Kaljahanat kiinni jo yhdeksältä illalla? Näitä rajoituksia hallitus ravintoloille harkitsee

Millä tavalla ravintolat voivat avata ovensa kesäkuun alussa? Hallitus neuvottelee asiasta huomenna keskiviikkona Säätytalossa.

Hallitus linjasi viime viikolla, että ravintolat voivat avata ovensa, jos tautitilanne sen sallii. Avaaminen taas edellyttää rajoituksia esimerkiksi asiakasmääriin tai anniskeluaikoihin.

Valmistelun aikana on ollut esillä se, että ravintoloiden asiakasmäärä rajattaisiin puoleen ilmoitetusta paikkamäärästä. Se ei olisi kuitenkaan yksinkertaista, koska ravintolat ovat erilaisia ja asiakaspaikat laskettu eri tavoin.

Ylen tietojen mukaan esillä ovat olleet myös rajoitukset ravintoloiden ilta-ajan aukioloon ja alkoholin anniskeluun. Tiettävästi pohdinnassa on ollut ainakin anniskelun lopettaminen kello 21 ja ravintoloiden sulkeminen kello 22.

Jos hallitus ei tee uusia päätöksiä, ravintolat aukeavat kesäkuussa kokonaan. Suljettuna on ollut myös Helsingin Senaatintorin laidalla sijaitseva Cafe Engel. Silja Viitala / Yle

Voisiko ravintoloiden avaamisessa olla alueellisia eroja?

Pohdinnassa on ollut myös se, voisivatko ravintoloita koskea tiukemmat rajoitukset alueilla, joilla tautitilanne on huonompi, kun taas helpommalla pääsevillä alueilla keinot voisivat olla lievempiä. Rajanveto olisi kuitenkin vaikeaa.

Jos tähän päädyttäisiin, päätös saattaisi perustua alueelliseen kokonaisarvioon, kuten uusien tautitapausten määrään ja epidemian etenemiseen. Ajattelu kulkisi silloin niin, että jos tauti leviää alueella esimerkiksi hoivakodissa, ravintoloiden sulkeminen ei välttämättä auttaisi.

Ravintoloiden rajoituksissa olennaista on, että asiakkaat pystyvät pitämään etäisyyttä toisiinsa. Silja Viitala / Yle

Nyt tautitilanne on ollut eri puolilla maata erilainen, ja hallituksen hybridistrategiassa yksi ajatus on alueellisuuteen siirtyminen.

Poliittisia linjauksia odotetaan nopeasti, jo keskiviikkona, sillä ravintoloiden on määrä avautua asteittain kesäkuun alussa. Jos hallitus ei tee uusia päätöksiä, ravintolat aukeavat kesäkuussa kokonaan, koska lainmuutos, jolla ravintolat suljettiin, on voimassa toukokuun loppuun.

Ruotsissa sallittu vain pöytiintarjoilu

Keskiviikkona voi selvitä, höyryääkö kesällä avautuvissa ravintoloissa seisova pöytä. Silja Viitala / Yle

Hallitus katsoo nyt tarkasti miten Ruotsin ja ja muun Euroopan ravintoloissa on toimittu.

Ruotsissa ravintolat ovat saaneet olla auki, mutta niiden on pitänyt siirtyä pöytiintarjoiluun. Mahdollisesti jo keskiviikkona voi selvitä, höyryääkö Suomessakaan seisova pöytä kesäkuun alussa vai onko itsepalvelu pannassa kun ravintolat taas avautuvat.

Olennaista on, että ravintola-asiakkaat pystyvät pitämään etäisyyttä toisiinsa. Hallitus joutuu linjaamaan myös sitä, voisiko se tarkoittaa rajoitusta kuinka monen metrin päässä pöydät voivat olla toisistaan.

Ravintoloissa on oltu esimerkiksi asiakaspaikkojen rajaamisesta huolissaan, koska myynti ei välttämättä kattaisi kuluja.

Alan etujärjestö, Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara on ehdottanut (siirryt toiseen palveluun), että tiukkojen rajoitusten sijaan ravintoloille tulisi velvollisuus korona-ajan omavalvontaan.

Ylelle kerrotaan hallituslähteistä, että pelkkään omavalvontaan tuskin tullaan luottamaan, mutta silläkin voisi olla merkittävä rooli.

Hallitus linjasi viime viikolla, että ravintoloiden avaaminen edellyttää lain muuttamista siten, että ravintolatoiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia.

Muutoksia on tekeillä tartuntatauti- ja alkoholilainsäädäntöön, kun taas ravintolat suljettiin majoitus- ja ravitsemisalaa koskevaan lakiin tehdyllä muutoksella. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut erilaisia keinoja, ja hallituksen on määrä linjata mahdollisesti heti keskiviikkona mitkä niistä on syytä toteuttaa.