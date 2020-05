Suomessa on suuret erot, miten lapset tulevat torstaina kouluun: Katso oman kaupunkisi tilanne Ylen selvityksestä – asenne lääkärintodistukseen vaihtelee

Yle selvitti kaupungeista eri puolella Suomea, miten suuri osa oppilaista on ilmoitettu poissaolevaksi. Arviolta jopa kymmeniä tuhansia jää kotiin, mutta vähemmän kuin etukäteen arveltiin.

Viidesluokkalainen Sonja Astrén, 11, palaa torstaina Tammelan kouluun Tampereella.

– Olen odottanut ainakin sitä, että pääsen pois kotikoulusta tai siis etäkoulusta, ja että näen kavereita ja pääsen tekemään tehtäviä helpommin tunnilla.

Suurin osa suomalaisista lapsista on tulossa kouluun Sonja Astrénin tapaan torstaina, kun lähikoulut avaavat ovensa pitkän koronajakson jälkeen. Ylen selvityksen mukaan tässä on kuitenkin suuria eroja.

Alun perin ajateltiin, että jopa kolmasosa oppilaista voi jäädä kotiin etäkoulun päätyttyä. Esimerkiksi Opetusalan ammattijärjestö olisi halunnut jatkaa etäopetusta.

Ylen laajan selvityksen mukaan pieni osa vanhemmista on ilmoittanut tähän mennessä lapsensa olevan poissa koulusta. Monissa suurissa kaupungeissa noin viisi prosenttia lapsista oli jäämässä kotiin toukokuussa. Osa kunnista ei ole kysynyt asiaa huoltajilta lainkaan.

Vaikka prosentteina laskettuna pieni osa suomalaisista peruskoululaisista jää kotiin, heitä on määrällisesti tuhansia. Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 564 100 oppilasta vuonna 2019. Jos heistä 5 prosenttia jää kotiin, se tarkoittaa noin 30 000 oppilasta.

Ylen aluetoimitukset kysyivät kunnista eri puolilta Suomea, miten moni oppilas on ilmoitettu poissaolevaksi toukokuun loppuun asti ja vaaditaanko poissaolon hyväksymiseen lääkärintodistus.

Osa kunnista antoi vastauksen jo viime viikolla, kun selvitystyö oli kesken. Kaikilla kunnilla ei ollut kerättynä tietoa poissaoloista. Kyselyssä ei ole mukana kaikkia kuntia, eli poissaolevien oppilaiden määrä voi olla arvioitua suurempi.

Lista kaupunkien vastauksista löytyy jutun lopusta.

Enimmillään yli viidennes

Kaupunkien vastaukset vaihtelivat huomattavasti. Eniten koululaisia oli palaamassa lähikouluun Oulussa, jossa vain prosentti oppivelvollisista oli anonut poissaoloja. Sairauteen vedoten poissaolo on hyväksytty Oulussa 200–300 oppilaalla, muita poissaolohakemuksia on tullut kymmeniä.

Eniten oppilaita jää kotiin kyselyn mukaan pois Iisalmessa, Torniossa, Kiuruvedellä, Kemissä, Hollolassa ja Kouvolassa. Iisalmessa poissa on 22 prosenttia peruskoululaisista, Torniossa 19,5 prosenttia, Kiuruvedellä 19, Hämeenlinnassa 18, Hollolassa ja Kemissä 17 ja Kouvolassa 15,5 prosenttia.

Poissaoloa on haettu myös muun syyn kuin riskiryhmän takia. Esimerkiksi Kouvolassa yli 300 oppilasta kuuluu riskiryhmään ja 800 oppilasta on hakenut poissaololupaa muusta syystä.

Antti Astrén sanoo, että päätös ei ollut helppo, mutta perhe päätti Sonjan menevän kouluun. Miikka Varila / Yle

Päätös ei ole perheille helppo

Kouluun palaamisesta päättäminen ei ole ollut yksinkertaista monissa perheissä. Sonjan isä Antti Astrén sanoo, että päätös oli vaikea.

