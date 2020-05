Yli 40-vuotiaat autot katsastetaan tästä lähtien kahden vuoden välein – ehdotus autojen vapauttamiseksi katsastuksesta ei toteutunut

Katsastuslainsäädäntö uudistuu 14. toukokuuta. Kaikki yksityiskäytössä olevat yli 40-vuotiaat moottoriajoneuvot saavat torstaista alkaen katsastusasemalta kahden vuoden leiman.

Lisäksi kaikki yksityiskäytössä olevat museoajoneuvot iästä riippumatta katsastetaan vastedes neljän vuoden rullaavalla katsastusaikavälillä.

Mitä katsastusasetuksen muutos käytännössä tarkoittaa? Asetus tulee voimaan 14.5.2020. Katsastusväli harvenee yli 40-vuotiailta ajoneuvoilta. Yksityiskäytössä olevien yli 40-vuotta vanhojen ajoneuvojen katsastusaikaväli on jatkossa 2 vuotta.

Lisäksi yksityiskäytössä oleville museoajoneuvoille otetaan käyttöön yhtenäinen 4 vuoden katsastusaikaväli.

Katsastusaikavälimuutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun ajoneuvo seuraavan kerran katsastetaan nykyisten säädösten mukaisesti.

Kaikki luvanvaraisessa henkilö- tai tavaraliikenteessä olevat museoajoneuvot on jatkossa katsastettava kerran vuodessa kuten muutkin luvanvaraisessa käytössä olevat ajoneuvot. Aiemmin museotaksien katsastusaikaväli oli kaksi tai neljä vuotta riippuen auton käyttöönottovuodesta. Lähde: Traficom

Museoajoneuvoilla tarkoitetaan yli 30 vuotta vanhoja autoja, jotka säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entisöity asianmukaisesti. Nämä museorekisteröitävät ajoneuvot on erikseen muutoskatsastettava.

Sen sijaan kahteen vuoteen harveneva katsastusväli koskee ihan mitä vain yli 40-vuotiaita autoja ulkonäöstä riippumatta, kunhan ne ovat yksityiskäytössä.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtava asiantuntija Erik Asplund sanoo, että yli 40-vuotta valittiin ikärajaksi, kun tilastoista vertailtiin eri ikäisten autojen matkamittaritietoja.

– Päädyttiin siihen, että noin 40 vuoden kieppeillä autojen keskimääräinen ajosuorite vähenee aika paljon. Siinä havaittiin selvä taitekohta. Lopulta päädyttiin siihen, että näille yli 40-vuotiaille voidaan katsastusväliä harventaa, koska niillä ajetaan sen verran vähemmän, että kahden vuoden välin katsotaan riittävän.

Alkuperäinen ehdotus katsastamattomuudesta hylättiin

Jos torstaina voimaan astuva vanhojen ajoneuvojen määräaikaiskatsastusta koskeva asetus olisi mennyt liikenne- ja viestintäministeriön alkuperäisen esityksen mukaan, olisi yli 40-vuotiaiden yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta luovuttu kokonaan.

Asiaa koskevassa arviomuistiossa esitettiin nimittäin vuonna 2017, että vapautus koskisi museoajoneuvoja, mutta samalla sitä ehdotettiin laajennettavaksi myös yksityiskäytössä oleviin yli 40-vuotiaisiin ajoneuvoihin.

Niin ei kuitenkaan käynyt. Asetusehdotus kävi lausuntokierroksella ensin tammikuussa 2019. Sitten kevään 2019 hallitustilanne viivästytti asioita niin paljon, että LVM päätti käynnistää uuden lausuntokierroksen heinäkuussa 2019.

”Toisin kuin lausuntokierroksilla olleessa asetusluonnoksessa ehdotettiin, museoajoneuvojen ja yli 40-vuotiaiden yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta ei luovuta kokonaan liikenneturvallisuussyistä”, LVM tiedotti yllättäen viime joulun alla.

Katsastustapahtuma pysyy samanlaisena kuin tähänkin asti. Yhden vuoden voimassa olevia katsastuksia ei yli 40-vuotiaille autoille enää torstain jälkeen saa. Laura Hyyti / Yle

Suomen Autohistoriallisen Seuran puheenjohtaja Hans Brummer on kuitenkin tyytyväinen yli 40-vuotiaiden autojen kahden vuoden katsastusväliin, mutta ennen kaikkea hän on tyytyväinen siihen, että tästä eteenpäin kaikilla museoajoneuvoilla on neljän vuoden katsastusaikaväli.

– Liikenneturvallisuus on tärkeää asia tässä. Tämä näyttäisi menevän oikeaan suuntaan. Kun näille autoille tulee kuitenkin yleensä alle tuhat kilometriä vuodessa. Jos välejä olisi vielä harvennettu Ruotsin mallin mukaan, niin en pitäisi sitä järkevänä.

Koskee noin 30 000 autoa

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan yli 40-vuotiaiden ja museoajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen harventamisella ei arvioida olevan merkittäviä liikenneturvallisuusvaikutuksia.

Autoilijan kannalta on haluttu vähentää katsastusvelvollisuudesta aiheutuvia kustannuksia ja aikamenetyksiä. Kovin suurista ajoneuvomääristä ei kuitenkaan ole kyse, sillä yli 40-vuotiaita ajoneuvoja on Suomen rekisterissä vain noin 30 000.

Traficomin Autoilijan pavelut-osaston johtaja Esa Aaltonen lupaa, että jo torstaina konttorilla katsastuksen läpäisevä saa automaattisesti kaksivuotisen leiman. Itse katsastukseen muutos ei vaikuta.

– Järjestelmiin tulee muutos liittyen katsastusajan laskentasääntöihin keskiviikkoiltana 13.5. mutta se tehdään niin, ettei käyttökatkoa tule. Katsastustoimijoita on tiedotettu asiasta.

Moni kevään aikana jo vanhemman autonsa katsastamassa käynyt saattaa innostua konttorille kahden vuoden leiman perässä pian uudestaan, sillä nykylainsäädännön mukaan auton saa käydä katsastamassa vaikka joka päivä.

Sekin on muistettava, että kahden vuoden leiman saa vasta auton seuraavalla katsastuskerralla. Konttoreilla on jo käyty ihmettelemässä, voiko tämänvuotisen katsastuksen jättää väliin, jos auto on 40 -vuotias. Eipä voi. Ja 40-vuotias ei ole yli 40-vuotias.

– Se menee niin, että ajoneuvon käyttöönottovuoden päättymisestä on kulunut 40 vuotta. Eli ne autot, jotka on käyttöönotettu vuonna 1979, saavat tämän vuoden katsastuksesta kaksi vuotta ajoaikaa, LVM:n johtava asiantuntija Erik Asplund täsmentää.

