.

Rosa vertaa tilannetta Kiinaan:

– Siellä ei otettu käyttöön modernia joukkotestausta. Mutta 70 vuorokauden sotilastyyppinen sulku, fyysiset etäisyydet ja kasvomaskit toimivat ja maa on palaamassa normaaliin.

Eniten taudin sairastaneita Belgiassa?

Taudin poteneista ei ole kenelläkään tarkkoja lukuja, koska oireettomien ja vähäoireisten COVID-19-potilaiden määrää ei kukaan tiedä.

Arvioita on kuitenkin olemassa. Italialaisen Kansainvälisen politiikan tutkimuksen instituutin (ISPI) arvio (siirryt toiseen palveluun) reilun viikon takaa perustuu Euroopan maiden antamiin lukuihin, ja arvion mukaan eniten koronan jo sairastaneita on Belgiassa, 6,2 prosenttia. Esimerkiksi Saksassa osuus on vain 0,7 prosenttia.

Ruotsissa, jossa pääepidemiologi Anders Tegnell aiemmin arvioi Tukholman seudun saavuttavan 40 prosentin tason toukokuun loppuun mennessä, on ISPI:n mukaan vain 2,5 prosenttia asukkaista koko maan tasolla sairastanut koronaviruksen.

– Vaikka nuo luvut olisivat 50 prosenttia alakanttiin, valtaosa kansasta ei ole sairastanut virusta ja laumasuoja on fantasiaa. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Meidän on oltava valmiita, syksyllä alkaa vielä influenssakausikin, sanoo Rosa.

Vasta-ainetesteihin liittyy epävarmuutta

Suomessa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on tutkinut vasta-ainetesteillä koronaepidemian etenemistä. Perjantaina julkaistujen tutkimustulosten mukaan 2,4 prosentilla testatuista löytyi verestä koronaviruksen vasta-ainetta.

Näistäkin tutkituista vain osa on todella saanut viruksen. Loput ovat vääriä positiivisia näytteitä, täysin varmoja koronavirustartuntoja on otoksesta ainoastaan 0,26 prosenttia.

Myös vasta-ainetestauksen aloittava Fimlab suhtautuu testien tarkkuuteen varauksella.

– Se että henkilöllä on vasta-aineita, ei valitettavasti oikeuta siihen tulkintaan, että henkilö olisi suojassa infektiolta ja tartuttamaton, Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen sanoo tiedotteessa.

Lue lisää:

Koronan vasta-ainetestit yleistyvät, mutta niihin sisältyy monta muttaa – ylilääkäri: "Väärät johtopäätökset voivat olla kohtalokkaita"

Uudet tiedot: Koronavirus on levinnyt Suomessa vähemmän kuin luultiin – se voi tarkoittaa, että seuraava tautiaalto on ankara

Pahimmillaan jopa puolet koronatestien negatiivisista tuloksista voi olla vääriä – Annen mies oli jo teholla kun tartunta viimein todettiin