– Kyllähän tätä meidänkin kohdalla vähän mietittiin, koska periaatteessa molemmat vanhemmat kuuluvat vähän riskiryhmään. Kun on kyse terveydestä ja turvallisuudesta, niin jokainen saa sanoa sen mielipiteensä ja toimia sen mukaan.

Vanhemmat halusivat, että Sonja pääsee kavereiden luo ja näkee opettajan.

– Nämä kaksi viimeistä viikkoa ovat omalla tavallaan tärkeitä. Tietysti on monta asiaa, jotka surettavat. Esimerkiksi se, että kevätjuhla jää pois. Täällä Tammelassa me emme pääse kukittamaan kuutosluokkalaisia, kun he lähtevät koulusta, vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Astrén sanoo.

Tamperelainen Marko Himanka ei halunnut ottaa riskiä lapsen sairastumisesta vain kahden viikon opetuksen takia. Miikka Varila / Yle

Tamperelaisen Marko Himangan ekaluokkalainen tytär Hilla ei ole menossa kouluun.

– Oma ajatus oli sellainen, että kahdessa viikossa ei opiskella sellaisia asioita, mitä ei pysty etänä opiskelemaan. Mitään kriittistä siellä ei opetella. Lisäksi Hillan äiti kuuluu hieman riskiryhmään, joten katsottiin, että tässä ei haluta ottaa mitään ylimääräisiä riskejä.

Lääkärintodistuksen vaatimisessa eroja

Ylen selvityksestä ilmeni, että kunnissa on eroja, miten poissaoloihin suhtaudutaan. Osa kouluista vaatii lääkärin todistuksen, osalle riittää pelkkä vanhemman ilmoitus.

Kiuruveden sivistystoimen vastaava Katja Kajava sanoo, että lääkärintodistusta ei vaadita, koska kunta ei halua kuormittaa terveydenhuoltoa.

Kiuruvesi suhtautuu joustavasti poissaoloihin, koska kyse on maaseutupitäjästä, jossa perheen elinkeino voi vaarantua koronan takia. Kiuruvesi haluaa turvata alkutuotannon tilat.

Kiuruvesi on ollut otsikoissa myös hoivakotikuolemista. Suuri osa hoivakodin vanhuksista kuoli koronaviruksen takia. Koronan riski on tullut lähelle.

Tammelan koulu on ollut tyhjillään koko etäopetusjakson ajan. Torstaina luokkia jaetaan pienempiin ryhmiin koulun eri tiloihin. Neljä luokkaa menee läheisen lukion tiloihin. Miikka Varila / Yle

Jo pääkaupunkiseudulla erot suhtautumisessa poissaoloihin ovat suuria. Helsinki ja Espoo eivät vaadi koronan takia poissaoloihin lääkärintodistusta, kun taas Vantaa vaatii, jos oppilas on pois terveyssyihin vedoten.

Moni kaupunki vetoaa Opetushallituksen ohjeisiin (siirryt toiseen palveluun). Näitä ohjeita tunnutaan vain tulkittavan eri tavalla.

Esimerkiksi Lahdessa kaupunki suosittaa, että toukokuun viimeisiksi viikoiksi ei myönnetä lomia. Koulujen rehtorit voivat kuitenkin perustelluista syistä, esimerkiksi perhetilaisuuksiin, myöntää lyhytaikaisen loman.

Sivistystoimialan johtaja Tiina Granqvist sanoo, että vanhemmilta on tullut jonkin verran arvostelua tästä syystä.

Näin kaupungit vastasivat:

Espoo

Poissaolohakemuksia jätetty vajaat 900 eli vajaat 3 prosenttia oppivelvollisista. Poissaoloon pitää olla perusteltu syy, mutta ei tarvita lääkärintodistusta.

Forssa

4 prosenttia anonut poissaoloa. Ei vaadita lääkärintodistusta.

Heinola

Ei tietoa. Ei vaadita lääkärintodistusta.

Helsinki

Ei tietoa poissaoloista vielä. Kaupungin kouluissa päätetään poissaoloista. Lääkärintodistusta ei poissaoloihin vaadita.

