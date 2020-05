Tytär ei pääse tapaamaan kuolevaa isäänsä kuin vasta viime hetkillä – sairaalapastori: "Se on kuolevalle surullinen tilanne, kun elämää ei ole paljoa jäljellä"

Katin isällä on viimeiset elinpäivät käsillä.

Lääkärin mukaan hän ei todennäköisesti tule näkemään enää juhannusta. Syöpä on edennyt niin pitkälle, että varsinaiset syöpähoidot on lopetettu. Kyllön kaupunkisairaalassa Jyväskylässä hän saa oireita ja kärsimystä lievittävää hoitoa.

Tytär ei pääse koronarajoitusten vuoksi tapaamaan isäänsä.

– Ainoastaan lääkärin erikoisluvalla saan mennä katsomaan sitten, kun isän lähtö on aivan lähellä. Ymmärrän rajoitukset, mutta kyllä on kurja tilanne.

Sosiaali- ja terveysministeriö on rajannut koronan leviämisen estämiseksi myös kuolevien tapaamisia. Sairaaloissa ei pääse tapaamaan kuin ehkä ainoastaan kriittisesti sairaita tai saattohoitopotilaita.

Sairaalapastori Heikki Lepoaho saattaa potilaita viimeiselle matkalle Kyllön saattohoito-osastolla. Hän on huomannut korona-aikana tilanteita, jolloin omaiset eivät ole päässeet tapaamaan loppua läheneviä potilaita.

Edes hyvin huonossa kunnossa olevia potilaita ei olla aina annettu tavata, jos saattohoitopäätöstä ei olla vielä tehty.

– Se on sureville omaisille raskasta ja se kuormittaa heitä. Se on myös kuolevalle surullinen tilanne, kun elämää ei ole paljoa jäljellä. Siinä tilanteessa yhteys läheisiin olisi tärkeä.

Katin nimi on muutettu. Hän ei halua tässä jutussa esiintyä omalla nimellään, koska hänen isänsä ei ole kertonut vielä kaikille läheisilleen lähestyvästä kuolemastaan.

Valtakunnallinen linjaus

Kyllössä, kuten muissakin sairaaloissa noudatetaan potilaiden tapaamisessa korona-ajan valtakunnallista linjausta.

Sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa hoidossa vierailut on pääsääntöisesti kielletty. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan tapauskohtaisesti arvioiden voidaan sallia kriittisesti sairaiden tai saattohoidossa olevien oireettomien läheisten vierailu.

– Luonnollisesti joudumme rajaamaan vierailuja. Mahdollistamme kriittisesti sairaiden ja saattohoitopotilaiden läheisten tapaamiset turvallisesti henkilökunnan ohjeistuksella, sanoo Kyllöstä palvelupäällikkö Anne Kirmanen.

Kriittisesti sairasta ja saattohoidossa olevaa potilasta pääsee Kyllössä tapaamaan pääsääntöisesti yksi läheinen kerrallaan. Inhimilliset tekijät pyritään ottamaan myös mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Yksilöllisen saattohoitopäätöksen tekee lääkäri. Saattohoitoa annetaan yleensä viimeisinä elinpäivinä tai -viikkoina.

Kirmasen mukaan potilaiden tapaamiset ovat sujuneet hyvin ja valituksia ei ole juurikaan tullut.

Kyllössä on lisätty tapaamisia myös videoyhteyksien kautta.

Kuoleva tuntee viimeisenä kosketuksen

Katin isällä syöpä on levinnyt myös aivoihin ja puheen tuottaminen on sen vuoksi vaikeaa. Kommunikointi puhelimitse on hankalaa.

– Asioiden hoitaminen on tuskaista, kun isä ei pysty kaikkea selittämään puhelimessa. Hän välillä itsekin ihan turhautuu tilanteeseen.

Heille on luvattu sosiaalityöntekijän apua, jos kommunikointi menee niin vaikeaksi, ettei asioiden hoitamisesta tule enää mitään.

Kati toivoo tapaavansa isänsä vielä ennen tämän kuolemaa. Hän toivoo, ettei isän kuolema pääse yllättämään.

Kuolevien tapaamiset auttavat omaisia surutyössä ja tuovat lohtua sekä turvaa kuolevalle elämän viimeisinä hetkinä.

Heikkokuntoisten potilaiden tapaamisten rajoittaminen tuntuu sairaalapastori Heikki Lepoahosta erityisen pahalta silloin, jos potilas ei ole enää kykenevä puhumaan.

– Kosketus on tärkeä. Kuoleva tuntee sen, vaikka ei muuhun enää paljoa kykenisikään. Ja vaikka potilas ei enää puhetta ymmärtäisikään, niin usein läheisen äänen hän tunnistaa. Äänensävy on viimeiselle matkalle lähtevälle sanoja tärkeämpi.

Sairaalapastorin mukaan myös ainoastaan kolme läheistä päästetään katsomaan vainajaa sairaalakappeliin.

– Kyllä rajoitukset ymmärretään, mutta on tämä kurja asia, että mihin se raja sitten aina vedetään.