Hollola

Poissaolevaksi ilmoitettu noin 17 prosenttia. Ei tarvita lääkärintodistusta

Hyvinkää

2 prosenttia anonut poissaoloa. Lääkärintodistusta ei vaadita, mutta jos oppilas kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri arvioi tilanteen oppilaan kohdalla.

Hämeenlinna

Arvio on, että noin 18 prosenttia oppilaista anoo vapautusta koulutyöstä. Ei vaadi lääkärintodistusta.

Iisalmi

Poissa on noin 22 prosenttia peruskoululaisista. Iisalmi ei vaadi lääkärintodistusta.

Joensuu

Ei tietoa.

Kajaani

Ei tietoa. Koulu voi tarvittaessa pyytää toimittamaan esim. hoitavan lääkärin arvion. Jos anotaan muun syyn perusteella, kouluissa harkitaan jokainen anomus perusteineen erikseen.

Kemi

17 prosenttia oppilaista jää pois. Ei tietoa vaadituista todistuksista.

Kiuruvesi

Noin 19 prosenttia poissa. Ei vaadita lääkärintodistusta.

Kokkola

Ei tietoa. Jos huoltaja hakee lapselle lupaa poissaoloon, niin siihen tulee olla perusteltu syy.

Kontiolahti

Arviolta 10 prosenttia. Ei vastausta.

Kotka

10 prosenttia jäämässä pois. Lääkärintodistus edellytetään, jos oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi haetaan opetuksen järjestäjältä päätöstä poissaoloon liittyvistä erityisistä opetusjärjestelyistä ja etäopetuksesta.

Kouvola

15,5 prosenttia oppilaista jäämässä pois. Yli 300 oppilasta kuuluu riskiryhmään ja 800 oppilasta hakenut poissaololupaa muusta syystä.

Oppilaan poissaolosta on aina tehtävä perusteltu hakemus, josta rehtori tekee päätöksen. Riskiryhmiin kuuluvilta edellytetään lääkärin tai hoitavan tahon lausunto.

Kuopio

Noin 5 prosenttia poissa koulusta. Riskiryhmään kuuluvan lapsen tai perheenjäsenen osalta edellytetään lääkärin arviota.

Kuusamo

6 prosenttia ilmoittanut poissaolosta. Lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta ei ole välttämätön, mutta epäselvissä tai huolta aiheuttavissa tapauksissa rehtori tai koulunjohtaja voi aina pyytää esittämään lääkärintodistuksen.

Lahti

Ei tietoa. Riskiryhmään kuuluvilta lapsilta vaaditaan poissaoloon lääkärintodistus. Kaupunki suosittaa, että toukokuun viimeisiksi viikoiksi ei myönnetä lomia. Koulujen rehtorit voivat kuitenkin perustelluista syistä, esimerkiksi perhetilaisuuksiin, myöntää lyhytaikaisen loman.

Lappeenranta

Vajaat 2 prosenttia hakenut lupaa. Ei tarvitse lääkärintodistusta jos itse kuuluu tai perheenjäsen kuuluu riskiryhmään. Mikäli riskiryhmään kuuluvan oppilaan huoltaja pyytää poissaolon ajaksi erityisiä opetusjärjestelyjä, hänen tulee toimittaa rehtorille lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta.

Laukaa

9 prosenttia oppilaista on saanut poissaololuvan. Ei vaadita lääkärintodistusta.

Liperi

Noin 5 prosenttia lapsista. Ei vaadita lääkärintodistusta.

Lohja

5 prosenttia lapsista anonut poissaoloa. Poissaoloon ei vaadita lääkärintodistusta.

Loimaa

13 prosenttia ilmoittanut poissaolosta. Lääkärintodistusta ei edellytetä poissaoloon.

Mikkeli

Noin 10 prosenttia oppilaista on hakenut poissaololupaa. Poissaolon hyväksymiseen ei vaadita lääkärintodistusta.

Muurame

2 prosenttia on hakenut poissaoloa. Jos oppilas hakee lomaa, ei tarvita lääkärintodistusta. Jos hakee lupaa poissaoloon sairauden perusteella, tai oppilaan/hänen läheisensä riskiryhmään kuulumisen perusteella, tarvitaan lääkärintodistus.

Orimattila

13 prosenttia ilmoittanut poissaolosta. Ei vaadita lääkärintodistusta.

Oulu

Noin prosentti oppilaista. Oulussa on perusopetuksessa 22 500 oppilasta. Sairauteen vedoten poissaolo on hyväksytty 200-300 oppilaalla, muita poissaolohakemuksia on tullut kymmeniä. Mikäli poissaoloa hakee koronan takia, olisi hyvä, jos asiasta olisi hoitavan tahon lausunto. Mikäli sellaista ei ole käytössä, eikä kohtuudella saatavissa, lupa voidaan myöntää muunkin luotettavan selvityksen pohjalta.

Pietarsaari

Ei tietoa. Noudatamme Opetushallituksen ohjetta.

Pori

Noin 6 prosenttia jää kotiin. Jos oppilas tai perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, todistusta ei tarvita. "Hupilomiin poissaololupaa ei myönnetä."

Porvoo

Arviolta 3 prosenttia ilmoittanut poissaolosta. Kaikkiin poissaoloihin ei normaalioloissakaan vaadita lääkärintodistusta.

Rauma

Pari prosenttia jäämässä pois koulusta. Lääkärintodistusta ei tarvita. "Huoltajiin luotetaan."

Riihimäki

7 prosenttia anonut poissaoloa. Ei vaadita lääkärintodistusta.

Salo

4 prosenttia ilmoitettu poissaolevaksi. Huoltaja voi ilmoittaa oppilaan sairaaksi tai oppilas voi olla sairaana lääkärintodistuksen perusteella. Huoltaja voi myös anoa oppilaalle lomaa.

Savonlinna

Ei tietoa. Normaaliin poissaoloon huoltajan hakemus poissaoloon, riskiryhmän oppilaiden osalta lääkärintodistus

Seinäjoki

Ei tietoa. Mikäli oppilaan tilanne vaatii erityisiä järjestelyitä, kodin tulee toimittaa kouluun hoitavan lääkärin lausunto riskiryhmään kuulumisesta. Jo olemassa oleva lausunto käy, ja ellei lausuntoa ole, niin se tulee hankkia.

Sotkamo

Ei tietoa. Riskiryhmään kuuluvan tulee toimittaa hoitavan lääkärin suositus poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden päätöstä varten. Näillä oppilailla on mahdollisuus etäopetukseen. Lisäksi huoltaja voi normaalien käytäntöjen mukaisesti hakea oppilaalle lomaa, jonka koulu myöntää harkintansa mukaan. Tällöin vastuu oppimisen edistymisestä on huoltajalla.

Tamperelaisessa Tammelan koulussa noin 40 huoltajaa on ilmoittanut, että lapsi ei saavu kouluun. Miikka Varila / Yle

Tampere

Arviolta 5–6 prosenttia oppivelvollisista pois. Ei tarvita lääkärintodistusta.

Tornio

19,5 prosenttia perusopetuksen oppilaista jää tulematta kouluun. Ei tietoa vaadituista todistuksista.

Turku

Ei tietoa. Vaaditaan lääkärintodistus poissaolon hyväksymiseen.

Uusikaupunki

11 prosenttia poissa mutta luku nousee koko ajan. Ei vaadita lääkärintodistusta.

Vaasa

Ei tietoa. Vaaditaan lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta

Vantaa

Keskimäärin 5-10 prosenttia pois koulusta. Lääkärintodistus tulee olla.

Varkaus

Odotus on, että reilusti yli 90 prosenttia oppilaista tulee kouluun. Vaatii lääkärintodistuksen. Jos koululainen taiperheenjäsen kuuluu riskiryhmään, on heidän toimitettava terveydenhuollon todistus aiheesta koululle, jos hakee poissaoloa riskiryhmän perusteella. Lääkärin/terveydenhoitajan todistuksen voi toimittaa koululle jälkikäteen.

